Экспедиция из Камчатки: Восхождение на вулканы и купание в термальных источниках
Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы.
В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание, вкусную местную еду и сопровождение на автомобилях, чтобы ваше знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание, вкусную местную еду и сопровождение на автомобилях, чтобы ваше знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
Ближайшие даты:
19
авг
авг
29
авг
авг
Что вас ожидает:
- Халкатырский пляж
- Петропавловск-Камчатский
- Вилючинский перевал
- Вулкан Горелый
- ГеоТЭС «Мутновская»
- Малая долина Гейзеров
- Дачные источники
- Остров Старичков
- Озеро Тохколоч
- Старо-вулкан Вачкажец
- Авачинский вулкан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Отправляйтесь вместе с нами в невероятное 10-дневное автопутешествие по Камчатке!
В программе: восхождения на красивейшие и разнообранейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, изобилующий мир флоры и фауны, морская экскурсия с рыбалкой и многое другое, чего не увидишь ни в одном уголке нашей планеты. А самое главное — все путешествие проходит налегке, без рюкзаков, с комфортом и вкуснейшими морскими деликатесами!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание на маршрутах, в гостевом доме и на турбазах.
- Работа профессионального инструктора-водителя.
- Проживание в отелях, гостевых домах, турбазах и палатках.
- Все трансферы по программе на комфортных полноприводных автомобилях.
- Общественное снаряжение, палатки, аптечка, кухня и т. д.
- Входные билеты в музеи, указанные в программе, реакрационные зоны и национальные парки.
- Групповой трансфер с прямого рейса аэрофлота из Москвы в 10:30 утра или 13:10 и обратный вылет в 11:45 или 16:00
- Что не входит
- Перелет в Петропавловск-Камчатский и обратно (от 28 400 руб.)
- Дополнительные варианты экскурсий в 9 день: — Долина Гейзеров — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 руб.) — Курильское озеро — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 руб.) — Морской круиз в Бухту Русская 10-12 часов (11500 руб.)
- Сплав по реке Быстрая с рыбалкой (9500 руб.)
- Джип-тур на Мутновский вулкан (12000 руб.)
- Джип-тур на мыс Маячный (6000 руб.)
- Малкинские термальные источники (4500 руб.)
- Урок серфинга на Халактырском пляже (3500 руб.)
- Катание на лошадях (2500 руб.)
- Интерактивный Музей Вулканариум (800 руб.)
- Медицинская страховка
- Питание в кафе или ресторанах города (около 2 раз)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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