В снегоходных нартах - к горному массиву Вачкажец и озеру Тахколоч

Прокатиться до заснеженных гор, а потом согреться в термальных источниках
Это поездка — на контрасте температур и эмоций.

Сначала вы отправитесь в холодную сказку — к горам Летняя Поперечная, Вачажицы, Вачкажец и «сердцу» массива, озеру Тахколоч. Там будет много красивых пейзажей и интересных рассказов. А затем расслабитесь в самом большом на Камчатке термальном бассейне.
Описание экскурсии

10:00 — забираем на автомобиле из удобной вам локации в Петропавловске-Камчатском
11:00 — приезжаем к месту пересадки на снегоходы, выдаём при необходимости тёплые сапоги, куртки, балаклавы, маски, проводим инструктаж по технике безопасности
12:00 — прибываем к подножию Вачкажеца и озеру Тахколоч, любуемся горными цирками, беседуем, обедаем
13:00 — отправляемся обратно и пересаживаемся на автомобиль
14:00 — едем к Начикинским термальным источникам
15:00 — наслаждаемся купанием в термах
16:00 — выезжаем в Петропавловск-Камчатский
18:00 — довозим вас до места вашего проживания

На экскурсии мы поговорим о версиях происхождения горного массива — вулканическом или интрузионном. Гид объяснит, как морённые валуны формируют горные озера. А ещё вы узнаете состав термальных вод и перейдёте от теории к практике — окунётесь в термальный бассейн.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Suzuki SX4 или Toyota Tundra, входной билет в термальные источники, обед
  • Экскурсию рекомендуем участникам от 7 лет весом не более 120 кг
  • При необходимости можем организовать трансфер из п. Паратунка за доплату — 1000 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 591 туриста
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.

