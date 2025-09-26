читать дальше

экскурсии не до конца оправдались.



Нам очень приятно, что вы оценили профессиональные качества Елены, которые она проявляет при работе с детьми. Данный гид-экскурсовод имеет высшее полное историческое образование и степень магистратуры.



Вы выбрали тематическую экскурсию, которая подразумевает знакомство с городом и поиск Космонавтиков, погружение в современную городскую среду, показ современных объектов и исторический экскурс. Весь маршрут условно делится на две части: современный центр города и его окрестности и исторический центр и район Завершье, где есть яркие примеры купеческой и дворянской архитектуры.



Данная экскурсия пешеходная, но мы пошли вам на встречу и из-за плохой погоды согласились провети её на вашем авто. Из-за чего маршрут были изменен с учетом возможности максимального сохранения доступности объектов показа и, в целом, увеличили количество локаций. В соответствии с требованиями к проведению экскурсий, рассказ экскурсовода строится с учётом возраста младших экскурсантов, если иные условия не оговорены в начале или во время бронирования экскурсионной услуги.



Мы желаем вам ярких, позитивных и глубоких эмоций и незабываемых впечатлений на будущих экскурсиях! Приезжайте к нам снова, Калуга действительно интересный, уникальный и многогранный город. Под ваш запрос, который не был озвучен при бронировании, идеально подойдут наши экскурсии "Калужский променад в мине группе","Добро пожаловать в Калугу" и "Калуга старинная и современная".