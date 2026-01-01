Найдено 3 тура в категории « Озера » на Камчатке, цены от 140 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 10 дней Джип-приключение на Камчатке: главные места, озеро медведей и треккинги Увидеть панорамы с вулкана, маяк и фумарольные поля и погулять по Халактырскому пляжу Начало: Аэропорт Елизово, 8:00 «Финальной точкой маршрута станет Толмачёвское озеро — уединённое и суровое место, где порой можно встретить бурых медведей» 165 000 ₽ за человека На машине На вертолёте Джиппинг Круизы 5 дней Увидеть душу Камчатки: джип-тур по неизведанным местам с круизом по Курильскому озеру (всё включено) Полюбоваться вулканами вблизи, посетить Кроноцкий заповедник и понаблюдать за медведями Начало: Петропавловск-Камчатский, утро «На внедорожниках комфорт-класса мы поедем к труднодоступному Курильскому озеру, одному из крупнейших в регионе, добраться к которому можно только на вертолёте или в составе джип-тура» 140 000 ₽ за человека На машине 5 дней 5% В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, днём... «Затем пойдём пешком: пройдём через лес и окажемся у озера Тахколоч, в котором, как в зеркале, отражаются вершины гор» 210 900 ₽ 222 000 ₽ за человека Все туры Камчатки

