Новогодний кремль — сказка в центре Казани!

Оценить праздничный наряд кремля, услышать его тайны и истории и узнать о новогодних традициях татар

5
4 отзыва
В новогодние праздники казанский кремль преображается: вместе мы исследуем его территорию, украшенную подсветкой, посетим Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, полюбуемся видами с панорамной площадки. Я расскажу об истории кремля, поделюсь секретами и загадками его памятников. И конечно, обсудим, как в нашей республике встречают новолетие!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Новогодний кремль — сказка в центре Казани!
Ближайшие даты:
30
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по нарядному кремлю

Мы встретимся на Площади 1 мая: здесь полюбуемся Спасской башней нашего кремля, увидим здания мэрии и Национального музея.
Пройдем на территорию кремля. Улица Шейкмана, освещенная праздничной подсветкой, выведет нас к Благовещенскому собору — мы осмотрим его изнутри. После, со смотровых площадок, вы впечатлитесь панорамой вечернего города: рассмотрите две его главные елки, Дворец земледельцев, набережную и реку Казанку. Посетим и прекрасную мечеть Кул-Шариф, а еще виртуально реконструируем Спасо-преображенский монастырь!

Новогодние хроники кремля

Без скучных фактов и дат вы познакомитесь с историей казанского кремля. Раскроете тайны Мавзолея казанских ханов и падающей башни Сююмбике. Будут рассказы и на новогоднюю тематику: как отмечают в Татарстане Новый год, какие есть любопытные традиции и обычаи, кто, когда и за какие деньги разработал современное новогоднее оформление Кремля и многое другое.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды, преподавателей Казанского федерального университета.

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Казанский кремль — 110 руб. взрослый и 90 руб. для детей и льготников
  • Можно организовать экскурсию и в более раннее время по вашему запросу, но именно с 15:30 в Казани темно и во всей красе будет видна великолепная подсветка
  • При заказе экскурсии на группу от 4 до 6 человек — скидка 20%, на 7-10 человек — 30%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади 1 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
9 янв 2022
Экскурсию по Кремлю для нас провел Олег! Замечательная экскурсия, все было очень интересно и познавательно! Очень доступно и красиво!!! Олег, огромное Вам спасибо! Очень всем рекомендую!!!!
О
8 янв 2022
В Казани были впервые, хотелось погулять по Кремлю и узнать историю города. Людмила прекрасно провела экскурсию, и даже сыну 7 лет было интересно. Терпеливо отвечала на его и наши вопросы несмотря на мороз. Всё понравилось. Спасибо!
О
7 янв 2022
У нас была пешая экскурсия по Казанскому Кремлю с гидом Людмилой. Все было замечательно,Людмила интеллигентно, достаточно подробно и очень интересно рассказала обо всех достопримечательностях Кремля. Ответила на все наши вопросы,порой даже глупые))) Всем рекомендуем!
А
4 янв 2022
Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям Кремля. По делу, без лишней воды и с учетом особенности группы. Несмотря на тяжелые погодные условия экскурсия прошла отлично.
Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям Кремля. По делу, без лишней воды и с учетом особенности группы.Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям Кремля. По делу, без лишней воды и с учетом особенности группы.

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