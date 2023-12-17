Камчатская зима без снегохода? Ни за что! Чтобы почувствовать себя настоящим камчадалом — стоит попробовать прокатиться на нём самостоятельно. За свежим снегом мы отправимся к Авачинскому вулкану. Здесь не только прекрасные виды, но и отличные трассы. Ну что, готовы к приключениям?

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Начнём наш путь через лесополосу по «Сухой» речке с плавным подъёмом на плато высотой 900 метров над уровнем моря. По пути полюбуемся прекрасными видами на океан, город и вулканы Корякский, Вилючинский, Горелый, Мутновский, Опала. Затем вас ждёт лёгкое «восхождение» на экструзию Верблюд. Здесь инструкторы предложат вам самостоятельно поуправлять снегоходом — конечно, по желанию.

Если захотите, сможете покататься на горных лыжах или сноуборде. В программу включено 3 подъёма наверх на снегоходе.

Примерный тайминг:

11:00 — Сбор группы (необходимо уточнять, так как зависит от вашего места проживания) и переезд на автотранспорте к точке старта

12:00 — Прибытие к месту пересадки на снегоходы, перекус, инструктаж

12:30 — Выезд на снегоходах на маршрут, остановки в видовых точках для фотосъёмки, подъём на Авачинский перевал, небольшой треккинг на вулкан, спуск, посещение горы Верблюд, обед

17:40 — Окончание маршрута и возвращение к машине

18:00 — Выезд назад — к отелям

Организационные детали

Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике

В стоимость включено: услуги перевозки на снегоходе и нартах, питание, услуги инструктора-проводника, групповое снаряжение, страховка

Отдельно (при необходимости) оплачивается прокат тёплой одежды

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата