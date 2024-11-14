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Из Каспийска - к Сулакскому каньону

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Каспийска к Сулакскому каньону. Впечатляющие виды и захватывающие аттракционы подарят вам незабываемые эмоции
Водная прогулка из Каспийска к Сулакскому каньону предлагает насыщенный день, полный ярких впечатлений.

Участники смогут увидеть мощную гидроэлектростанцию и насладиться видами Сулакского каньона с подвесного моста. На катере по Чиркейскому водохранилищу
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откроются величественные пейзажи. Пещера Нохъо удивит своими аттракционами: зиплайн, тарзанка и качели над пропастью. Вкусный обед в ресторане «Главрыба» станет приятным завершением экскурсии. Все это в сопровождении опытного гида, который поделится интересными фактами и историями

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Прогулка на катере по водохранилищу
  • 🌉 Вид на арочную плотину
  • 🏞 Пейзажи Сулакского каньона
  • 🥘 Вкусный обед в ресторане
  • 🎢 Экстремальные аттракционы

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для водной прогулки по Чиркейскому водохранилищу - летние месяцы. В этот период катание на катере особенно приятно благодаря комфортной температуре воды и ярким солнечным дням. Пейзажи вокруг водохранилища в это время года особенно живописны.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Ближайшие даты:
4
авг11
авг18
авг25
авг1
сен8
сен15
сен
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Чиркейское водохранилище
  • Козья тропа
  • Арочная плотина
  • Смотровая площадка на Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо

Описание водной прогулки

Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе. Вы оцените его объёмы и прокатитесь на катере по его водам.

Козья тропа — небольшая извилистая тропинка, которая соединяет село Чемал с ГЭС.

Вид на арочную плотину — вторую по высоте в России.

Смотровая площадка на Сулакский каньон в посёлке Дубки. Потрясающие пейзажи обеспечены!

Пещера Нохъо — целый комплекс, в котором можно прогуляться по пещерам, выйти на обрывистый склон каньона и пройти по подвесному мосту. Любители экстрима по желанию опробуют захватывающие дух аттракционы — зиплайн, тарзанку и качели над пропастью.

Вкусный обед в ресторане «Главрыба» или другом заведении.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, сопровождение гида, прогулка на катере по водохранилищу, комплексный обед в ресторане
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру Нохъо — 500 ₽ за чел. в будние дни, 700 ₽ за чел. в выходные дни; зиплайн — 1000 ₽ за чел., качели над каньоном — 5000 ₽ за чел., тарзанка — 7000 ₽ за чел. (по желанию)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан
Рамазан — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 76 туристов
У нас лучшая команда гидов и водителей: мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, рассказать вам о нашей культуре, традициях, религии и дагестанском быте. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Ни один путешественник не уехал от нас недовольным, ведь наша задача — чтоб улыбка не сходила с лица за всё время экскурсии.
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Юлия
14 ноя 2024
Спасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий день заказала экскурсию. Ребята быстро среагировали на наш заказ, цена нас устроила. Очень приятный гид,
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про все рассказал всю дорогу, про удивительный и атмосферный Дагестан, везде сам нас фотографировал и подбирал красивые локации, спасибо за доброжелательное отношение к дочке, поэтому с детьми рекомендую. Прекрасные люди, пунктуальные и ответственные. Очень понравилось, спасибо!

Спасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий деньСпасибо большое за чудесную поездку, в Дагестан приехали на пару дней, и сразу на следующий день

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