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Казань зажигает огни!

5
1 отзыв
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Казань зажигает огни!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Казань зажигает огни!
Казань зажигает огни!

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • мечеть Кул-Шариф ( внешний осмотр)
  • кукольный театр "Экият"
  • Кремлевскую набережную
  • дворец Земледелия
  • спортивные обьекты
  • музыкальные фонтаны ( в теплое время года)
  • колесо обозрения " Вокруг света"
  • достопримечательности площади Свободы", панорамы.
Когда на город 🏙️ опускается темнота, Казань преображается. Город надевает свои вечерние наряды в виде тысячи разноцветных лампочек. Огнями заливаются великолепные дворцы, красивые 🤩 здания, мосты, театры, улицы. На залитом подсветкой Кремлевском холме, как в сказке сияют красавица мечеть Кул Шариф, символ города - башня Сююмбике. Прогулявшись по новой набережной реки Казанки можно полюбоваться на колесо обозрение "Вокруг Света", современные спортивные обьекты, величественный дворец Земледелия, панораму новой и старой Казани. Можно много рассказывать о красоте ночной Казани, но лучше один раз увидеть все собственными глазами!!!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Можно на автомобиле заказчика или на автомобиле гида
  • стоимость от 500 р. в час.
Начало
🚩 Баумана д. 82
Место завершения
🏁 Баумана 82
Казань зажигает огни!
Казань зажигает огни!
Казань зажигает огни!
Казань зажигает огни!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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1 отзыв оставили туристы

Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

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