Наша прогулка будет посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества.
Вы осмотрите архитектурные памятники Казанского Кремля, а также услышите красивые легенды, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани. Также мы поднимемся на смотровую площадку, откуда откроются величественные виды.
Вы осмотрите архитектурные памятники Казанского Кремля, а также услышите красивые легенды, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани. Также мы поднимемся на смотровую площадку, откуда откроются величественные виды.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Пенсионный
|700 ₽
|Детский (от 7 до 14 лет)
|700 ₽
Что вас ожидает:
- Внешний осмотр:
- Площадь 1 Мая
- Спасская башня
- Улица Большая и территория утраченного Спасо-Преображенского монастыря с сохранившимся Братским корпусом
- Здание Манежа (выставочный комплекс «Манеж»)
- Культовые мусульманские сооружения: площадь для намаза, мечеть Кул Шариф
- Богоявленский собор и сквер
- Смотровая площадка Кремля
- Резиденция Раиса республики Татарстан
- Знаменитая падающая башня Сююмбике
- Тайницкая башня и усыпальницы казанских ханов
- С посещением:
- Мечеть Кул Шариф
Описание
Что вас ждет
Экскурсия полностью посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества, который пережил не одно волнительное событие в своей многовековой истории. На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, осмотрите архитектурные памятники комплекса, а также услышите красивые легенды кремля.
Белокаменное сердце города
Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Увидите знаменитую падающую башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов (потомков Чингисхана) и президентский дворец. Узнаете, как здесь жили люди несколько веков назад. Познакомитесь с легендами и преданиями, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани.
Живописные панорамы
Со смотровой площадки вам откроются величественные виды на Казанку и Волгу, Дворец Земледельцев, храм Св. Параскевы Пятницы, на купола Казанского собора и минареты мечети Ирек, Кремлёвскую набережную, спортивный комплекс «Ак Барс Арена» и Центр семьи «Казан», чашу которого охраняют мифические зиланты и барсы. Важно знать• Время сбора группы: за 5-10 мин до назначенного времени начала экскурсии.
- Оплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 1 час до ее начала (у экскурсовода нет возможности приема доплаты за экскурсию). Детали предоставляются после бронирования.
- При встрече с группой экскурсовод выдаст вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим радиогиды сдать обратно экскурсоводу, а наушники можете оставить себе на память.
Ежедневно с 13.30 и 16.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
- Входные билеты по программе
- Страховка по общероссийскому полису ОМС
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 МаяЗавершение: возле памятника Мусе Джалилю
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Ежедневно с 13.30 и 16.30Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Точное место сбора: возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая (50 метров от Спасской башни Кремля).(станция метро Кремлевская)
- Время сбора группы: за 5 - 10 мин до назначенного времени начала экскурсии.
- ВАЖНО: Оплату за экскурсию необходимо произвести НЕ позднее, чем ЗА 1 ЧАС до ее начала. * (у экскурсовода нет возможности приема доплаты за экскурсию)
- Способы доплаты:
- 1. переводом на карту Сбер (по номеру 8 (903) 344-21-35, получатель: Ольга Андреевна И.).
- После оплаты на карту Сбер, необходимо выслать скриншот чека о переводе сообщением в вотсапп по номеру: 89063238070.
- 2. банковкой картой или наличными в офисе продаж в отеле Ибис (ул. Право-Булачная 43\1).
- После оплаты Вам вышлют подтверждение с Контактными данными гида (Имя и Телефон)
- При встрече с группой, экскурсовод выдаст Вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим Радиогиды сдать обратно экскурсоводу, а наушники можете оставить себе на память.
- Хорошей Вам экскурсии:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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