Туры к озерам из Камчатки

Найдено 3 тура в категории «Озера» на Камчатке, цены от 140 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Джип-приключение на Камчатке: главные места, озеро медведей и треккинги
На машине
Джиппинг
10 дней
Джип-приключение на Камчатке: главные места, озеро медведей и треккинги
Увидеть панорамы с вулкана, маяк и фумарольные поля и погулять по Халактырскому пляжу
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
«Финальной точкой маршрута станет Толмачёвское озеро — уединённое и суровое место, где порой можно встретить бурых медведей»
10 июн в 08:00
21 июн в 08:00
165 000 ₽ за человека
Увидеть душу Камчатки: джип-тур по неизведанным местам с круизом по Курильскому озеру (всё включено)
На машине
На вертолёте
Джиппинг
Круизы
5 дней
Увидеть душу Камчатки: джип-тур по неизведанным местам с круизом по Курильскому озеру (всё включено)
Полюбоваться вулканами вблизи, посетить Кроноцкий заповедник и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«На внедорожниках комфорт-класса мы поедем к труднодоступному Курильскому озеру, одному из крупнейших в регионе, добраться к которому можно только на вертолёте или в составе джип-тура»
16 авг в 08:00
140 000 ₽ за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
На машине
5 дней
-
5%
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, днём...
«Затем пойдём пешком: пройдём через лес и окажемся у озера Тахколоч, в котором, как в зеркале, отражаются вершины гор»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
210 900 ₽222 000 ₽ за человека

