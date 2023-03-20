6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
84 900₽ за человека
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
195 000₽ за человека
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
183 000₽ за человека
9 дней
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
220 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег20 марта 2023В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В апреле»
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