Сулакский каньон – это больше, чем просто уникальное географическое образование. Это настоящий шедевр природы, застывший во времени, который манит своей первозданной красотой и удивительными пейзажами. Что Вас ожидает на экскурсии:• Эксклюзивное катание на катерах по Сулакскому каньону Вас ждет самое продолжительное (1 час 10 минут) катание на катерах по бирюзовой глади реки Сулак. Мы начнем наше путешествие с удобного старта на причале Исток, минуя труднодоступный спуск в Зубутли, чтобы вы смогли насладиться каждым мгновением. Завораживающие отвесные скалы, невероятные водопады и яркий контраст бирюзовой воды оставят неизгладимые впечатления в вашей душе.

Посещение комплекса пещер «Нохъо». Следующим пунктом нашей экскурсии станет комплекс из трех пещер, расположенный на высоте 60 метров над рекой Сулак. Для любителей экстрима здесь предусмотрены подвесной мост, зиплайн, тарзанка и другие аттракционы. Пройдите по мосту, осмельтесь спуститься на тарзанке или полетайте над каньоном на зиплайне!

Этнопарк «Главрыба». Далее мы отправимся в этнопарк «Главрыба», где вас ждет обед в традиционном стиле. Здесь, высоко в горах, в чистейшей холодной воде, выращивают форель, которую специально для вас подадут, запеченную на углях. Насладитесь этим невероятным вкусом и погрузитесь в атмосферу традиционной кавказской кухни.

Величественный Бархан Сарыкум. На завершение нашего путешествия мы посетим одно из восьми чудес света — Бархан Сарыкум. Эта крупнейшая песчаная дюна в Европе, окруженная горами, до сих пор ставит в тупик ученых. Пустыня посреди величественных горных пейзажей завораживает и вызывает восторг. Прикоснитесь к загадке, которая вдохновляет и удивляет. Наш тур включает:.

Величественный Бархан Сарыкум. На завершение нашего путешествия мы посетим одно из восьми чудес света — Бархан Сарыкум. Эта крупнейшая песчаная дюна в Европе, окруженная горами, до сих пор ставит в тупик ученых. Пустыня посреди величественных горных пейзажей завораживает и вызывает восторг. Прикоснитесь к загадке, которая вдохновляет и удивляет. Наш тур включает:.

• Величественный Бархан Сарыкум. На завершение нашего путешествия мы посетим одно из восьми чудес света — Бархан Сарыкум. Эта крупнейшая песчаная дюна в Европе, окруженная горами, до сих пор ставит в тупик ученых. Пустыня посреди величественных горных пейзажей завораживает и вызывает восторг. Прикоснитесь к загадке, которая вдохновляет и удивляет. Наш тур включает: