Авторские туры по Калужской области

Туры в городах Калужской области

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Калуга

Индивидуальные экскурсии

Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
5
1 отзыв
19900
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Калуга

Групповые экскурсии

Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
5
1 отзыв
19900
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Калуга

Водные прогулки

Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
4.7
3 отзыва
21900
за чел.
Увлекательное путешествие по реке Угра. Вас ждет сплав на байдарках, отдых на берегу реки и рыбалка в свободное время. Маршрут проходит по наиболее пр...
Калуга
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
5
3 отзыва
20900
за чел.
Проведите майские праздники на природе в кругу семьи. Простой маршрут для людей без опыта водных походов, идеально подходит для семейного отдыха. Жизд...
Калуга
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
5
3 отзыва
от
11900
за чел.
Сплав по одной из самых обаятельных рек средней полосы России. Простой маршрут, для людей без опыта, идеально подходит для семейного отдыха. Жиздра до...
Калуга
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
5
3 отзыва
21900
за чел.
Рессета — удивительно красивая лесная река. Неширокая, с извилистым руслом и спокойным течением. Вода чистая, красновато-чайного оттенка. Берега покры...
Калуга

Туры на автомобиле

Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
5
1 отзыв
19900
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Калуга

Гастрономические туры

Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
5
1 отзыв
19900
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Калуга

Экскурсионные туры на несколько дней

По Калужскому тракту зимой
По Калужскому тракту зимой
5
3 отзыва
от
12590
за чел.
Наука и религия сплелись в программе этого тура, чтобы подарить Вам насыщенные выходные. Вас ждут история космонавтики и города воинской славы, старин...
Калуга
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
17500
за чел.
Прогуляемся по тихому городу Тарусе, неслучайно называемому «русским Барбизоном», и насладимся его умиротворяющей атмосферой. Поговорим о знаменитых п...
Калуга
Выходные в Калуге
Выходные в Калуге
18900
за чел.
Калуга — колыбель купечества и космонавтики, а ещё город, до которого можно добраться всего за 2,5 часа езды от Москвы на фирменной экспресс-электричк...
Калуга
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
5
3 отзыва
от
14190
за чел.
Отправимся в Калужскую область к историческим и православным местам. Вас ждёт путешествие по усадьбам Гончаровых и Золотарёвых, старинным храмам и мон...
Калуга
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
4.7
3 отзыва
от
12590
за чел.
В этом туре Калуга откроется для Вас как научный и в то же время религиозный центр. Вы не только прогуляетесь по историческим местам Калужской области...
Калуга
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
4.7
3 отзыва
от
13590
за чел.
Эта поездка — не просто экскурсии, а погружение в эпоху Пушкина и Толстого и настоящая машина времени. Вас ждёт прогулка по парадным залам дома Гончар...
Калуга
Калужские выходные
Калужские выходные
5
3 отзыва
от
13890
за чел.
Калужские выходные — это шанс познакомиться с одним из старейших городов российской провинции и увидеть застройку тех времён. Вы прогуляетесь по уютно...
Калуга
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
4.7
3 отзыва
от
18090
за чел.
В этом туре Вы отправитесь в зимнее путешествие в Калужскую область и Серпухов. Вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», кафедральный...
Калуга
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
5
3 отзыва
20490
за чел.
В этом туре вы отправитесь в путешествие по Калуге и ее окрестностям! Вы познакомитесь с одним из старейших городов центральной части России, посетите...
Калуга

Последние отзывы о турах по Калужской области

  • А
    Анна
    13 марта 2024
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Добрый день, тур организован хорошо, нам очень повезло с гидом Владимиром. Если брать общее впечатление, то оно положительное. Из минусов организаторских, хочу отметить, при заселении в гостиницу, одновременно приехало 3 автобуса по 40 человек, работал один менеджер, она должна была сканировать паспорта, и подписывать документы, собственно говорят, заселение затягивается (гостиница Амбасодор). Еще момент, возможно я упустила и информация была, но все же стоит обращать внимание, что данная гостиница, хоть и в черте города, но фактически это уже пригород, и до центра 20 минут на такси. Сама гостиница хорошая, но все же стоит понимать, что придется ехать в центр на такси, а это примерно 500 руб. в одну сторону и еще ожидание. Второй момент минус-это посещение ясной поляны, на нее закладываются 2 часа и в него входит свободное время. К сожалению за 2 часа посетить основной дом + флигель + могилу не возможно, это ровно 2,5 часа и собственно свободного времени нет, даже купить сувенир. Третий момент, это питание, из трех дней, только еда в Туле, была вкусной. В первый день, из минусов, абсолютно невкусная варенная картошка, хотя я уж не знаю, как можно было ее испортить и рыба под майонезом, что тоже странный выбор, рыба продукт специфичный и не все ее едят, особенно дети. А в третий день в Серпухове, обед так же, был не очень вкусным, суп с разваренными макаронами, и арестная булочка, рис и каток в были нормальными. К сожалению, поскольку это групповое питание, и времени на заказывание блюд нет, то организаторам стоит обратить внимание на выбор кафе и меню по питанию. Все что касается экскурсий и сопровождения, все было на достойном уровне.
  • Г
    Голубева
    1 марта 2024
    Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
    В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Организатором довольны
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
    Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    По южным рубежам. Экскурсионный тур
    Все замечательно.
  • К
    Капуста
    11 января 2024
    По южным рубежам. Экскурсионный тур
    Советую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства и наполняться восхитительными эмоциями!
    Советую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства иСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства и
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    По южным рубежам. Экскурсионный тур
    Гид принимающей стороны хорошо знает и преподносит материал, но не хватает ей душевности, что ли (именно выполняет свою работу) и организаторских способностей (в Суздале было холодно, часть группы захотела отказаться от свободного времени и скорее уехать, другая часть хотела использовать свободное время полностью - гид устранилась от решения, предложила решить самостоятельно голосованием, в результате был небольшой скандал, свободное время сильно сократили).
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    По Калужскому тракту
    Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу - Жукову Владимиру Павловичу. Это удивительный человек - прекрасный рассказчик, необыкновенно эрудирован, много удивительных наглядных экспонатов. Большое спасибо нашему водителю на нашу поездку.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Большие зимние выходные в Калуге
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    По Калужскому тракту
    В целом тур хороший. По программе: музей очень понравился и гид от музея выше всяких похвал. Монастыри тоже хорошо. А города заявленные в программе-это на 90% обзорная с автобуса. Т. е. проехали через город, вот и посмотрели.
  • А
    Анна
    8 ноября 2023
    Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Поездка была очень хорошая. Масса разнообразных впечатлений. Очень интересно и познавательно.
  • В
    Вотинцева
    7 ноября 2023
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень хороший экскурсовод Владимир, от которого мы узнали много нового, и в то же время он разбавлял повествование байками, шутками, веселыми историями - словом, не давал скучать. Мы были в постоянном диалоге.
    Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.
  • З
    Зырянова
    24 октября 2023
    По Калужскому тракту
    Отличные впечатления от поездки. Познавательно. Интересно.
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    все быстро и организованно
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
    Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
    Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
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