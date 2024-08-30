читать дальше

до точек маршрута были полны впечатлений и сказали что трудности того стоили (подъем в с. Гаисутль). Виды просто нереальные. Спасибо организаторам, всё прекрасно. И понравилось, что никто не торопит и на месте мы могли оставаться столько, сколько нам хотелось.