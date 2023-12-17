На снегоходе - к Авачинскому вулкану

Групповая экскурсия на Камчатке

Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе

Камчатская зима без снегохода? Ни за что! Чтобы почувствовать себя настоящим камчадалом — стоит попробовать прокатиться на нём самостоятельно. За свежим снегом мы отправимся к Авачинскому вулкану. Здесь не только прекрасные виды, но и отличные трассы. Ну что, готовы к приключениям?
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Начнём наш путь через лесополосу по «Сухой» речке с плавным подъёмом на плато высотой 900 метров над уровнем моря. По пути полюбуемся прекрасными видами на океан, город и вулканы Корякский, Вилючинский, Горелый, Мутновский, Опала. Затем вас ждёт лёгкое «восхождение» на экструзию Верблюд. Здесь инструкторы предложат вам самостоятельно поуправлять снегоходом — конечно, по желанию.

Если захотите, сможете покататься на горных лыжах или сноуборде. В программу включено 3 подъёма наверх на снегоходе.

Примерный тайминг:

11:00 — Сбор группы (необходимо уточнять, так как зависит от вашего места проживания) и переезд на автотранспорте к точке старта
12:00 — Прибытие к месту пересадки на снегоходы, перекус, инструктаж
12:30 — Выезд на снегоходах на маршрут, остановки в видовых точках для фотосъёмки, подъём на Авачинский перевал, небольшой треккинг на вулкан, спуск, посещение горы Верблюд, обед
17:40 — Окончание маршрута и возвращение к машине
18:00 — Выезд назад — к отелям

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике
  • В стоимость включено: услуги перевозки на снегоходе и нартах, питание, услуги инструктора-проводника, групповое снаряжение, страховка
  • Отдельно (при необходимости) оплачивается прокат тёплой одежды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Вы едете пассажиром, но на маршруте будут участки, где вам дадут порулить самостоятельно
  • Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • Перед стартом мы проведём для вас инструктаж. Если вы раньше не управляли снегоходом, не страшно — всему научим!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВыездныеНа весь деньВулканыВулкан АвачинскийПерезагрузкаУникальный опытАктивностиНа снегоходах

Похожие туры из Камчатки

Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Полюбоваться первозданной природой и отведать деликатесные закуски
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
25 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Экскурсия к Авачинскому вулкану
Проехать по красивейшему перевалу, покорить гору Верблюд и узнать о природе вулканизма Камчатки
у торгового центра Фамилион
17 дек
18 дек
19 дек
20 дек
от 30 000 за всё до 3 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Насладиться уникальной природой горного массива, видами вулканов и релаксом в «Зеленовских озерках»
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
40 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ