Приглашаем в насыщенное загородное путешествие, сочетающее богатую историю, святые места и волшебную природу Татарстана! Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек. Осмотрите древний Раифский монастырь и современный Храм всех религий, погуляете по острову Свияжск и увидите его главные достопримечательности.

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Описание

Что вас ожидает

Храм всех религий. Символ толерантности и веротерпимости Татарстана. На территории одного комплекса вы увидите православную и католическую церкви, мечеть, синагогу, китайскую пагоду, буддистский и кришнаитский храмы. Мы расскажем, кто создал это удивительное место и какие интересные события в нем проходят.

Раифский монастырь. Один из красивейших монастырей региона, расположенный в Волжско-Камском заповеднике. Вы посетите два его главных храма: Живоначальной Троицы и Грузинской Божией Матери. Увидите обретенную в XVII веке чудотворную икону, наберете святой воды в источнике и ощутите царящее здесь умиротворение.

Остров-град Свияжск. Вы осмотрите Свияжский Богородицкий мужской монастырь, увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле. А также оцените подлинные фрески эпохи Ивана Грозного.

Организационные детали