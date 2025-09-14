Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
14 сен в 15:00
15 сен в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Увлекательное путешествие по Кандалакше: восхождение на гору Волостную, прогулка по льду Кандалакшского залива и наблюдение за зимним солнцем
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
15 сен в 08:30
29 сен в 08:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
