Казанский Кремль: Белокаменное сердце города

Билет для посещения в Казани
Наша прогулка будет посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества.

Вы осмотрите архитектурные памятники Казанского Кремля, а также услышите красивые легенды, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани. Также мы поднимемся на смотровую площадку, откуда откроются величественные виды.
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Ближайшие даты:
1
мар
2
мар
3
мар
4
мар
5
мар
6
мар
7
мар
Ещё
даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Пенсионный700 ₽
Детский (от 7 до 14 лет)700 ₽

Что вас ожидает:

  • Внешний осмотр:
  • Площадь 1 Мая
  • Спасская башня
  • Улица Большая и территория утраченного Спасо-Преображенского монастыря с сохранившимся Братским корпусом
  • Здание Манежа (выставочный комплекс «Манеж»)
  • Культовые мусульманские сооружения: площадь для намаза, мечеть Кул Шариф
  • Богоявленский собор и сквер
  • Смотровая площадка Кремля
  • Резиденция Раиса республики Татарстан
  • Знаменитая падающая башня Сююмбике
  • Тайницкая башня и усыпальницы казанских ханов
  • С посещением:
  • Мечеть Кул Шариф

Описание

Что вас ждет

Экскурсия полностью посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества, который пережил не одно волнительное событие в своей многовековой истории. На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, осмотрите архитектурные памятники комплекса, а также услышите красивые легенды кремля.

Белокаменное сердце города

Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Увидите знаменитую падающую башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов (потомков Чингисхана) и президентский дворец. Узнаете, как здесь жили люди несколько веков назад. Познакомитесь с легендами и преданиями, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани.

Живописные панорамы

Со смотровой площадки вам откроются величественные виды на Казанку и Волгу, Дворец Земледельцев, храм Св. Параскевы Пятницы, на купола Казанского собора и минареты мечети Ирек, Кремлёвскую набережную, спортивный комплекс «Ак Барс Арена» и Центр семьи «Казан», чашу которого охраняют мифические зиланты и барсы. Важно знать• Время сбора группы: за 5-10 мин до назначенного времени начала экскурсии.
  • Оплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 1 час до ее начала (у экскурсовода нет возможности приема доплаты за экскурсию). Детали предоставляются после бронирования.
  • При встрече с группой экскурсовод выдаст вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим радиогиды сдать обратно экскурсоводу, а наушники можете оставить себе на память.

Ежедневно с 13.30 и 16.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
  • Входные билеты по программе
  • Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Завершение: возле памятника Мусе Джалилю
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Точное место сбора: возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая (50 метров от Спасской башни Кремля).(станция метро Кремлевская)
  • Время сбора группы: за 5 - 10 мин до назначенного времени начала экскурсии.
  • ВАЖНО: Оплату за экскурсию необходимо произвести НЕ позднее, чем ЗА 1 ЧАС до ее начала. * (у экскурсовода нет возможности приема доплаты за экскурсию)
  • Способы доплаты:
  • 1. переводом на карту Сбер (по номеру 8 (903) 344-21-35, получатель: Ольга Андреевна И.).
  • После оплаты на карту Сбер, необходимо выслать скриншот чека о переводе сообщением в вотсапп по номеру: 89063238070.
  • 2. банковкой картой или наличными в офисе продаж в отеле Ибис (ул. Право-Булачная 43\1).
  • После оплаты Вам вышлют подтверждение с Контактными данными гида (Имя и Телефон)
  • При встрече с группой, экскурсовод выдаст Вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим Радиогиды сдать обратно экскурсоводу, а наушники можете оставить себе на память.
  • Хорошей Вам экскурсии:)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

ГрупповыеПешеходныеБилетыНеобычныеКазанский кремльПопулярные местаИстория и культураБашня СююмбикеКазанский Спасо-Преображенский монастырьСвятые местаБогоявленский соборМечеть Кул ШарифКремль

Похожие туры из Казани

Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
185 отзывов
Казанский кремль: экскурсия в историческое сердце города
Погрузитесь в атмосферу древней Казани, открывая её культурные сокровища в компании опытного гида
на площади 1 мая
Завтра
2 мар
3 мар
4 мар
3 250 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3223 отзыва
Обзорная экскурсия по Казани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в историю Казани, открыв для себя её символы и культурные сокровища вместе с опытным гидом
Завтра
2 мар
3 мар
4 мар
1 200 за человека
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
201 отзыв
Казанский кремль вдоль и поперек: путешествие в сердце истории
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Казанскому кремлю, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
на площади 1 Мая
2 мар
4 мар
5 мар
6 мар
3 900 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM