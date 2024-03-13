Туры в городах Калужской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Калужской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Водные прогулки
4.7
3 отзыва
21900
₽
за чел.
Увлекательное путешествие по реке Угра. Вас ждет сплав на байдарках, отдых на берегу реки и рыбалка в свободное время. Маршрут проходит по наиболее пр...
5
3 отзыва
20900
₽
за чел.
Проведите майские праздники на природе в кругу семьи. Простой маршрут для людей без опыта водных походов, идеально подходит для семейного отдыха. Жизд...
5
3 отзыва
от
11900
₽
за чел.
Сплав по одной из самых обаятельных рек средней полосы России. Простой маршрут, для людей без опыта, идеально подходит для семейного отдыха. Жиздра до...
5
3 отзыва
21900
₽
за чел.
Рессета — удивительно красивая лесная река. Неширокая, с извилистым руслом и спокойным течением. Вода чистая, красновато-чайного оттенка. Берега покры...
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Гастрономические туры
5
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
12590
₽
за чел.
Наука и религия сплелись в программе этого тура, чтобы подарить Вам насыщенные выходные. Вас ждут история космонавтики и города воинской славы, старин...
17500
₽
за чел.
Прогуляемся по тихому городу Тарусе, неслучайно называемому «русским Барбизоном», и насладимся его умиротворяющей атмосферой. Поговорим о знаменитых п...
18900
₽
за чел.
Калуга — колыбель купечества и космонавтики, а ещё город, до которого можно добраться всего за 2,5 часа езды от Москвы на фирменной экспресс-электричк...
5
3 отзыва
от
14190
₽
за чел.
Отправимся в Калужскую область к историческим и православным местам. Вас ждёт путешествие по усадьбам Гончаровых и Золотарёвых, старинным храмам и мон...
4.7
3 отзыва
от
12590
₽
за чел.
В этом туре Калуга откроется для Вас как научный и в то же время религиозный центр. Вы не только прогуляетесь по историческим местам Калужской области...
4.7
3 отзыва
от
13590
₽
за чел.
Эта поездка — не просто экскурсии, а погружение в эпоху Пушкина и Толстого и настоящая машина времени. Вас ждёт прогулка по парадным залам дома Гончар...
5
3 отзыва
от
13890
₽
за чел.
Калужские выходные — это шанс познакомиться с одним из старейших городов российской провинции и увидеть застройку тех времён. Вы прогуляетесь по уютно...
4.7
3 отзыва
от
18090
₽
за чел.
В этом туре Вы отправитесь в зимнее путешествие в Калужскую область и Серпухов. Вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», кафедральный...
5
3 отзыва
20490
₽
за чел.
В этом туре вы отправитесь в путешествие по Калуге и ее окрестностям! Вы познакомитесь с одним из старейших городов центральной части России, посетите...
Последние отзывы о турах по Калужской области
- ААнна13 марта 2024Добрый день, тур организован хорошо, нам очень повезло с гидом Владимиром. Если брать общее впечатление, то оно положительное. Из минусов организаторских, хочу отметить, при заселении в гостиницу, одновременно приехало 3 автобуса по 40 человек, работал один менеджер, она должна была сканировать паспорта, и подписывать документы, собственно говорят, заселение затягивается (гостиница Амбасодор). Еще момент, возможно я упустила и информация была, но все же стоит обращать внимание, что данная гостиница, хоть и в черте города, но фактически это уже пригород, и до центра 20 минут на такси. Сама гостиница хорошая, но все же стоит понимать, что придется ехать в центр на такси, а это примерно 500 руб. в одну сторону и еще ожидание. Второй момент минус-это посещение ясной поляны, на нее закладываются 2 часа и в него входит свободное время. К сожалению за 2 часа посетить основной дом + флигель + могилу не возможно, это ровно 2,5 часа и собственно свободного времени нет, даже купить сувенир. Третий момент, это питание, из трех дней, только еда в Туле, была вкусной. В первый день, из минусов, абсолютно невкусная варенная картошка, хотя я уж не знаю, как можно было ее испортить и рыба под майонезом, что тоже странный выбор, рыба продукт специфичный и не все ее едят, особенно дети. А в третий день в Серпухове, обед так же, был не очень вкусным, суп с разваренными макаронами, и арестная булочка, рис и каток в были нормальными. К сожалению, поскольку это групповое питание, и времени на заказывание блюд нет, то организаторам стоит обратить внимание на выбор кафе и меню по питанию. Все что касается экскурсий и сопровождения, все было на достойном уровне.
- ГГолубева1 марта 2024В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ННудель28 февраля 2024Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
- ТТамара19 февраля 2024Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
- ЕЕлена11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турВсе замечательно.
- ККапуста11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турСоветую больше путешествовать по нашей прекрасной огромной стране, изучать её историю, заводить новые интересные знакомства и наполняться восхитительными эмоциями!
- ЕЕкатерина11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турГид принимающей стороны хорошо знает и преподносит материал, но не хватает ей душевности, что ли (именно выполняет свою работу) и организаторских способностей (в Суздале было холодно, часть группы захотела отказаться от свободного времени и скорее уехать, другая часть хотела использовать свободное время полностью - гид устранилась от решения, предложила решить самостоятельно голосованием, в результате был небольшой скандал, свободное время сильно сократили).
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛидия28 ноября 2023Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу - Жукову Владимиру Павловичу. Это удивительный человек - прекрасный рассказчик, необыкновенно эрудирован, много удивительных наглядных экспонатов. Большое спасибо нашему водителю на нашу поездку.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023В целом тур хороший. По программе: музей очень понравился и гид от музея выше всяких похвал. Монастыри тоже хорошо. А города заявленные в программе-это на 90% обзорная с автобуса. Т. е. проехали через город, вот и посмотрели.
- ААнна8 ноября 2023Поездка была очень хорошая. Масса разнообразных впечатлений. Очень интересно и познавательно.
- ВВотинцева7 ноября 2023Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень хороший экскурсовод Владимир, от которого мы узнали много нового, и в то же время он разбавлял повествование байками, шутками, веселыми историями - словом, не давал скучать. Мы были в постоянном диалоге.
- ТТатьяна7 ноября 2023Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.
- ЗЗырянова24 октября 2023Отличные впечатления от поездки. Познавательно. Интересно.
- ММария13 августа 2023Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ННаталья25 июля 2023все быстро и организованно
- ААлина19 июля 2023Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
- ААлина19 июля 2023Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!