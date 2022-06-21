«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска

Вас ждет удивительное интерактивное путешествие на ретро-паровозе. Мы отправимся под пыхтение, клубы дыма

Вас ждет удивительное интерактивное путешествие на ретро-паровозе. Мы отправимся под пыхтение, клубы дыма и свистки настоящего старинного паровоза прошлого века. А за окнами мелькают красивые пейзажи, станции и полустанки: Аракчино с его неотразимым Вселенским Храмом; Обсерватория – здесь наблюдают за звездным небом; Васильево – здесь начинался путь великого художника К. Васильева, Зеленый Дол – город, где строят корабли, собирают холодильник…. и дальше, дальше…
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска

Что вас ожидает 🤩

  • Остров-град Свияжск
  • Успенский монастырь
  • Бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»
  • Рождественскую площадь
  • Конный двор и Ленивый Торжок
  • Смотровую площадку Рождественской площади
  • Храм всех религий

Тур на ретро паровозе

Культурное путешествие начинается уже с вокзала, где гостей встретит веселый татарский экипаж — бригада поезда. Эти ребята отлично настроят вас на предстоящие полтора часа дороги. Для экипажа Вы — очень ценный пассажир, поэтому за время поездки для вас интересные факты и истории о том, когда и как появилась железная дорога в Казани, вы споете дорожные песни, порадуетесь веселым играм и… конечно сделаете незабываемые фото на фоне старинного паровоза.
Без остановок наш поезд домчит нас до станции Свияжск. А дальше мы продолжим путешествие на автобусе.

На острове-граде Свияжск вы увидите:

  • Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков, который включён в список Всемирного наследия Юнеско.

• Женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей:

  • 1. Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI в. со времён Ивана Грозного.
  • 2. Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова.
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле.
  • Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля.
  • Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры, мастера–ремесленники.
  • Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Следующая остановка — Храм всех религий

Сейчас Храм всех религий в Казани является одним из самых интересных архитектурных памятников города на Волге. В нем мирно соседствуют между собой культовые сооружения христианства, иудаизма, ислама и других религий.
Этот выдающийся комплекс расположен в поселке Старое Аракчино. Место, где находится Храм всех религий, позволяет ему существовать в относительной дали от шума и суеты огромного мегаполиса и окружать себя атмосферой умиротворения и покоя. Тут не проводят службы, вы не встретите священника или мулу. Храм всех религий — музей.

Важно знать:

  • Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно в сопровождении взрослого.
  • Поезд довезет нас до станции Свияжск. Дальше до острова-града едем на автобусе. Вселенский храм посещаем на обратном пути также на автобусе.
  • Для желающих посетить Храм всех религий входные билеты за доп. плату 150 рублей (билеты приобретаются самими туристами на месте);
  • Уважаемые туристы, просьба самостоятельно рассчитывать свои риски, в случае задержки транспорта на обратном пути из Свияжска. Нужно закладывать максимальное время до отправления поезда или самолёта. Возможны пробки на дорогах, важно учитывать данные обстоятельства! Дополнительные расходы, в случае задержки под вашу ответственность!

22.06, 25.06, 29.06 и 02.07

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в комфортабельном вагоне, с биотуалетом и кондиционером
  • Проезд в экскурсионном автобусе
  • Услуги экскурсовода
  • Развлекательная программа во время пути
  • Входные билеты и экскурсионная программа в объекты показа по программе
  • Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
  • Билет в Храм всех религий 150 рублей (билеты приобретаются самими туристами на месте)
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Казань 1
Когда и сколько длится?
Когда: 22.06, 25.06, 29.06 и 02.07
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Уважаемые туристы
  • Просьба самостоятельно рассчитывать свои риски
  • В случае задержки транспорта на обратном пути из Свияжска. Нужно закладывать максимальное время до отправления поезда или самолёта. Возможны пробки на дорогах
  • Важно учитывать данные обстоятельства! Дополнительные расходы
  • В случае задержки под вашу ответственность!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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