8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Попасть в другое измерение: увидеть португальский пейзаж и попробовать вино из местного виноградника
Начало: ваш отель
«Также дополнительно оплачивается экскурсия на виноградник — 1500 руб»
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
27 000₽ за всё до 7 чел.
11 часов
Групповая
Винца да по-татарски
Побывать на татарских виноградниках и узнать о местном виноделии (в группе)
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
Расписание: в четверг в 09:00
5 сен в 09:00
12 сен в 09:00
3 500₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Казанский винный тур с экспертом вин
Всё включено: сабраж возле Камского моря, визит на виноградники, оранжевое вино и плов из казана
Начало: У ЦУМа
«Монастырский виноградник, расположенный в сердце Казани»
7 сен в 08:15
9 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина12 октября 2023В августе 2023 года впервые приехала в Татарстан. И влюбилась в этот удивительно красивый край. Мне очень понравилась здесь Природа,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Винодельни»
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