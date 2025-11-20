Мои заказы

Казанский девичий монастырь – экскурсии в Калуге

Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Пешая
2 часа
30 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Калуга и её православные обители
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга и её православные обители
Понять душу древнего города и восхититься видами города из Ромоданово
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Душевная и познавательная получилась прогулка. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Замечательная экскурсия с чудесным гидом. Несмотря на холодную погоду и то, что мы были одеты не по погоде, экскурсия прошла
    увлекательно и интересно. Надежда великолепный рассказчик. И, как многие отмечают, гид-фотограф - это просто находка. Теперь и у нас с мужем есть совместные фотографии из поездки. Отдельное спасибо Надежде за реккомендации кафе и ресторанов.

  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Прекрасная экскурсия! Надежда очень интересно преподносит информацию! 2 часа пролетели, как 10 мин! Огромная благодарность Надежде, за знакомство с Калугой!
  • М
    Марина
    3 октября 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    спасибо экскурсоводу Марии за интересный рассказ, тактичное, внимательное отношение и эмоциональный подход к своему делу! водителю Алексею за комфортное вождение и не равнодушное участие в экскурсии)
  • П
    Павел
    3 октября 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Нам очень повезло, что нашим экскурсовод ом была Елена. Она рассказывала интересно с мелкими подробностями, что усиливало впечатление.
    Полностью поддерживала наш ритм.
    Спасибо ей и организаторам тура!
  • С
    Сергей
    17 сентября 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
    Мария, наш экскурсовод, рассказала нам об истории возникновения
    этого островка духовности и Православной веры. Нельзя без трепета взирать на храмы их внутреннее убранства и раки со святыми мощами святцев, которые сыграли огромную роль в становлении духовной жизни не только Оптиной Пустыни, но и Руси в целом! Затаив дыхание входили мы в каждый из храмов! Место, где находится Оптина пустынь, дышит умиротворённостью! Место Святое Намоленое!! По истории мы знали, что это Святое место посещали великие писатели России!!! Духовность привлекала христиан Всей России, где каждый из паломников находил для себя путь, который приводил их к Богу!!! Сегодня Святыня очень посещаема! Все хотят прикоснуться к святыням, чему мы были свидетелями. Мы часто бывали в храме гроба Господня в Иерусалиме и пребывание в Оптиной пустыне напомнило то Духовное состояние, которое царит там!!! Спасибо Марии, которая познакомила нас с именами Святых ныне канонизированных, сыгравших огромную роль в духовном становлении христиан!!! Далее наш путь лежал в Шамардино!!! Нам предстояла встреча с ХИМОНАХИНЕЙ СЕПФОРОЙ, которая своим подвигом создала женскую обитель и до самой смерти была настоятельницей Святыни, которую сама создала!!!Мы побывали в её скромной обители, познакомились с её более чем скромной обстановкой!!! Посетили храм, который был воздвигнут усилиями ХИМОНАХИНЕЙ СЕПФОРОЙ!!! Поражает усердие и дух, который она сохраняла во имя Господа нашего Иисуса Христа, укрепляя веру и Православие!!!
    Спасибо за всё экскурсоводу Марии, которая ввела нас в этот духовный мир, который создавали такие люди ХИМОНАХИНЯ СЕПФОРа!!!

  • Н
    Надежда
    7 сентября 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Отличная и очень познавательная экскурсия! Узнали много об истории Калуги, об ее известных купцах, посмотрели старинные дома и храмы. Очень
    понравилась история про Шамиля и его семью. Экскурсовод Надюша прекрасный рассказчик! Прогулка была в неспешном режиме, мы совсем не устали. Очень всем рекомендуем данную экскурсию и обязательно с Надей! Огромное ей спасибо!

  • Л
    Людмила
    1 сентября 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Мы впервые были в Калуге, и Надежда провела нас по ключевым местам города и рассказала самые интересные факты из истории города. Было очень увлекательно и информативно. С удовольствием порекомендуем Надежду своим друзьям)
  • Е
    Елизавета
    25 августа 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Изначально меня привлекло название «фото прогулка», мы искали что-то необычное. В итоге оказалось, что это полноценная интереснейшая экскурсия по городу,
    о чем я ни капли не пожалела, так как 2 часа пролетели незаметно. Надя – замечательный рассказчик, мы узнали очень много об истории Калуги, об улицах, мостах, зданиях, а также воспользовались на следующий день рекомендаций Нади и отведали вкуснейших круассанов в кафе Антрэ.

    Очень рекомендую данную экскурсию!

  • А
    Алексей
    24 августа 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Надежда прекрасно владеет материалом, любит свой город! Отвечает быстро на вопросы. Держит внимание детей и пожилых экскурсантов. Время пролетело незаметно, могли бы еще прогуляться еще столько же. Планируем вернуться в Калугу еще.
  • Е
    Екатерина
    10 августа 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Прекрасная пешая экскурсия по Калуге! За два часа успели узнать массу интересного и увидеть город с нового ракурса. Надежда — очень приятный и внимательный гид, рассказывает увлекательно, с чувством и любовью к своему городу. Время пролетело незаметно, рекомендуем)
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Огромное спасибо Надежде за очень интересную экскурсию! В Калуге были впервые, Надежда рассказом с историческими фактами открыла нам Калугу, стало
    ещё интереснее по ней гулять. Уже сейчас хочется ещё и ещё раз вернутся в этот город и пройтись по нему с открытой историей усадеб, царей, учёных. Экскурсию такого формата рекомендовать буду всем своим знакомым и друзьям! Отличный бонус фотографии в любой локации по маршруту!

  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Добрый день. Были с подругой на экскурсии 02.08.25 у Надежды! Изумительный рассказчик, обладат энциклопедическими знаниями предмета! Подача легкая, запоминается отлично!
    Посоветовала интересные локации для посещения вне рамок экскурсии! Надя сделала наш день! Плюс фото в подарок от неё! Огромно спасибо и удачи!

  • В
    Василий
    7 июля 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Всё чудесно! Очень познавательно!
  • Д
    Дарья
    29 июня 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Было очень приятно познакомиться с Надеждой, послушать о городе, прогуляться вместе с ней и ее глазами увидеть интересные исторические места. Могу с уверенностью порекомендовать! И еще благодаря Надежде у нас есть общие фото, чего обычно в поездках нет)
    Спасибо большое!
  • Л
    Леонид
    23 июня 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Большое спасибо Надежде за проведение экскурсии! Все прошло на одном дыхании! Было интересно и познавательно! Всем рекомендую!
  • П
    Полина
    16 июня 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Прошлись по купеческой Калуге с Надеждой. Два часа пролетели незаметно, получили представление о жизни города. Надежда с удовольствием отвечает на
    все вопросы, не важно - по теме или нет, хорошо фотографирует, обращает внимание на детали, на которые сами бы и не обратили внимание. Хочется еще не раз вернуться и погулять с Надеждой по другим улочкам. До встречи, Калуга.

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Прекрасная экскурсия!!! Очень понравилось, было познавательно, интересно и не скучно. Надежда великолепный рассказчик. Ответила на все вопросы и дала много рекомендаций, что ещё можно посмотреть в Калуге. Даже жалко что всего на два дня приехали… И фото тоже чудесные получились))).
  • Т
    Татьяна
    31 января 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Были на экскурсии с гидом Еленой. Наилучшие впечатления! 7 часов пролетели на одном дыхании. Елена-прекрасный рассказчик, узнали много нового и
    интересного не только из истории Калужского края, но и всей страны. Экскурсия довольно сложная, так как затрагиваются вопросы религии, но Елене удаётся с большой деликатностью и тактом донести всю информацию. Елена, спасибо огромное!

  • С
    Светлана
    4 января 2025
    Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
    Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию! Она ответила на все вопросы, рассказывала ярко и эмоционально. Благодаря Надежде мы влюбились в Калугу.
