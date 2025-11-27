Мои заказы

Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Каспийска

Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Мы покажем самые живописные точки маршрута и откроем сердце Дагестана.

Вы отправитесь на водную прогулку по Сулакскому каньону и сделаете яркие фото на смотровых площадках. Услышите о природе этих мест, инженерных достижениях и значении гидроэлектростанции. А во время обеда с видом на горы поговорите о традициях и почувствуете атмосферу республики.
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Каспийска© Аслан
Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа с бирюзовой водой и склонами, напоминающими горный фьорд
  • Сулакский каньон с воды — вы прокатитесь на катере и полюбуетесь самым глубоким каньоном Европы
  • панорамы со смотровой площадки в селе Дубки — одна из лучших точек для «открыточных» фотографий
  • форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы

Вы узнаете:

  • как природа тысячелетиями создавала каньон
  • почему Чиркейское водохранилище стало чудом инженерии
  • почему вода в каньоне бирюзовая
  • какие предания о великой реке местные передают из поколения в поколение
  • о традициях и быте горцев — гостеприимство, обычаи и секреты кавказской кухни

Примерный тайминг

6:00 — сбор группы
6:20 — выезд на комфортабельном автобусе
7:10 — техническая остановка (по желанию и за доплату можно позавтракать)
10:00–11:00 — катание на катерах по истоку каньона (50–60 минут)
11:30–12:30 — посещение пещеры Нохьо
13:00–14:00 — обед в традиционном дагестанском ресторане
14:30–15:00 — прогулка по форелевому хозяйству
15:30–16:00 — смотровая площадка, вид на Сулакский каньон
16:30–16:50 — смотровая площадка, вид на Чиркейское водохранилище
19:30 — возвращение в Каспийск

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 10) или легковом автомобиле (до 5)
  • В стоимость включено: прогулка на катере (50 минут), обед в форелевом хозяйстве (аварский хинкал или форель на углях, свежие овощи и зелень, местный хлеб, компот из сухофруктов, разновидности местных чуду, чай с горными травами)
  • Дополнительные расходы: пещера Нохъо — 500 ₽ за чел. (будни), 700 ₽ (выходные), фото- и видеосъёмка (по желанию) — детали уточняйте в переписке
  • Мы адаптируем темп и программу так, чтобы было комфортно путешественникам всех возрастов
  • В поездке с вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 7 лет5900 ₽
Пенсионеры5900 ₽
Студенты5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 917 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Входит в следующие категории Каспийска

