День в Казани с местным жителем

Вы обойдете практически весь Старый город: посетите Казань татарскую, русскую, парадную и почти на грани руин, рассмотрите все это с высоты птичьего полета, по пути узнаете о коренном населении, эпохах и исторической символике кремля, новаторских идеях 19-20 вв. и молодежных увлечениях 21-го.
День в Казани с местным жителем
День в Казани с местным жителем
День в Казани с местным жителем
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Аль Марджани
  • Казанский Арбат
  • Казанский кремль

Описание экскурсии

Старо-татарская слобода:

  • о коренном населении города.
  • Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети. Там вы узнаете, кто такие татары и кем были их предки, как они живут сейчас и какие обычаи соблюдают, что едят и как одеваются. Познакомитесь с убранством усадьбы богатого купца и осмотрите старейшую мечеть — Аль Марджани, где разберетесь в отличиях ортодоксального ислама от татарского.
  • Казанский Арбат и историческая роль студгородка.
Улица Баумана — одна из древнейших улиц Казани. Представьте, что город — живой организм, который живет своей собственной жизнью, и в моем воображении улица Баумана представляется мне своего рода аортой. Именно здесь можно почувствовать биение сердца города. Прогуливаясь по Баумана, ощущаешь себя живым как никогда прежде, а в народе эту пешеходную улицу прозвали Казанским Арбатом. Казанский кремль:

история единства народов и религий Татарстана

В сердце города вы познакомитесь с одним из самых красивых архитектурных памятников России. Побываете на территории кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Проследите этапы, которые прошел кремль с древности, узнаете, как его меняли указы царей, императоров и президентов. И как здесь начали жить бок о бок две разные культуры и две мировых религии. А гуляя по современной Кремлевской набережной вдоль Казанки, вы откроете шикарные ракурсы для фотосессий.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аль Марджани
  • Казанский Арбат
  • Казанский кремль
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Кремль: 150 руб. - взрослые, 130 руб. - дети и пенсионеры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля
Завершение: Дом Шамиля, ул. Габдулла Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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