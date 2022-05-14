Экскурсия в Болгар (Северную Мекку) , объект ЮНЕСКО

Приглашаем вас в старинный город Болгар - удивительный памятник архитектуры мусульманского зодчества, расположенный на

Индивидуальная
Приглашаем вас в старинный город Болгар — удивительный памятник архитектуры мусульманского зодчества, расположенный на месте столицы волжских Булгар.

Этот средневековый комплекс не имеет аналогов во всём мире — вы сможете увидеть исторические сооружения исчезнувшей культуры, внесенные в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в Болгар (Северную Мекку) , объект ЮНЕСКО
Экскурсия в Болгар (Северную Мекку) , объект ЮНЕСКО
Экскурсия в Болгар (Северную Мекку) , объект ЮНЕСКО
Экскурсия в Болгар (Северную Мекку) , объект ЮНЕСКО
Экскурсия в Болгар (Северную Мекку) , объект ЮНЕСКО

Что вас ожидает:

  • Лучшие гиды проведут вас по старинным улицам, познакомят с главными достопримечательностями Болгара, расскажут о жизненном укладе волжских булгар, о жизни и значении города в мировой культуре. Экскурсия в Булгар с гидом на автомобиле — ваша возможность увидеть настоящие шедевры болгаро-татарской архитектуры, узнать много нового об исчезнувшей цивилизации Золотой орды, ее культуре, жизненном укладе. Опытный на протяжении всего пути будет отвечать на ваши вопросы, рассказывать интересные истории и легенды.

Во время индивидуальной экскурсии в Болгар из Казани вы увидите:

  • Болгарское городище с памятниками архитектуры XIII-XIV вв. – многочисленными каменными строениями периода Золотой орды. Среди них — величественная Соборная мечеть, Малый минарет, возведенный на месте захоронения «святых булгар»;
  • Белую мечеть — современный храм, построенный в рамках программы «Культурное наследие». Она олицетворяет чистоту помыслов, чести, совести, считается жемчужной национальной татарской архитектуры;
  • Черную палату — таинственное сооружение, которую приписываются разные функции. Экскурсовод поведает ее тайны, теории применения, а также расскажет, почему она сменила цвет;
  • Белую палату — руины старинной ханской бани;
  • Восточный мавзолей;
  • Музейный комплекс «Памятный знак», открытый в 2021 году. Здесь хранится сокровище Татарстана — самый большой в мире Коран.
  • Вы сможете посетить музей Болгарской цивилизации, где вам расскажут о жизни булгарского народа, прогуляетесь у Ханской усыпальнице, послушаете истории о том, как город стал столицей Золотой Орды, какое влияние оказал Болгар на развитие татарской культуры. Здесь множество музеев (Ремесел, Хлеба) и святых мест. Можно посетить святой родник Авраамия Болгарского, источник Святого Габдрахмана, дом Лекаря.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на экскурсионное обслуживание приобретаются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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