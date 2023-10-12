Экскурсии на винодельни и виноградники в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Казани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Попасть в другое измерение: увидеть португальский пейзаж и попробовать вино из местного виноградника
Начало: ваш отель
«Также дополнительно оплачивается экскурсия на виноградник — 1500 руб»
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
27 000 за всё до 7 чел.
Винца да по-татарски
На автобусе
11 часов
Групповая
Винца да по-татарски
Побывать на татарских виноградниках и узнать о местном виноделии (в группе)
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
Расписание: в четверг в 09:00
5 сен в 09:00
12 сен в 09:00
3 500 за человека
Казанский винный тур с экспертом вин
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Казанский винный тур с экспертом вин
Всё включено: сабраж возле Камского моря, визит на виноградники, оранжевое вино и плов из казана
Начало: У ЦУМа
«Монастырский виноградник, расположенный в сердце Казани»
7 сен в 08:15
9 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    12 октября 2023
    Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
    В августе 2023 года впервые приехала в Татарстан. И влюбилась в этот удивительно красивый край. Мне очень понравилась здесь Природа,
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    История, Люди… Камское устье мечтала посетить, увидеть собственными глазами слияние двух Великих Реки - Волги и Камы. Были сомнения, смогу ли пройти данный маршрут. Однако мои тревоги и сомнения не оправдались. У меня был отличный сопровождающий - Александр. В Программе было посещение Юрьевской пещеры, думала, что это очень сложно. Однако все прошло отлично. Вместе с Александром прошли, а местами почти и проползали несколько залов в пещере. Мне очень понравилось. Возникало ощущение, что попали в другую Реальность. Иногда казалось, что находишься в Космосе. Общим здорово и интересно было в пещере. Виды на Волгу с Богородской Горы очень Красивые, Мощные, Величественные. Время пролетело быстро. Александр оказался очень позитивным, разносторонним человеком. Хороший рассказчик, общим - профессионал высшего класса. Подача материала, объём информации всё на самом высшем уровне. ИНформация траслировалась легко, воспринималась легко. Всё было в меру, и юмора и креатива и жизненных историй. Было заметно, что Александру нравится его работа. Так что с огромным удовольствием рекомендую посетить сей маршрут по Красивым местам Татарстана в сопровождении Александра.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Винодельни»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
  2. Винца да по-татарски
  3. Казанский винный тур с экспертом вин
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Кремль
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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