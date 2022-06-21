Культурное путешествие начинается уже с вокзала, где гостей встретит веселый татарский экипаж — бригада поезда. Эти ребята отлично настроят вас на предстоящие полтора часа дороги. Для экипажа Вы — очень ценный пассажир, поэтому за время поездки для вас интересные факты и истории о том, когда и как появилась железная дорога в Казани, вы споете дорожные песни, порадуетесь веселым играм и… конечно сделаете незабываемые фото на фоне старинного паровоза.
Без остановок наш поезд домчит нас до станции Свияжск. А дальше мы продолжим путешествие на автобусе.
На острове-граде Свияжск вы увидите:
Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков, который включён в список Всемирного наследия Юнеско.
• Женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей:
1. Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI в. со времён Ивана Грозного.
2. Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова.
Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле.
Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля.
Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры, мастера–ремесленники.
Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.
Следующая остановка — Храм всех религий
Сейчас Храм всех религий в Казани является одним из самых интересных архитектурных памятников города на Волге. В нем мирно соседствуют между собой культовые сооружения христианства, иудаизма, ислама и других религий.
Этот выдающийся комплекс расположен в поселке Старое Аракчино. Место, где находится Храм всех религий, позволяет ему существовать в относительной дали от шума и суеты огромного мегаполиса и окружать себя атмосферой умиротворения и покоя. Тут не проводят службы, вы не встретите священника или мулу. Храм всех религий — музей.
Важно знать:
Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого.
Поезд довезет нас до станции Свияжск. Дальше до острова-града едем на автобусе. Вселенский храм посещаем на обратном пути также на автобусе.
Для желающих посетить Храм всех религий входные билеты за доп. плату 150 рублей (билеты приобретаются самими туристами на месте);
Уважаемые туристы, просьба самостоятельно рассчитывать свои риски, в случае задержки транспорта на обратном пути из Свияжска. Нужно закладывать максимальное время до отправления поезда или самолёта. Возможны пробки на дорогах, важно учитывать данные обстоятельства! Дополнительные расходы, в случае задержки под вашу ответственность!
22.06, 25.06, 29.06 и 02.07
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд в комфортабельном вагоне, с биотуалетом и кондиционером
Проезд в экскурсионном автобусе
Услуги экскурсовода
Развлекательная программа во время пути
Входные билеты и экскурсионная программа в объекты показа по программе
Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит
Обед
Личные расходы
Билет в Храм всех религий 150 рублей (билеты приобретаются самими туристами на месте)
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Казань 1
Когда и сколько длится?
Когда: 22.06, 25.06, 29.06 и 02.07
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Уважаемые туристы
Просьба самостоятельно рассчитывать свои риски
В случае задержки транспорта на обратном пути из Свияжска. Нужно закладывать максимальное время до отправления поезда или самолёта. Возможны пробки на дорогах
Важно учитывать данные обстоятельства! Дополнительные расходы
В случае задержки под вашу ответственность!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсионный-Сервис-Казань — ваш гид в Казани
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