Эта экскурсия — идеальное начало вашей камчатской истории.
Новички в пеших маршрутах могут рассматривать программу как тренировочную для более сложных горных выходов.
Она поможет вам поверить в собственные силы и воодушевит на дальнейшие приключения! А для опытных путешественников это будет оптимальный день акклиматизации или отдыха между восхождениями.
Новички в пеших маршрутах могут рассматривать программу как тренировочную для более сложных горных выходов.
Она поможет вам поверить в собственные силы и воодушевит на дальнейшие приключения! А для опытных путешественников это будет оптимальный день акклиматизации или отдыха между восхождениями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Горный выход для тренировки и адаптации
На протяжении маршрута нам повстречаются все виды рельефа, с которыми сталкиваются в более сложных походах — от практически плоской равнины до крутого подъёма по снежнику и спуска по сыпучему шлаку.
В безопасной локации вы сможете проверить и подогнать снаряжение, отработать приёмы ходьбы с треккинговыми палками на подъёмах и спусках. Мягко активизируете все системы организма, попутно наслаждаясь чудесными видами на домашние вулканы и Авачинскую бухту.
Больше, чем просто поход. Полезные практики и увлекательные истории
- Я расскажу о вулканизме и его роли в формировании окружающего ландшафта, о видах вулканических построек и извержений, мифологии и извечной тяге к покорению недоступных вершин
- Вы узнаете, что когда-то Камчатка была покрыта широколиственным лесом, что кедровый стланник вовсе и не кедровый, и какое отношение берёзы имеют к магнетизму Земли
- Мы рассмотрим биомеханику человека в походе с точки зрения безопасности, эргономики и оптимизации энергозатрат
- Вы научитесь технике медитативного дыхания, освоите ходьбу с треккинговыми палками, разберётесь с методами безопасного спуска на нестабильных склонах
- Я поделюсь знаниями о происхождении названий окружающих мест, о племенах, которые населяли Камчатку столетия назад, их образе жизни, культуре и промыслах
Маршрут путешествия
- Автомобильная дорога «Морпорт — Аэропорт», первая и единственная четырёхполосная трасса на Камчатке
- Сухая речка. Движемся к подножию Авачинского вулкана. Смена растительности от лиственного леса до горной тундры. Поле каменных пирамид. Виды на Корякский и Авачинский вулканы
- Верхняя парковка парка «Вулканы Камчатки». Подбор снаряжения исходя из погодных условий. Инструктаж по технике безопасности, методам дыхания и движения в условиях гор, работе с треккинговыми палками. Дыхательная практика. Сезонно — наблюдение за сурками-евражками
- Движение по плоскогорью к подножию Двугорбой скалы — Верблюду. Сезонно — посещение ледовых пещер. Отработка навыков осознанного дыхания, работы с палками. Рассказ о ландшафте, истории его возникновения и развития, вулканизме, флоре и фауне местности. Остановка для отдыха
- Подъём на гору Верблюд с восточной стороны. Сезонно — движение по снежнику. Вид на Авачинский вулкан и тропу на восхождение с западной стороны. Рассказ об истории восхождений. Остановка для отдыха
- Подъём на седло Верблюда. Вид на долину реки Авачи, Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан, долину реки Налычева, вулканы Жупановский, Дзензур. Фотосессия. Рассказ о топонимике природных объектов. Чай, лёгкий перекус. По желанию/готовности — подъём на западный горб. Для подготовленных путешественников возможен подъём на восточный горб
- Инструктаж по спуску на сыпучих склонах. Спуск с западной стороны. Возвращение к парковке. Обед с камчатскими деликатесами. Рассказ о видах лососевых рыб, истории развития технологий добычи и переработки от коренных народов до наших дней. Отправление в обратный путь
- Посещение туристического объекта «Здесь начинается Россия» в черте города Елизово. Фотосессия. Опционально — дегустация красной икры и рыбной продукции. Рассказ о видах, особенностях и пищевой ценности икры лососевых рыб
- Возвращение к месту начала экскурсии
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе MMC Delica, перекус, аренда треккинговых палок
- Питание на маршруте подразумевает чай, шоколадные батончики или конфеты, печенье, а также бутерброды с красной икрой и рыбой. Если ваши принципы или режим питания не позволяют употреблять в пищу подобное, пожалуйста, сообщите мне, и мы что-нибудь придумаем
- После бронирования вы увидите комментарии о подготовке к походу (как одеться и что взять с собой)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке у ТЦ «Планета»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Камчатке
Привет, я Андрей! Я инструктор по йоге, медитативным и телесно-ориентированным практикам с большим стажем, пармастер, массажист. Вырос на Камчатке и искренне люблю свой край. Я опытный путешественник, в моём послужномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
17 июля 2024
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Всё было замечательно и интересно. Действительно тур для новичков и заслуживает высокой оценки. Обед на природе отдельная тема: как и все экскурсии, на которых мы побывали, рыбка это фишка! Отдельный респект нашему гиду Андрею Островскому!!! Побольше таких внимательных и интересных!!! До встречи!
Е
Елена
17 июля 2024
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Всё было замечательно и интересно. Действительно тур для новичков и заслуживает высокой оценки. Обед на природе отдельная тема: как и все экскурсии, на которых мы побывали, рыбка это фишка! Отдельный респект нашему гиду Андрею Островскому!!! Побольше таких внимательных и интересных!!! До встречи!
Похожие экскурсии из Камчатки
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
22 июля в 06:00
23 июля в 06:00
от 36 212₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
22 июля в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.