Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга и её православные обители
Понять душу древнего города и восхититься видами города из Ромоданово
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 ноября 2025Душевная и познавательная получилась прогулка. Спасибо
- ЕЕкатерина17 ноября 2025Замечательная экскурсия с чудесным гидом. Несмотря на холодную погоду и то, что мы были одеты не по погоде, экскурсия прошла
- ААнна3 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Надежда очень интересно преподносит информацию! 2 часа пролетели, как 10 мин! Огромная благодарность Надежде, за знакомство с Калугой!
- ММарина3 октября 2025спасибо экскурсоводу Марии за интересный рассказ, тактичное, внимательное отношение и эмоциональный подход к своему делу! водителю Алексею за комфортное вождение и не равнодушное участие в экскурсии)
- ППавел3 октября 2025Нам очень повезло, что нашим экскурсовод ом была Елена. Она рассказывала интересно с мелкими подробностями, что усиливало впечатление.
Полностью поддерживала наш ритм.
Спасибо ей и организаторам тура!
- ССергей17 сентября 2025Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Мария, наш экскурсовод, рассказала нам об истории возникновения
- ННадежда7 сентября 2025Отличная и очень познавательная экскурсия! Узнали много об истории Калуги, об ее известных купцах, посмотрели старинные дома и храмы. Очень
- ЛЛюдмила1 сентября 2025Мы впервые были в Калуге, и Надежда провела нас по ключевым местам города и рассказала самые интересные факты из истории города. Было очень увлекательно и информативно. С удовольствием порекомендуем Надежду своим друзьям)
- ЕЕлизавета25 августа 2025Изначально меня привлекло название «фото прогулка», мы искали что-то необычное. В итоге оказалось, что это полноценная интереснейшая экскурсия по городу,
- ААлексей24 августа 2025Надежда прекрасно владеет материалом, любит свой город! Отвечает быстро на вопросы. Держит внимание детей и пожилых экскурсантов. Время пролетело незаметно, могли бы еще прогуляться еще столько же. Планируем вернуться в Калугу еще.
- ЕЕкатерина10 августа 2025Прекрасная пешая экскурсия по Калуге! За два часа успели узнать массу интересного и увидеть город с нового ракурса. Надежда — очень приятный и внимательный гид, рассказывает увлекательно, с чувством и любовью к своему городу. Время пролетело незаметно, рекомендуем)
- ННаталья10 августа 2025Огромное спасибо Надежде за очень интересную экскурсию! В Калуге были впервые, Надежда рассказом с историческими фактами открыла нам Калугу, стало
- ООльга3 августа 2025Добрый день. Были с подругой на экскурсии 02.08.25 у Надежды! Изумительный рассказчик, обладат энциклопедическими знаниями предмета! Подача легкая, запоминается отлично!
- ВВасилий7 июля 2025Всё чудесно! Очень познавательно!
- ДДарья29 июня 2025Было очень приятно познакомиться с Надеждой, послушать о городе, прогуляться вместе с ней и ее глазами увидеть интересные исторические места. Могу с уверенностью порекомендовать! И еще благодаря Надежде у нас есть общие фото, чего обычно в поездках нет)
Спасибо большое!
- ЛЛеонид23 июня 2025Большое спасибо Надежде за проведение экскурсии! Все прошло на одном дыхании! Было интересно и познавательно! Всем рекомендую!
- ППолина16 июня 2025Прошлись по купеческой Калуге с Надеждой. Два часа пролетели незаметно, получили представление о жизни города. Надежда с удовольствием отвечает на
- ТТатьяна12 апреля 2025Прекрасная экскурсия!!! Очень понравилось, было познавательно, интересно и не скучно. Надежда великолепный рассказчик. Ответила на все вопросы и дала много рекомендаций, что ещё можно посмотреть в Калуге. Даже жалко что всего на два дня приехали… И фото тоже чудесные получились))).
- ТТатьяна31 января 2025Были на экскурсии с гидом Еленой. Наилучшие впечатления! 7 часов пролетели на одном дыхании. Елена-прекрасный рассказчик, узнали много нового и
- ССветлана4 января 2025Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию! Она ответила на все вопросы, рассказывала ярко и эмоционально. Благодаря Надежде мы влюбились в Калугу.
