Когда на город 🏙️ опускается темнота, Казань преображается. Город надевает свои вечерние наряды в виде тысячи разноцветных лампочек. Огнями заливаются великолепные дворцы, красивые 🤩 здания, мосты, театры, улицы. На залитом подсветкой Кремлевском холме, как в сказке сияют красавица мечеть Кул Шариф, символ города - башня Сююмбике. Прогулявшись по новой набережной реки Казанки можно полюбоваться на колесо обозрение "Вокруг Света", современные спортивные обьекты, величественный дворец Земледелия, панораму новой и старой Казани. Можно много рассказывать о красоте ночной Казани, но лучше один раз увидеть все собственными глазами!!!