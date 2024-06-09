Вы обойдете практически весь Старый город: посетите Казань татарскую, русскую, парадную и почти на грани руин, рассмотрите все это с высоты птичьего полета, по пути узнаете о коренном населении, эпохах и исторической символике кремля, новаторских идеях 19-20 вв. и молодежных увлечениях 21-го.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Аль Марджани
- Казанский Арбат
- Казанский кремль
Описание экскурсии
Старо-татарская слобода:
- о коренном населении города.
- Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети. Там вы узнаете, кто такие татары и кем были их предки, как они живут сейчас и какие обычаи соблюдают, что едят и как одеваются. Познакомитесь с убранством усадьбы богатого купца и осмотрите старейшую мечеть — Аль Марджани, где разберетесь в отличиях ортодоксального ислама от татарского.
- Казанский Арбат и историческая роль студгородка.
Улица Баумана — одна из древнейших улиц Казани. Представьте, что город — живой организм, который живет своей собственной жизнью, и в моем воображении улица Баумана представляется мне своего рода аортой. Именно здесь можно почувствовать биение сердца города. Прогуливаясь по Баумана, ощущаешь себя живым как никогда прежде, а в народе эту пешеходную улицу прозвали Казанским Арбатом. Казанский кремль:
история единства народов и религий Татарстана
В сердце города вы познакомитесь с одним из самых красивых архитектурных памятников России. Побываете на территории кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Проследите этапы, которые прошел кремль с древности, узнаете, как его меняли указы царей, императоров и президентов. И как здесь начали жить бок о бок две разные культуры и две мировых религии. А гуляя по современной Кремлевской набережной вдоль Казанки, вы откроете шикарные ракурсы для фотосессий.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аль Марджани
- Казанский Арбат
- Казанский кремль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль: 150 руб. - взрослые, 130 руб. - дети и пенсионеры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля
Завершение: Дом Шамиля, ул. Габдулла Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие экскурсии из Казани
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные маршруты непарадной Казани: индивидуальная экскурсия
Прогулка по скрытым уголкам Казани, где старинные дома соседствуют с современными зданиями. Узнайте город глазами местного жителя
Начало: На пересечении улиц Маяковского и Некрасова
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.