В апреле – туры на Камчатке

Найдено 4 тура в категории «В апреле» на Камчатке, цены от 84 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
На машине
Джиппинг
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
84 900 за человека
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
1 отзыв
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
195 000 за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
183 000 за человека
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
На машине
9 дней
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
220 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    20 марта 2023
    По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
    В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
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    чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
  2. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  3. В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
  4. Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Вулкан Мутновский
  2. Халактырский пляж
  3. Авачинская бухта
  4. Набережная
  5. Долина Гейзеров
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2025
Сейчас на Камчатке в категории "В апреле" можно забронировать 4 тура от 84 900 до 220 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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