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Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Завтра в 16:00
14 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия2 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий, отличный экскурсовод и очень приятный человек. Все очень понравилось: профессионально, интересно, комфортно. Впечатления самые приятные. Тема классная, организаторам спасибо! Гости из Санкт-Петербурга.
- ССоколова14 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Особенно взрослому сыну (20 лет). На все вопросы были получены грамотные и обстоятельные ответы. Чувствуется,что гид хорошо разбирается в интересующей теме. Спасибо за экскурсию.
- ЕЕлена5 мая 2024Все было на высшем уровне. Анжелика прекрасный экскурсовод, любящая свой город. Все рассказы интересны и познавательны. Спасибо ей большое и отдельное спасибо водителю. Все на высшем уровне. Чудесно проведанное время с красивыми фото на долго останутся в памяти
- ООльга12 апреля 2024Выражаем благодарность Ольге и Дмитрию за организацию и проведение экскурсии. Нашли нужную тематику только у них. На комфортном автомобиле нам
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Парк аттракционов «Кырлай»»
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