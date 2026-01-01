Джип-приключение на Камчатке: главные места, озеро медведей и треккинги
Увидеть панорамы с вулкана, маяк и фумарольные поля и погулять по Халактырскому пляжу
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
«Финальной точкой маршрута станет Толмачёвское озеро — уединённое и суровое место, где порой можно встретить бурых медведей»
10 июн в 08:00
21 июн в 08:00
165 000 ₽ за человека
Увидеть душу Камчатки: джип-тур по неизведанным местам с круизом по Курильскому озеру (всё включено)
Полюбоваться вулканами вблизи, посетить Кроноцкий заповедник и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«На внедорожниках комфорт-класса мы поедем к труднодоступному Курильскому озеру, одному из крупнейших в регионе, добраться к которому можно только на вертолёте или в составе джип-тура»
16 авг в 08:00
140 000 ₽ за человека
-
5%
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, днём...
«Затем пойдём пешком: пройдём через лес и окажемся у озера Тахколоч, в котором, как в зеркале, отражаются вершины гор»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
210 900 ₽
222 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур на Камчатке в марте 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 140 000 до 210 900 со скидкой до 5%.
Забронируйте тур на Камчатке на 2026 год по теме «Озера», цены от 140000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май