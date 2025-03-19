Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено

Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска
Вас ждет экскурсия на Сулакский каньон — это уникальная возможность посетить один из глубочайших каньонов Европы, расположенный в Республике Дагестан.

Посетим Нохъо: комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров.

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды каньона
  • 🚤 Катание на катере
  • 🧗‍♂️ Экстремальные развлечения
  • 🍽️ Обед в горах
  • 🚐 Трансфер включён
Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено
Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено
Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено
Ближайшие даты:
19
мар21
мар24
мар26
мар28
мар31
мар2
апр
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо
  • Этнопарк «Форелевое хозяйство»

Описание экскурсии

Сула́кский каньо́н

Экскурсия на Сулакский каньон, с часовым катанием по самому каньону и посещением пещеры Нохъо. Отправившись в путешествие с нами вы увидите первозданную красоту каньона не только со смотровых площадок, но и с катеров, которые откроют вам незабываемые виды на плачущие водопады и природу каньона. Так же вы посетите рукотворную пещеру Нохъо, с подвесным мостом и аттракционом зип лайн. В программу включено посещение этнопарка «Форелевое хозяйство» — комплекс по разведению форели в горах и обед в уютном ресторане. Каньон на территории России в долине реки Сулак (Республика Дагестан), глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США.

Пещера Нохъо

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также «тарзанка» и тропа скалолазов. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». С города Каспийска мы забираем и привозим людей на точку сбора.

Каждый понедельник, среду и пятницу в 08:20

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Смотровая «Тещин язык»
  • Поселок Дубки
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Село Старое Зубутли
  • Пещера «Нохъо»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере по каньону
  • Входные билеты в пещеру Нохъо
  • Обед
  • Этнопарк / «Форелевое хозяйство/»
  • Джипинг
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Дахадаева 78, школа №3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, среду и пятницу в 08:20
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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