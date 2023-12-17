Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Начнём наш путь через лесополосу по «Сухой» речке с плавным подъёмом на плато высотой 900 метров над уровнем моря. По пути полюбуемся прекрасными видами на океан, город и вулканы Корякский, Вилючинский, Горелый, Мутновский, Опала. Затем вас ждёт лёгкое «восхождение» на экструзию Верблюд. Здесь инструкторы предложат вам самостоятельно поуправлять снегоходом — конечно, по желанию.
Если захотите, сможете покататься на горных лыжах или сноуборде. В программу включено 3 подъёма наверх на снегоходе.
Примерный тайминг:
11:00 — Сбор группы (необходимо уточнять, так как зависит от вашего места проживания) и переезд на автотранспорте к точке старта
12:00 — Прибытие к месту пересадки на снегоходы, перекус, инструктаж
12:30 — Выезд на снегоходах на маршрут, остановки в видовых точках для фотосъёмки, подъём на Авачинский перевал, небольшой треккинг на вулкан, спуск, посещение горы Верблюд, обед
17:40 — Окончание маршрута и возвращение к машине
18:00 — Выезд назад — к отелям
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике
- В стоимость включено: услуги перевозки на снегоходе и нартах, питание, услуги инструктора-проводника, групповое снаряжение, страховка
- Отдельно (при необходимости) оплачивается прокат тёплой одежды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Вы едете пассажиром, но на маршруте будут участки, где вам дадут порулить самостоятельно
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Перед стартом мы проведём для вас инструктаж. Если вы раньше не управляли снегоходом, не страшно — всему научим!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.