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Последние отзывы на экскурсии
- ККузьменко30 августа 2024Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
- ООльга29 августа 2024Были на данной экскурсии 27 августа. Гидом был Шамиль. Прекрасный маршрут. От вида гор полный восторг. Даже дети преодолевая расстояния
- ССергей22 августа 2024Экскурсия состоялась. Рамазан замечательный рассказчик, позитивный человек. С ним было очень комфортно провести целый день. Увидели красивейшие места и узнали много
- ААлексей20 августа 2024Магомед приятный собеседник и уверенный, спокойный гид. Пошел нам на встречу, подстроится под наши запросы, всегда был готов помочь. Все понравилось, огромное спасибо.
- ССветлана15 августа 2024Очень интересно и захватывающе! Спасибо большое за тур!
- ДДмитрий6 августа 2024Отличный гид. Забрали вовремя. автомобиль удобный для поездки с детьми. вождение спокойное,на все локации попали и все успели посмотреть)всем рекомендую))остались только теплые воспоминания)
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Скидки»
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