Что вас ожидает:Целые века и столетия истории 📖 нашей страны пронесутся перед вами за одно мгновение. Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск.

Град, который не уступает своим величием даже Московскому Кремлю. Град, который завораживает и останавливает время. Град, который стал перекрестком развития всего нашего государства.

Организационные детали: