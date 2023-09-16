Что вас ожидает:

Отправляйтесь вместе с нами в невероятное 10-дневное автопутешествие по Камчатке!

В программе: восхождения на красивейшие и разнообранейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, изобилующий мир флоры и фауны, морская экскурсия с рыбалкой и многое другое, чего не увидишь ни в одном уголке нашей планеты. А самое главное — все путешествие проходит налегке, без рюкзаков, с комфортом и вкуснейшими морскими деликатесами!