Космонавтики - выход в открытый город

Погрузитесь в атмосферу Калуги, открывая её укромные уголки и миниатюрные фигурки. Узнайте истории города и попробуйте легендарные сладости
Экскурсия по Калуге, где можно встретить миниатюрных космонавтиков, созданных скульптором Алиной Фарниевой.

Путешествие включает посещение сквера Мира, улицы Кирова с её стрит-артом, старинных улиц Дарвина и Театральной, а также других знаковых мест. Узнайте, где Циолковский катался на велосипеде, и попробуйте калужские сладости. Это уникальная возможность заглянуть в историю города и насладиться его атмосферой
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальные миниатюрные фигурки
  • 🏛 Исторические места Калуги
  • 🎨 Калужский стрит-арт
  • 🍬 Легендарные калужские сладости
  • 📚 Увлекательные истории и факты
Что можно увидеть

  • Сквер Мира
  • Памятник Циолковскому
  • Храм Жён-Мироносиц
  • Улица Кирова
  • Парк театра юного зрителя
  • Дом печати
  • Концертный зал им. Танеева
  • Усадьба Золотарёвых
  • Каменный мост
  • Площадь Старый Торг

Описание экскурсии

Наш маршрут будет таким:

  • Сквер Мира и памятник Циолковскому.
  • Храм Жён-Мироносиц и сквер медсестёр.
  • Улица Кирова с калужским стрит-артом.
  • Парк театра юного зрителя и новое здание Калужского ТЮЗа.
  • Улицы Дарвина и Театральная — старинные улицы Калуги с купеческими домами.
  • Дом печати, памятник Белому Биму Чёрное ухо и стенды «Кино Калуга».
  • Концертный зал им. Танеева и сквер Пушкина.
  • Лавка с калужскими сладостями.
  • Усадьба Золотарёвых и палаты купца Макарова.
  • Каменный мост и Березуйский овраг.
  • Золотая аллея и дома бывшего управления Сызрано-Вяземской железной дороги, гражданского губернатора и дворянского собрания.
  • Парк культуры и отдыха, смотровая площадка на Правобережье и реку Оку.
  • Площадь Старый Торг и Гостиные ряды.

Я расскажу:

  • Как и зачем переехал ТЮЗ.
  • Где находится нулевой километр Калужской области.
  • В каком здании танцевала на балах Наталья Гончарова и как Александр Пушкин относился к Калуге.
  • В каком научном институте на работу приходили в домашних тапочках и с кружкой чая.
  • Сколько в городе и области снято кинофильмов.
  • Где в Калуге находилась Ямская и Солдатская слободы, а также мясные ряды.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Можем подкорректировать программу в соответствии с возрастом участников или организовать экскурсию для большего количества гостей. Условия уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ТРЦ «21 век»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Яна
Яна
26 сен 2025
От души рекомендую Юлечку и ее команду! Были с коллегами в славном городе Калуга с корпоративным мероприятием и ни на секунду не пожалели, что забронировали именно эту (и не только
читать дальше

эту) экскурсии. Часть коллег с большим удовольствием отправились в мистическое путешествие с коллегой Юли - Кристиной, а мы отправились за охотой на космонавтиков:) Юля очень позитивная, открытая, рассказывает интересно и безумно познавательно! 2 часа пролетели незаметно! Мы остались под приятным впечатлением, еще раз больше спасибо, обязательно при возможности вернемся еще раз, но уже на что-то новенькое))

л
любовь
30 авг 2025
Посетили экскурсию по г. Калуга, сама Юлия не водила, вместо нее была девушка Елена. Приятная, хорошо ладит с детьми, помогала искать космонавтиков ребенку. Но нам, как взрослым, не хватило глубина и интереса в историческом экскурсе Калуги. Может плохая погода повлияла, холод, дождь, ветер. Но в целом, рекомендую искать гидов историков, потому как город интересный и много особняков купеческих сохранилось.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Любовь. Спасибо вам большое за обратную связь. Нам важно мнение каждого путешественника. Очень жаль, что ваши ожидания от
читать дальше

экскурсии не до конца оправдались.

Нам очень приятно, что вы оценили профессиональные качества Елены, которые она проявляет при работе с детьми. Данный гид-экскурсовод имеет высшее полное историческое образование и степень магистратуры.

Вы выбрали тематическую экскурсию, которая подразумевает знакомство с городом и поиск Космонавтиков, погружение в современную городскую среду, показ современных объектов и исторический экскурс. Весь маршрут условно делится на две части: современный центр города и его окрестности и исторический центр и район Завершье, где есть яркие примеры купеческой и дворянской архитектуры.

Данная экскурсия пешеходная, но мы пошли вам на встречу и из-за плохой погоды согласились провети её на вашем авто. Из-за чего маршрут были изменен с учетом возможности максимального сохранения доступности объектов показа и, в целом, увеличили количество локаций. В соответствии с требованиями к проведению экскурсий, рассказ экскурсовода строится с учётом возраста младших экскурсантов, если иные условия не оговорены в начале или во время бронирования экскурсионной услуги.

Мы желаем вам ярких, позитивных и глубоких эмоций и незабываемых впечатлений на будущих экскурсиях! Приезжайте к нам снова, Калуга действительно интересный, уникальный и многогранный город. Под ваш запрос, который не был озвучен при бронировании, идеально подойдут наши экскурсии "Калужский променад в мине группе","Добро пожаловать в Калугу" и "Калуга старинная и современная".

А
Анастасия
25 авг 2025
Проводила экскурсию Елена. Мы были с двумя детьми 8 и 11 лет. Экскурсия очень здорово продумана - и космонавтиков искали и много узнали о городе, даже заглянули в окна секретного особняка. Дети иногда отвлекались, Елена подстраивалась. Очень много узнали и успели. Сувениры подсказали где купить и куда еще сходить. Всем рекомендуем!
Д
Дарья
18 авг 2025
Всё прошло замечательно!
Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о Калуге, а дети с воодушевлением и азартом искали космонавтиков.
Отдельное спасибо экскурсоводу Елене — с ней было очень уютно и приятно.

Спасибо за прекрасные впечатления! ❤️
Юлия
Юлия
9 авг 2025
Большое спасибо за интересную экскурсию, познакомились в приятной компании с Калугой и оставили приятные впечатления.

