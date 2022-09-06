Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день

Посетить старинные монастыри, оценить эклектичный Вселенский храм и полюбоваться чарующими пейзажами

Приглашаем в насыщенное загородное путешествие, сочетающее богатую историю, святые места и волшебную природу Татарстана! Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек.

Осмотрите древний Раифский монастырь и современный Храм всех религий, погуляете по острову Свияжск и увидите его главные достопримечательности.
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Остров-град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий за 1 день
Ближайшие даты:
30
авг
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм всех религий. Символ толерантности и веротерпимости Татарстана. На территории одного комплекса вы увидите православную и католическую церкви, мечеть, синагогу, китайскую пагоду, буддистский и кришнаитский храмы. Мы расскажем, кто создал это удивительное место и какие интересные события в нем проходят.

Раифский монастырь. Один из красивейших монастырей региона, расположенный в Волжско-Камском заповеднике. Вы посетите два его главных храма: Живоначальной Троицы и Грузинской Божией Матери. Увидите обретенную в XVII веке чудотворную икону, наберете святой воды в источнике и ощутите царящее здесь умиротворение.

Остров-град Свияжск. Вы осмотрите Свияжский Богородицкий мужской монастырь, увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле. А также оцените подлинные фрески эпохи Ивана Грозного.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек
  • В Свияжске вас ждет пешеходная экскурсия по острову (1 час 45 минут)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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