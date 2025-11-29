«Казань брал, Астрахань брал!» — именно эту известную фразу мы вспомним во время экскурсии по Казанскому кремлю.
Предлагаю пройти дорогами Ивана Грозного, посетить знаменитую мечеть Кул-Шариф и самый старый собор Казани. И поговорить о святынях, легендах и любимой казанской царице.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- мечеть Кул‑Шариф и услышите, как читают Коран.
- Благовещенский собор — самое старое здание города, которому более 450 лет.
- смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на современную часть города.
Вы узнаете:
- о тайных подземных ходах и драконе — символе современной Казани.
- истории принятия ислама.
- удивительном обретении чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
- царице Сююмбике и знаменитой падающей башне.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль: 150 ₽ за взрослого, 140 ₽ за детей с 7 до 18 лет и пенсионеров.
- Женщинам для посещения мечети и церкви нужно иметь платок (если его нет, выдадут общий на месте), одежда должна закрывать плечи и колени.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 174 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
