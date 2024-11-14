Водная прогулка из Каспийска к Сулакскому каньону предлагает насыщенный день, полный ярких впечатлений.
Участники смогут увидеть мощную гидроэлектростанцию и насладиться видами Сулакского каньона с подвесного моста. На катере по Чиркейскому водохранилищу
Участники смогут увидеть мощную гидроэлектростанцию и насладиться видами Сулакского каньона с подвесного моста. На катере по Чиркейскому водохранилищу
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Прогулка на катере по водохранилищу
- 🌉 Вид на арочную плотину
- 🏞 Пейзажи Сулакского каньона
- 🥘 Вкусный обед в ресторане
- 🎢 Экстремальные аттракционы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Чиркейскому водохранилищу - летние месяцы. В этот период катание на катере особенно приятно благодаря комфортной температуре воды и ярким солнечным дням. Пейзажи вокруг водохранилища в это время года особенно живописны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чиркейское водохранилище
- Козья тропа
- Арочная плотина
- Смотровая площадка на Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
Описание водной прогулки
Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе. Вы оцените его объёмы и прокатитесь на катере по его водам.
Козья тропа — небольшая извилистая тропинка, которая соединяет село Чемал с ГЭС.
Вид на арочную плотину — вторую по высоте в России.
Смотровая площадка на Сулакский каньон в посёлке Дубки. Потрясающие пейзажи обеспечены!
Пещера Нохъо — целый комплекс, в котором можно прогуляться по пещерам, выйти на обрывистый склон каньона и пройти по подвесному мосту. Любители экстрима по желанию опробуют захватывающие дух аттракционы — зиплайн, тарзанку и качели над пропастью.
Вкусный обед в ресторане «Главрыба» или другом заведении.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, сопровождение гида, прогулка на катере по водохранилищу, комплексный обед в ресторане
- Дополнительные расходы: вход в пещеру Нохъо — 500 ₽ за чел. в будние дни, 700 ₽ за чел. в выходные дни; зиплайн — 1000 ₽ за чел., качели над каньоном — 5000 ₽ за чел., тарзанка — 7000 ₽ за чел. (по желанию)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 76 туристов
У нас лучшая команда гидов и водителей: мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, рассказать вам о нашей культуре, традициях, религии и дагестанском быте. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Ни один путешественник не уехал от нас недовольным, ведь наша задача — чтоб улыбка не сходила с лица за всё время экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
14 ноя 2024
Спасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий день заказала экскурсию. Ребята быстро среагировали на наш заказ, цена нас устроила. Очень приятный гид,
Входит в следующие категории Каспийска
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