6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
84 900₽ за человека
9 дней
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
220 000₽ за человека
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
23 фев в 12:00
2 мар в 12:00
85 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег20 марта 2023В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В феврале»
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