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История, Люди… Камское устье мечтала посетить, увидеть собственными глазами слияние двух Великих Реки - Волги и Камы. Были сомнения, смогу ли пройти данный маршрут. Однако мои тревоги и сомнения не оправдались. У меня был отличный сопровождающий - Александр. В Программе было посещение Юрьевской пещеры, думала, что это очень сложно. Однако все прошло отлично. Вместе с Александром прошли, а местами почти и проползали несколько залов в пещере. Мне очень понравилось. Возникало ощущение, что попали в другую Реальность. Иногда казалось, что находишься в Космосе. Общим здорово и интересно было в пещере. Виды на Волгу с Богородской Горы очень Красивые, Мощные, Величественные. Время пролетело быстро. Александр оказался очень позитивным, разносторонним человеком. Хороший рассказчик, общим - профессионал высшего класса. Подача материала, объём информации всё на самом высшем уровне. ИНформация траслировалась легко, воспринималась легко. Всё было в меру, и юмора и креатива и жизненных историй. Было заметно, что Александру нравится его работа. Так что с огромным удовольствием рекомендую посетить сей маршрут по Красивым местам Татарстана в сопровождении Александра.