Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Казани, цены от 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (14+)
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (14+)
Узнать о громких зверских делах, знаменитых следователях и найти преступников по горячим следам
Начало: У казанского кремля
7600 ₽8000 ₽ за всё до 4 чел.
Арт-квест «Символы Казани»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Арт-квест «Символы Казани»
Посмотреть на центр города глазами художников и разгадать зашифрованные секреты
Начало: У Колхозного рынка
Завтра в 14:00
30 сен в 11:00
900 ₽ за человека
Архитектура 20 века в Московском районе Казани
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Архитектура 20 века в Московском районе Казани
Исследовать историю страны в отражении архитектуры спального района
Начало: На ул. Академика Королёва
28 сен в 14:00
12 окт в 14:00
1300 ₽ за человека

