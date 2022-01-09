Мы встретимся на Площади 1 мая: здесь полюбуемся Спасской башней нашего кремля, увидим здания мэрии и Национального музея. Пройдем на территорию кремля. Улица Шейкмана, освещенная праздничной подсветкой, выведет нас к Благовещенскому собору — мы осмотрим его изнутри. После, со смотровых площадок, вы впечатлитесь панорамой вечернего города: рассмотрите две его главные елки, Дворец земледельцев, набережную и реку Казанку. Посетим и прекрасную мечеть Кул-Шариф, а еще виртуально реконструируем Спасо-преображенский монастырь!
Новогодние хроники кремля
Без скучных фактов и дат вы познакомитесь с историей казанского кремля. Раскроете тайны Мавзолея казанских ханов и падающей башни Сююмбике. Будут рассказы и на новогоднюю тематику: как отмечают в Татарстане Новый год, какие есть любопытные традиции и обычаи, кто, когда и за какие деньги разработал современное новогоднее оформление Кремля и многое другое.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды, преподавателей Казанского федерального университета.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Казанский кремль — 110 руб. взрослый и 90 руб. для детей и льготников
Можно организовать экскурсию и в более раннее время по вашему запросу, но именно с 15:30 в Казани темно и во всей красе будет видна великолепная подсветка
При заказе экскурсии на группу от 4 до 6 человек — скидка 20%, на 7-10 человек — 30%.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади 1 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Олег и я с рождения (1986 г.) живу в Казани. Являюсь аккредитованным гидом и доцентом Казанского федерального университета и представляю команду гидов, моих коллег-преподавателей. Мы расскажем вам о нашем городе, а также его окрестностях. Откройте для себя Казань вместе с нами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
9 янв 2022
Экскурсию по Кремлю для нас провел Олег! Замечательная экскурсия, все было очень интересно и познавательно! Очень доступно и красиво!!! Олег, огромное Вам спасибо! Очень всем рекомендую!!!!
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Ольга
8 янв 2022
В Казани были впервые, хотелось погулять по Кремлю и узнать историю города. Людмила прекрасно провела экскурсию, и даже сыну 7 лет было интересно. Терпеливо отвечала на его и наши вопросы несмотря на мороз. Всё понравилось. Спасибо!
О
Оксана
7 янв 2022
У нас была пешая экскурсия по Казанскому Кремлю с гидом Людмилой. Все было замечательно,Людмила интеллигентно, достаточно подробно и очень интересно рассказала обо всех достопримечательностях Кремля. Ответила на все наши вопросы,порой даже глупые))) Всем рекомендуем!
А
Алена
4 янв 2022
Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям Кремля. По делу, без лишней воды и с учетом особенности группы. Несмотря на тяжелые погодные условия экскурсия прошла отлично.