Экскурсия по Калуге, где можно встретить миниатюрных космонавтиков, созданных скульптором Алиной Фарниевой.
Путешествие включает посещение сквера Мира, улицы Кирова с её стрит-артом, старинных улиц Дарвина и Театральной, а также других знаковых мест. Узнайте, где Циолковский катался на велосипеде, и попробуйте калужские сладости. Это уникальная возможность заглянуть в историю города и насладиться его атмосферой
Путешествие включает посещение сквера Мира, улицы Кирова с её стрит-артом, старинных улиц Дарвина и Театральной, а также других знаковых мест. Узнайте, где Циолковский катался на велосипеде, и попробуйте калужские сладости. Это уникальная возможность заглянуть в историю города и насладиться его атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальные миниатюрные фигурки
- 🏛 Исторические места Калуги
- 🎨 Калужский стрит-арт
- 🍬 Легендарные калужские сладости
- 📚 Увлекательные истории и факты
Что можно увидеть
- Сквер Мира
- Памятник Циолковскому
- Храм Жён-Мироносиц
- Улица Кирова
- Парк театра юного зрителя
- Дом печати
- Концертный зал им. Танеева
- Усадьба Золотарёвых
- Каменный мост
- Площадь Старый Торг
Описание экскурсии
Наш маршрут будет таким:
- Сквер Мира и памятник Циолковскому.
- Храм Жён-Мироносиц и сквер медсестёр.
- Улица Кирова с калужским стрит-артом.
- Парк театра юного зрителя и новое здание Калужского ТЮЗа.
- Улицы Дарвина и Театральная — старинные улицы Калуги с купеческими домами.
- Дом печати, памятник Белому Биму Чёрное ухо и стенды «Кино Калуга».
- Концертный зал им. Танеева и сквер Пушкина.
- Лавка с калужскими сладостями.
- Усадьба Золотарёвых и палаты купца Макарова.
- Каменный мост и Березуйский овраг.
- Золотая аллея и дома бывшего управления Сызрано-Вяземской железной дороги, гражданского губернатора и дворянского собрания.
- Парк культуры и отдыха, смотровая площадка на Правобережье и реку Оку.
- Площадь Старый Торг и Гостиные ряды.
Я расскажу:
- Как и зачем переехал ТЮЗ.
- Где находится нулевой километр Калужской области.
- В каком здании танцевала на балах Наталья Гончарова и как Александр Пушкин относился к Калуге.
- В каком научном институте на работу приходили в домашних тапочках и с кружкой чая.
- Сколько в городе и области снято кинофильмов.
- Где в Калуге находилась Ямская и Солдатская слободы, а также мясные ряды.
- И многое другое.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Можем подкорректировать программу в соответствии с возрастом участников или организовать экскурсию для большего количества гостей. Условия уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТРЦ «21 век»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
26 сен 2025
От души рекомендую Юлечку и ее команду! Были с коллегами в славном городе Калуга с корпоративным мероприятием и ни на секунду не пожалели, что забронировали именно эту (и не только
л
любовь
30 авг 2025
Посетили экскурсию по г. Калуга, сама Юлия не водила, вместо нее была девушка Елена. Приятная, хорошо ладит с детьми, помогала искать космонавтиков ребенку. Но нам, как взрослым, не хватило глубина и интереса в историческом экскурсе Калуги. Может плохая погода повлияла, холод, дождь, ветер. Но в целом, рекомендую искать гидов историков, потому как город интересный и много особняков купеческих сохранилось.
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Любовь. Спасибо вам большое за обратную связь. Нам важно мнение каждого путешественника. Очень жаль, что ваши ожидания от
А
Анастасия
25 авг 2025
Проводила экскурсию Елена. Мы были с двумя детьми 8 и 11 лет. Экскурсия очень здорово продумана - и космонавтиков искали и много узнали о городе, даже заглянули в окна секретного особняка. Дети иногда отвлекались, Елена подстраивалась. Очень много узнали и успели. Сувениры подсказали где купить и куда еще сходить. Всем рекомендуем!
Д
Дарья
18 авг 2025
Всё прошло замечательно!
Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о Калуге, а дети с воодушевлением и азартом искали космонавтиков.
Отдельное спасибо экскурсоводу Елене — с ней было очень уютно и приятно.
Спасибо за прекрасные впечатления! ❤️
Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о Калуге, а дети с воодушевлением и азартом искали космонавтиков.
Отдельное спасибо экскурсоводу Елене — с ней было очень уютно и приятно.
Спасибо за прекрасные впечатления! ❤️
Юлия
9 авг 2025
Большое спасибо за интересную экскурсию, познакомились в приятной компании с Калугой и оставили приятные впечатления.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга: история в лицах
Погулять по старинным улицам, полюбоваться их архитектурой и узнать о знаменитых жителях города
Начало: Около главного входа в городской парк
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 18:30
Завтра в 19:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.