Эта экскурсия — идеальное начало вашей камчатской истории. Новички в пеших маршрутах могут рассматривать программу как тренировочную для более сложных горных выходов. Она поможет вам поверить в собственные силы и воодушевит на дальнейшие приключения! А для опытных путешественников это будет оптимальный день акклиматизации или отдыха между восхождениями.

Описание экскурсии

Горный выход для тренировки и адаптации

На протяжении маршрута нам повстречаются все виды рельефа, с которыми сталкиваются в более сложных походах — от практически плоской равнины до крутого подъёма по снежнику и спуска по сыпучему шлаку.

В безопасной локации вы сможете проверить и подогнать снаряжение, отработать приёмы ходьбы с треккинговыми палками на подъёмах и спусках. Мягко активизируете все системы организма, попутно наслаждаясь чудесными видами на домашние вулканы и Авачинскую бухту.

Больше, чем просто поход. Полезные практики и увлекательные истории

Я расскажу о вулканизме и его роли в формировании окружающего ландшафта, о видах вулканических построек и извержений, мифологии и извечной тяге к покорению недоступных вершин

Вы узнаете, что когда-то Камчатка была покрыта широколиственным лесом, что кедровый стланник вовсе и не кедровый, и какое отношение берёзы имеют к магнетизму Земли

Мы рассмотрим биомеханику человека в походе с точки зрения безопасности, эргономики и оптимизации энергозатрат

Вы научитесь технике медитативного дыхания, освоите ходьбу с треккинговыми палками, разберётесь с методами безопасного спуска на нестабильных склонах

Я поделюсь знаниями о происхождении названий окружающих мест, о племенах, которые населяли Камчатку столетия назад, их образе жизни, культуре и промыслах

Маршрут путешествия

Автомобильная дорога «Морпорт — Аэропорт» , первая и единственная четырёхполосная трасса на Камчатке

, первая и единственная четырёхполосная трасса на Камчатке Сухая речка . Движемся к подножию Авачинского вулкана. Смена растительности от лиственного леса до горной тундры. Поле каменных пирамид. Виды на Корякский и Авачинский вулканы

. Движемся к подножию Авачинского вулкана. Смена растительности от лиственного леса до горной тундры. Поле каменных пирамид. Виды на Корякский и Авачинский вулканы Верхняя парковка парка «Вулканы Камчатки» . Подбор снаряжения исходя из погодных условий. Инструктаж по технике безопасности, методам дыхания и движения в условиях гор, работе с треккинговыми палками. Дыхательная практика. Сезонно — наблюдение за сурками-евражками

. Подбор снаряжения исходя из погодных условий. Инструктаж по технике безопасности, методам дыхания и движения в условиях гор, работе с треккинговыми палками. Дыхательная практика. Сезонно — наблюдение за сурками-евражками Движение по плоскогорью к подножию Двугорбой скалы — Верблюду . Сезонно — посещение ледовых пещер. Отработка навыков осознанного дыхания, работы с палками. Рассказ о ландшафте, истории его возникновения и развития, вулканизме, флоре и фауне местности. Остановка для отдыха

. Сезонно — посещение ледовых пещер. Отработка навыков осознанного дыхания, работы с палками. Рассказ о ландшафте, истории его возникновения и развития, вулканизме, флоре и фауне местности. Остановка для отдыха Подъём на гору Верблюд с восточной стороны . Сезонно — движение по снежнику. Вид на Авачинский вулкан и тропу на восхождение с западной стороны. Рассказ об истории восхождений. Остановка для отдыха

. Сезонно — движение по снежнику. Вид на Авачинский вулкан и тропу на восхождение с западной стороны. Рассказ об истории восхождений. Остановка для отдыха Подъём на седло Верблюда . Вид на долину реки Авачи, Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан, долину реки Налычева, вулканы Жупановский, Дзензур. Фотосессия. Рассказ о топонимике природных объектов. Чай, лёгкий перекус. По желанию/готовности — подъём на западный горб. Для подготовленных путешественников возможен подъём на восточный горб

. Вид на долину реки Авачи, Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан, долину реки Налычева, вулканы Жупановский, Дзензур. Фотосессия. Рассказ о топонимике природных объектов. Чай, лёгкий перекус. По желанию/готовности — подъём на западный горб. Для подготовленных путешественников возможен подъём на восточный горб Инструктаж по спуску на сыпучих склонах . Спуск с западной стороны. Возвращение к парковке. Обед с камчатскими деликатесами. Рассказ о видах лососевых рыб, истории развития технологий добычи и переработки от коренных народов до наших дней. Отправление в обратный путь

. Спуск с западной стороны. Возвращение к парковке. Обед с камчатскими деликатесами. Рассказ о видах лососевых рыб, истории развития технологий добычи и переработки от коренных народов до наших дней. Отправление в обратный путь Посещение туристического объекта «Здесь начинается Россия» в черте города Елизово. Фотосессия. Опционально — дегустация красной икры и рыбной продукции. Рассказ о видах, особенностях и пищевой ценности икры лососевых рыб

в черте города Елизово. Фотосессия. Опционально — дегустация красной икры и рыбной продукции. Рассказ о видах, особенностях и пищевой ценности икры лососевых рыб Возвращение к месту начала экскурсии

Организационные детали