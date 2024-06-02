Н Наталия Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана» Экскурсию проводил Дмитрий, отличный экскурсовод и очень приятный человек. Все очень понравилось: профессионально, интересно, комфортно. Впечатления самые приятные. Тема классная, организаторам спасибо! Гости из Санкт-Петербурга.

С Соколова Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана» Экскурсия очень понравилась. Особенно взрослому сыну (20 лет). На все вопросы были получены грамотные и обстоятельные ответы. Чувствуется,что гид хорошо разбирается в интересующей теме. Спасибо за экскурсию.

Е Елена Сказки вечерней Казани Все было на высшем уровне. Анжелика прекрасный экскурсовод, любящая свой город. Все рассказы интересны и познавательны. Спасибо ей большое и отдельное спасибо водителю. Все на высшем уровне. Чудесно проведанное время с красивыми фото на долго останутся в памяти