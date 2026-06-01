Болгар — перекрёсток цивилизаций на Волге, который связывал Русь и Восток.
Вы узнаете, почему именно он стал центром культуры и торговли, как древний город расцвёл, пришёл в упадок и снова возродился. Увидите старинные мавзолеи и усыпальницы. А ещё попробуете местные деликатесы: козий сыр, чак-чак, конскую колбасу и другие вкусности.
Вы узнаете, почему именно он стал центром культуры и торговли, как древний город расцвёл, пришёл в упадок и снова возродился. Увидите старинные мавзолеи и усыпальницы. А ещё попробуете местные деликатесы: козий сыр, чак-чак, конскую колбасу и другие вкусности.
Описание экскурсии
- Музей болгарской цивилизации с богатой коллекцией артефактов: монеты Золотой Орды, украшения и предметы быта
- Музей Корана, где хранится самый большой печатный Коран в мире, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса
- Белая мечеть — крупнейшая в Татарстане
- Ансамбль Древнего города с Соборной мечетью и Большим минаретом
- Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница и Малый минарет — образцы золотоордынской архитектуры Поволжья
- Камское устье — место слияния Волги и Камы
- Дегустация продукции от местных фермерских хозяйств: конская колбаса, козий сыр, вяленый гусь, чак-чак и другие деликатесы
Вы узнаете:
- как Болгар стал столицей Волжской Булгарии и одним из первых центров распространения ислама в Восточной Европе
- почему именно здесь сформировался крупный торговый и культурный узел на Волге и как город связывал Восток и Русь
- как принятие ислама повлияло на развитие государства, архитектуру и повседневную жизнь
- как Болгар расцвёл, пришёл в упадок и заново открывается через археологию, музеи и памятники
Примерный тайминг:
9:00 — выезд из Казани
12:00 — прибытие в Болгар
17:00 — отправление обратно
20:00 — возвращение в Казань
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и входные билеты
- Дополнительно оплачивается обед — от 500 ₽ за чел.
- Каждому ребёнку предоставляется отдельное место в автобусе, для малышей нужна своя люлька или другое фиксирующее устройство. На руках детей перевозить нельзя
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Льготный (школьники, студенты, пенсионеры)
|3200 ₽
|Дети до 7 лет (включительно)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 106 туристов
Гиды нашей команды родились в Казани. На наших экскурсиях вы не просто осмотрите достопримечательности — вы почувствуете ритм города и увидите Казань глазами местных.
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