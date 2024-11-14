Водная прогулка из Каспийска к Сулакскому каньону предлагает насыщенный день, полный ярких впечатлений.Участники смогут увидеть мощную гидроэлектростанцию и насладиться видами Сулакского каньона с подвесного моста. На катере по Чиркейскому водохранилищу

откроются величественные пейзажи. Пещера Нохъо удивит своими аттракционами: зиплайн, тарзанка и качели над пропастью. Вкусный обед в ресторане «Главрыба» станет приятным завершением экскурсии. Все это в сопровождении опытного гида, который поделится интересными фактами и историями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Чиркейскому водохранилищу - летние месяцы. В этот период катание на катере особенно приятно благодаря комфортной температуре воды и ярким солнечным дням. Пейзажи вокруг водохранилища в это время года особенно живописны.

Сейчас август — это идеальное время.