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Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск

Медиана Ж.
Медиана Ж. – Гид из Казани
Вас ждёт индивидуальная речная прогулка 👣 с экскурсией на остров-град Свияжск.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск

Что вы увидите

  • Остров-град Свияжск
  • Успенско-Богородицкий монастырь
  • Иоанно-Предтеченский монастыри с древнейшей деревянной церковью всего Татарстана
  • Рождественская площадь
  • Пейзажи и красоты Волги, Свияги и Щуки
Что вас ожидает:Целые века и столетия истории 📖 нашей страны пронесутся перед вами за одно мгновение. Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск.
Град, который не уступает своим величием даже Московскому Кремлю. Град, который завораживает и останавливает время. Град, который стал перекрестком развития всего нашего государства.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Прогулка (транспортное обслуживание) на комфортабельном катере вместимостью до 5 человек из Казани до Свияжска и обратно
  • Экскурсия (услуги гида) в Свияжске
  • Посещение монастыря.
Что не входит
  • Входные билеты в музее
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 РТ, г. Казань, пляж Локомотив
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Медиана Ж.
Медиана Ж.
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