Иоанно-Предтеченский монастыри с древнейшей деревянной церковью всего Татарстана
Рождественская площадь
Пейзажи и красоты Волги, Свияги и Щуки
Что вас ожидает:Целые века и столетия истории 📖 нашей страны пронесутся перед вами за одно мгновение. Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск.
Град, который не уступает своим величием даже Московскому Кремлю. Град, который завораживает и останавливает время. Град, который стал перекрестком развития всего нашего государства.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Прогулка (транспортное обслуживание) на комфортабельном катере вместимостью до 5 человек из Казани до Свияжска и обратно
Экскурсия (услуги гида) в Свияжске
Посещение монастыря.
Что не входит
Входные билеты в музее
Питание.
Начало и место завершения
🚩 РТ, г. Казань, пляж Локомотив
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.