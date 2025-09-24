-
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (14+)
Узнать о громких зверских делах, знаменитых следователях и найти преступников по горячим следам
Начало: У казанского кремля
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 20 чел.
Арт-квест «Символы Казани»
Посмотреть на центр города глазами художников и разгадать зашифрованные секреты
Начало: У Колхозного рынка
Завтра в 14:00
30 сен в 11:00
900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Архитектура 20 века в Московском районе Казани
Исследовать историю страны в отражении архитектуры спального района
Начало: На ул. Академика Королёва
28 сен в 14:00
12 окт в 14:00
1300 ₽ за человека
