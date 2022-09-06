Храм всех религий. Символ толерантности и веротерпимости Татарстана. На территории одного комплекса вы увидите православную и католическую церкви, мечеть, синагогу, китайскую пагоду, буддистский и кришнаитский храмы. Мы расскажем, кто создал это удивительное место и какие интересные события в нем проходят.
Раифский монастырь. Один из красивейших монастырей региона, расположенный в Волжско-Камском заповеднике. Вы посетите два его главных храма: Живоначальной Троицы и Грузинской Божией Матери. Увидите обретенную в XVII веке чудотворную икону, наберете святой воды в источнике и ощутите царящее здесь умиротворение.
Остров-град Свияжск. Вы осмотрите Свияжский Богородицкий мужской монастырь, увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле. А также оцените подлинные фрески эпохи Ивана Грозного.