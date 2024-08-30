Экскурсии со скидкой в Каспийске до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Каспийске, цены от 12 070 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
скидка
15%
16 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
1420012 070 за всё до 3 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
На машине
скидка
20%
12 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная пустыня Сарыкум
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
13 сен в 08:30
1800014 400 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
На машине
SUP-прогулки
скидка
20%
10 часов
Водная прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
Счастье не за горами - оно в горах
Начало: В Каспийске
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кузьменко
    30 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
  • О
    Ольга
    29 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Были на данной экскурсии 27 августа. Гидом был Шамиль. Прекрасный маршрут. От вида гор полный восторг. Даже дети преодолевая расстояния
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    до точек маршрута были полны впечатлений и сказали что трудности того стоили (подъем в с. Гаисутль). Виды просто нереальные. Спасибо организаторам, всё прекрасно. И понравилось, что никто не торопит и на месте мы могли оставаться столько, сколько нам хотелось.

  • С
    Сергей
    22 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Экскурсия состоялась. Рамазан замечательный рассказчик, позитивный человек. С ним было очень комфортно провести целый день. Увидели красивейшие места и узнали много
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    нового про Дагестан, традиции и культуру республики. После экскурсии поужинали в замечательном ресторане, расположенном на берегу Гунибского водохранилища, который нам порекомендовал Рамазан. Спасибо за прекрасный день! Рекомендуем! Сергей и Светлана

  • А
    Алексей
    20 августа 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Магомед приятный собеседник и уверенный, спокойный гид. Пошел нам на встречу, подстроится под наши запросы, всегда был готов помочь. Все понравилось, огромное спасибо.
  • С
    Светлана
    15 августа 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Очень интересно и захватывающе! Спасибо большое за тур!
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Отличный гид. Забрали вовремя. автомобиль удобный для поездки с детьми. вождение спокойное,на все локации попали и все успели посмотреть)всем рекомендую))остались только теплые воспоминания)

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
  2. Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
  3. Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Водопад Тобот
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Форелевое хозяйство
  8. Гимринский тоннель
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
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