Старо-татарская слобода:

о коренном населении города.

Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети. Там вы узнаете, кто такие татары и кем были их предки, как они живут сейчас и какие обычаи соблюдают, что едят и как одеваются. Познакомитесь с убранством усадьбы богатого купца и осмотрите старейшую мечеть — Аль Марджани, где разберетесь в отличиях ортодоксального ислама от татарского.

Казанский Арбат и историческая роль студгородка.

Улица Баумана — одна из древнейших улиц Казани. Представьте, что город — живой организм, который живет своей собственной жизнью, и в моем воображении улица Баумана представляется мне своего рода аортой. Именно здесь можно почувствовать биение сердца города. Прогуливаясь по Баумана, ощущаешь себя живым как никогда прежде, а в народе эту пешеходную улицу прозвали Казанским Арбатом. Казанский кремль:

история единства народов и религий Татарстана

В сердце города вы познакомитесь с одним из самых красивых архитектурных памятников России. Побываете на территории кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Проследите этапы, которые прошел кремль с древности, узнаете, как его меняли указы царей, императоров и президентов. И как здесь начали жить бок о бок две разные культуры и две мировых религии. А гуляя по современной Кремлевской набережной вдоль Казанки, вы откроете шикарные ракурсы для фотосессий.