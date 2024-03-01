Что вас ждет

Экскурсия полностью посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества, который пережил не одно волнительное событие в своей многовековой истории. На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, осмотрите архитектурные памятники комплекса, а также услышите красивые легенды кремля.

Белокаменное сердце города

Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Увидите знаменитую падающую башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов (потомков Чингисхана) и президентский дворец. Узнаете, как здесь жили люди несколько веков назад. Познакомитесь с легендами и преданиями, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани.

Живописные панорамы

Со смотровой площадки вам откроются величественные виды на Казанку и Волгу, Дворец Земледельцев, храм Св. Параскевы Пятницы, на купола Казанского собора и минареты мечети Ирек, Кремлёвскую набережную, спортивный комплекс «Ак Барс Арена» и Центр семьи «Казан», чашу которого охраняют мифические зиланты и барсы. Важно знать• Время сбора группы: за 5-10 мин до назначенного времени начала экскурсии.