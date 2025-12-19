Это поездка — на контрасте температур и эмоций. Сначала вы отправитесь в холодную сказку — к горам Летняя Поперечная, Вачажицы, Вачкажец и «сердцу» массива, озеру Тахколоч. Там будет много красивых пейзажей и интересных рассказов. А затем расслабитесь в самом большом на Камчатке термальном бассейне.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

10:00 — забираем на автомобиле из удобной вам локации в Петропавловске-Камчатском

11:00 — приезжаем к месту пересадки на снегоходы, выдаём при необходимости тёплые сапоги, куртки, балаклавы, маски, проводим инструктаж по технике безопасности

12:00 — прибываем к подножию Вачкажеца и озеру Тахколоч, любуемся горными цирками, беседуем, обедаем

13:00 — отправляемся обратно и пересаживаемся на автомобиль

14:00 — едем к Начикинским термальным источникам

15:00 — наслаждаемся купанием в термах

16:00 — выезжаем в Петропавловск-Камчатский

18:00 — довозим вас до места вашего проживания

На экскурсии мы поговорим о версиях происхождения горного массива — вулканическом или интрузионном. Гид объяснит, как морённые валуны формируют горные озера. А ещё вы узнаете состав термальных вод и перейдёте от теории к практике — окунётесь в термальный бассейн.

Организационные детали