На VIP-туре к Сулакскому каньону из Каспийска вас ждут потрясающие виды отвесных скал и бирюзовой реки. Катание на катерах по каньону подарит незабываемые эмоции. Посещение пещер "Нохъо" с аттракционами добавит адреналина. Обед в этнопарке "Главрыба" с форелью на углях окунет в атмосферу кавказской кухни. Бархан Сарыкум, восьмое чудо света, удивит своей загадочностью. Все включено для вашего комфорта и незабываемого отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Катание на катерах по каньону
- 🏞️ Величественные пейзажи
- 🍽️ Обед с форелью на углях
- 🧗 Экстрим в пещерах «Нохъо»
- 🏜️ Посещение Бархана Сарыкум
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Пещеры «Нохъо»
- Этнопарк «Главрыба»
Описание экскурсии
Сулакский каньон – это больше, чем просто уникальное географическое образование. Это настоящий шедевр природы, застывший во времени, который манит своей первозданной красотой и удивительными пейзажами. Что Вас ожидает на экскурсии:• Эксклюзивное катание на катерах по Сулакскому каньону Вас ждет самое продолжительное (1 час 10 минут) катание на катерах по бирюзовой глади реки Сулак. Мы начнем наше путешествие с удобного старта на причале Исток, минуя труднодоступный спуск в Зубутли, чтобы вы смогли насладиться каждым мгновением. Завораживающие отвесные скалы, невероятные водопады и яркий контраст бирюзовой воды оставят неизгладимые впечатления в вашей душе.
- Посещение комплекса пещер «Нохъо». Следующим пунктом нашей экскурсии станет комплекс из трех пещер, расположенный на высоте 60 метров над рекой Сулак. Для любителей экстрима здесь предусмотрены подвесной мост, зиплайн, тарзанка и другие аттракционы. Пройдите по мосту, осмельтесь спуститься на тарзанке или полетайте над каньоном на зиплайне!
- Этнопарк «Главрыба». Далее мы отправимся в этнопарк «Главрыба», где вас ждет обед в традиционном стиле. Здесь, высоко в горах, в чистейшей холодной воде, выращивают форель, которую специально для вас подадут, запеченную на углях. Насладитесь этим невероятным вкусом и погрузитесь в атмосферу традиционной кавказской кухни.
Величественный Бархан Сарыкум. На завершение нашего путешествия мы посетим одно из восьми чудес света — Бархан Сарыкум. Эта крупнейшая песчаная дюна в Европе, окруженная горами, до сих пор ставит в тупик ученых. Пустыня посреди величественных горных пейзажей завораживает и вызывает восторг. Прикоснитесь к загадке, которая вдохновляет и удивляет. Наш тур включает:.
Величественный Бархан Сарыкум. На завершение нашего путешествия мы посетим одно из восьми чудес света — Бархан Сарыкум. Эта крупнейшая песчаная дюна в Европе, окруженная горами, до сих пор ставит в тупик ученых. Пустыня посреди величественных горных пейзажей завораживает и вызывает восторг. Прикоснитесь к загадке, которая вдохновляет и удивляет. Наш тур включает:.
• Величественный Бархан Сарыкум. На завершение нашего путешествия мы посетим одно из восьми чудес света — Бархан Сарыкум. Эта крупнейшая песчаная дюна в Европе, окруженная горами, до сих пор ставит в тупик ученых. Пустыня посреди величественных горных пейзажей завораживает и вызывает восторг. Прикоснитесь к загадке, которая вдохновляет и удивляет. Наш тур включает:
- комфортабельный транспорт, • опытного гида, • входные билеты на все аттракционы, • обед из свежей форели, • и, конечно, самые яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в природную сказку Дагестана! Важная информация:.
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт • Соблюдайте дресс-код: футболка, брюки или любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени • Катание на катерах для детей от 7 лет.
Каждый вторник и четверг в 08:20
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сары-Кум
- Пещера Нохъо
- База «Исток»
- Сулакский каньон
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере по каньону
- Обед
- Входные билеты на бархан Сары-Кум
- Входные билеты в пещеру Нохъо
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Дахадаева 78, школа №3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и четверг в 08:20
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт
- Соблюдайте дресс-код: футболка, брюки или любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени
- Катание на катерах для детей от 7 лет!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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