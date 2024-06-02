Парк аттракционов «Кырлай» – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк аттракционов «Кырлай»» в Казани, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
320 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400 за человека
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Завтра в 16:00
14 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Сказки вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
    Экскурсию проводил Дмитрий, отличный экскурсовод и очень приятный человек. Все очень понравилось: профессионально, интересно, комфортно. Впечатления самые приятные. Тема классная, организаторам спасибо! Гости из Санкт-Петербурга.
  • С
    Соколова
    14 мая 2024
    Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
    Экскурсия очень понравилась. Особенно взрослому сыну (20 лет). На все вопросы были получены грамотные и обстоятельные ответы. Чувствуется,что гид хорошо разбирается в интересующей теме. Спасибо за экскурсию.
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Сказки вечерней Казани
    Все было на высшем уровне. Анжелика прекрасный экскурсовод, любящая свой город. Все рассказы интересны и познавательны. Спасибо ей большое и отдельное спасибо водителю. Все на высшем уровне. Чудесно проведанное время с красивыми фото на долго останутся в памяти
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
    Выражаем благодарность Ольге и Дмитрию за организацию и проведение экскурсии. Нашли нужную тематику только у них. На комфортном автомобиле нам
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    показали совсем другую Казань. Знаковые места самых известных группировок. Дмитрий погрузил в атмосферу, заслушались. Так же параллельно обзорная экскурсия тоже была. Спасибо. Успехов вам. Гости из Петербурга.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Парк аттракционов «Кырлай»»

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  3. Сказки вечерней Казани
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Парк аттракционов «Кырлай»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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