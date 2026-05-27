Приглашаю вас на разностороннюю прогулку по Казани. Вы прикоснётесь к истории древних улиц города и Казанского университета. Прогуляетесь по набережной озера Кабан и увидите Старо-Татарскую слободу изнутри. Побываете в подземном музее Сююмбике и при желании научитесь готовить губадию.
Описание экскурсии
Дома Месетникова. Выясним, сохранились ли здесь подземные ходы времён Казанского ханства.
Старинные улицы Казани — Кремлёвская и Баумана. Вы увидите торговые пассажи, дом Ушковой и знаменитый Казанский университет — расскажу о нём много интересных фактов.
Старо-Татарская слобода и озеро Кабан: заглянем в переулки и прикоснёмся к богатой истории этих мест.
Подземный музей Сююмбике с обширной коллекцией предметов старины. При желании вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению губадии — вкусной татарской выпечки.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в музей Сююмбике — 300 ₽ за чел.
- Мастер-класс включается в экскурсию по запросу, стоимость — 1500 ₽ за чел., продолжительность — 1,5 ч
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 18 лет
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Для групп от 7 до 12 чел. при единовременном бронировании (цена за 1 чел.)
|1400 ₽
|Для групп от 13 до 25 чел. при единовременном бронировании (цена за 1 чел.)
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле дома 11 на улице Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15 и 15:30, в пятницу в 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в субботу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в воскресенье в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 1938 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!
