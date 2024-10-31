Мы встретимся и сразу же откроем приветственное игристое. Пока не методом сабраж — это ждёт вас впереди. Как и два разных виноградника, Камское море, липовая аллея в итальянском стиле и среднеазиатский плов из казана. В течение поездки будем пить вино, разговаривать о вине и сочетать оттенки вкуса с теми или иными атмосферными местами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш гид в Казани

Ренат Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

Монастырский виноградник, расположенный в сердце Казани. Поговорим о важной роли монастырей в виноделии.

Камское Устье, где мы посетим единственный в Татарстане промышленный виноградник. Местный гид проведёт по нему небольшую экскурсию.

Обед в уютной беседке с видом на виноградник. Насладимся среднеазиатским пловом, приготовленным в казане. На столе будут фермерские овощи, ароматные сыры и свежесобранные сезонные ягоды. И конечно, главный аккомпанемент — различные вина, включая грузинское оранжевое. О них и будем говорить.

Гора Лобач, с обрыва которой открываются головокружительные виды на «настоящее» Камское море — место слияния двух величественных рек. Здесь вы будете учиться делать сабраж — необычный метод открывания игристого. Затем продегустируем открытое вино.

Атмосферная липовая аллея в итальянском стиле. Мы подышим целебным воздухом и откроем заключительное игристое, подобранное с особым смыслом.

Организационные детали