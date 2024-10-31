Казанский винный тур с экспертом вин

Всё включено: сабраж возле Камского моря, монастырский виноградник, оранжевое вино и плов из казана
Мы встретимся и сразу же откроем приветственное игристое. Пока не методом сабраж — это ждёт вас впереди.

Как и два разных виноградника, Камское море, липовая аллея в итальянском стиле и среднеазиатский плов из казана.

В течение поездки будем пить вино, разговаривать о вине и сочетать оттенки вкуса с теми или иными атмосферными местами.
Казанский винный тур с экспертом вин
Казанский винный тур с экспертом вин
Казанский винный тур с экспертом вин

Описание экскурсии

Монастырский виноградник, расположенный в сердце Казани. Поговорим о важной роли монастырей в виноделии.

Камское Устье, где мы посетим единственный в Татарстане промышленный виноградник. Местный гид проведёт по нему небольшую экскурсию.

Обед в уютной беседке с видом на виноградник. Насладимся среднеазиатским пловом, приготовленным в казане. На столе будут фермерские овощи, ароматные сыры и свежесобранные сезонные ягоды. И конечно, главный аккомпанемент — различные вина, включая грузинское оранжевое. О них и будем говорить.

Гора Лобач, с обрыва которой открываются головокружительные виды на «настоящее» Камское море — место слияния двух величественных рек. Здесь вы будете учиться делать сабраж — необычный метод открывания игристого. Затем продегустируем открытое вино.

Атмосферная липовая аллея в итальянском стиле. Мы подышим целебным воздухом и откроем заключительное игристое, подобранное с особым смыслом.

Организационные детали

  • Строго 18+
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне Hyundai или аналогичном по классу автомобиле, услуги гида-винного эксперта, экскурсия по винограднику с местным гидом, дегустация вин, обед, питьевая вода
  • Для сабража в поездке будет только 2 бутылки игристого вина, открыть которые может любой человек из группы. Вы можете заказать персональное игристое для сабража — уточняйте в переписке заранее

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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