Тур на ретро паровозе

Культурное путешествие начинается уже с вокзала, где гостей встретит веселый татарский экипаж — бригада поезда. Эти ребята отлично настроят вас на предстоящие полтора часа дороги. Для экипажа Вы — очень ценный пассажир, поэтому за время поездки для вас интересные факты и истории о том, когда и как появилась железная дорога в Казани, вы споете дорожные песни, порадуетесь веселым играм и… конечно сделаете незабываемые фото на фоне старинного паровоза.

Без остановок наш поезд домчит нас до станции Свияжск. А дальше мы продолжим путешествие на автобусе.

На острове-граде Свияжск вы увидите:

Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков, который включён в список Всемирного наследия Юнеско.

• Женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей:

1. Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI в. со времён Ивана Грозного.

2. Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова.

Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле.

Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля.

Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры, мастера–ремесленники.

Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Следующая остановка — Храм всех религий

Сейчас Храм всех религий в Казани является одним из самых интересных архитектурных памятников города на Волге. В нем мирно соседствуют между собой культовые сооружения христианства, иудаизма, ислама и других религий.

Этот выдающийся комплекс расположен в поселке Старое Аракчино. Место, где находится Храм всех религий, позволяет ему существовать в относительной дали от шума и суеты огромного мегаполиса и окружать себя атмосферой умиротворения и покоя. Тут не проводят службы, вы не встретите священника или мулу. Храм всех религий — музей.

Важно знать: