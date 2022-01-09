В новогодние праздники казанский кремль преображается: вместе мы исследуем его территорию, украшенную подсветкой, посетим Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, полюбуемся видами с панорамной площадки. Я расскажу об истории кремля, поделюсь секретами и загадками его памятников. И конечно, обсудим, как в нашей республике встречают новолетие!

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по нарядному кремлю

Мы встретимся на Площади 1 мая: здесь полюбуемся Спасской башней нашего кремля, увидим здания мэрии и Национального музея.

Пройдем на территорию кремля. Улица Шейкмана, освещенная праздничной подсветкой, выведет нас к Благовещенскому собору — мы осмотрим его изнутри. После, со смотровых площадок, вы впечатлитесь панорамой вечернего города: рассмотрите две его главные елки, Дворец земледельцев, набережную и реку Казанку. Посетим и прекрасную мечеть Кул-Шариф, а еще виртуально реконструируем Спасо-преображенский монастырь!

Новогодние хроники кремля

Без скучных фактов и дат вы познакомитесь с историей казанского кремля. Раскроете тайны Мавзолея казанских ханов и падающей башни Сююмбике. Будут рассказы и на новогоднюю тематику: как отмечают в Татарстане Новый год, какие есть любопытные традиции и обычаи, кто, когда и за какие деньги разработал современное новогоднее оформление Кремля и многое другое.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды, преподавателей Казанского федерального университета.