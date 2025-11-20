читать дальше

этого островка духовности и Православной веры. Нельзя без трепета взирать на храмы их внутреннее убранства и раки со святыми мощами святцев, которые сыграли огромную роль в становлении духовной жизни не только Оптиной Пустыни, но и Руси в целом! Затаив дыхание входили мы в каждый из храмов! Место, где находится Оптина пустынь, дышит умиротворённостью! Место Святое Намоленое!! По истории мы знали, что это Святое место посещали великие писатели России!!! Духовность привлекала христиан Всей России, где каждый из паломников находил для себя путь, который приводил их к Богу!!! Сегодня Святыня очень посещаема! Все хотят прикоснуться к святыням, чему мы были свидетелями. Мы часто бывали в храме гроба Господня в Иерусалиме и пребывание в Оптиной пустыне напомнило то Духовное состояние, которое царит там!!! Спасибо Марии, которая познакомила нас с именами Святых ныне канонизированных, сыгравших огромную роль в духовном становлении христиан!!! Далее наш путь лежал в Шамардино!!! Нам предстояла встреча с ХИМОНАХИНЕЙ СЕПФОРОЙ, которая своим подвигом создала женскую обитель и до самой смерти была настоятельницей Святыни, которую сама создала!!!Мы побывали в её скромной обители, познакомились с её более чем скромной обстановкой!!! Посетили храм, который был воздвигнут усилиями ХИМОНАХИНЕЙ СЕПФОРОЙ!!! Поражает усердие и дух, который она сохраняла во имя Господа нашего Иисуса Христа, укрепляя веру и Православие!!!

Спасибо за всё экскурсоводу Марии, которая ввела нас в этот духовный мир, который создавали такие люди ХИМОНАХИНЯ СЕПФОРа!!!