Автотур «Дикая Камчатка»

Экспедиция из Камчатки: Восхождение на вулканы и купание в термальных источниках

Описание
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Ответы на вопросы
Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы.

В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание, вкусную местную еду и сопровождение на автомобилях, чтобы ваше знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
Ближайшие даты:
19
авг
29
авг

Что вас ожидает:

  • Халкатырский пляж
  • Петропавловск-Камчатский
  • Вилючинский перевал
  • Вулкан Горелый
  • ГеоТЭС «Мутновская»
  • Малая долина Гейзеров
  • Дачные источники
  • Остров Старичков
  • Озеро Тохколоч
  • Старо-вулкан Вачкажец
  • Авачинский вулкан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Отправляйтесь вместе с нами в невероятное 10-дневное автопутешествие по Камчатке!
В программе: восхождения на красивейшие и разнообранейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, изобилующий мир флоры и фауны, морская экскурсия с рыбалкой и многое другое, чего не увидишь ни в одном уголке нашей планеты. А самое главное — все путешествие проходит налегке, без рюкзаков, с комфортом и вкуснейшими морскими деликатесами!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание на маршрутах, в гостевом доме и на турбазах.
  • Работа профессионального инструктора-водителя.
  • Проживание в отелях, гостевых домах, турбазах и палатках.
  • Все трансферы по программе на комфортных полноприводных автомобилях.
  • Общественное снаряжение, палатки, аптечка, кухня и т. д.
  • Входные билеты в музеи, указанные в программе, реакрационные зоны и национальные парки.
  • Групповой трансфер с прямого рейса аэрофлота из Москвы в 10:30 утра или 13:10 и обратный вылет в 11:45 или 16:00
Что не входит
  • Перелет в Петропавловск-Камчатский и обратно (от 28 400 руб.)
  • Дополнительные варианты экскурсий в 9 день: — Долина Гейзеров — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 руб.) — Курильское озеро — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 руб.) — Морской круиз в Бухту Русская 10-12 часов (11500 руб.)
  • Сплав по реке Быстрая с рыбалкой (9500 руб.)
  • Джип-тур на Мутновский вулкан (12000 руб.)
  • Джип-тур на мыс Маячный (6000 руб.)
  • Малкинские термальные источники (4500 руб.)
  • Урок серфинга на Халактырском пляже (3500 руб.)
  • Катание на лошадях (2500 руб.)
  • Интерактивный Музей Вулканариум (800 руб.)
  • Медицинская страховка
  • Питание в кафе или ресторанах города (около 2 раз)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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