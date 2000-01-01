Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана

5
3 отзыва
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Во время экскурсии 🧭 Вы совершите прогулку 👣 по двум улицам — Кремлевской и Баумана.

Это самые древние улицы Казани, которые берут свое начало у стен Казанского Кремля.

За всю свою историю 📖 они много раз меняли название, свой облик, были эпицентром различных исторических событий.

Я предлагаю Вам ненадолго погрузиться в увлекательные истории 📖, легенды и рассказы о достопримечательностях 🏛️ этих старинных улочек города.
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Экскурсия

2 000 ₽ за экскурсию

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Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана
Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана

Что вы увидите

  • На Кремлевской улице:
  • Спасская башня
  • Чернояровский и Александровский пассажи
  • Храм Петра и Павла
  • Университетский городок
  • Дом Ушковой
  • На улице Баумана:
  • Богоявленский собор и колокольня
  • Памятник Казанскому коту, русалочке и др.
  • Никольский собор
  • Доходные дома XVIII -XIX вв. и другое
Эта пешеходная экскурсия ⛳ для тех, кто любит, не торопясь побродить по городу, заглянуть в уютные старинные дворики, полюбоваться украшением фасадов старинных домов. Каждый дом здесь хранит свою удивительную историю 📖, биографию людей, которые когда-то там проживали.
Подробнее о маршруте и достопримечательностях
Начнем мы нашу прогулку 👣 с одной из красивейших улиц города — Кремлевской. Здесь Вы увидите Спасскую башню, здание Мэрии Казани, Национальный музей 🖼 Республики Татарстан, памятник национальному герою и поэту Мусе Джалилю. Продвигаясь по улице, Вы сможете полюбоваться великолепными старинными особняками — Александровским и Чернояровским пассажами, домом Зиночки Ушковой.
В программу экскурсии 🧭 входит посещение красивейшего Петропавловского собора и осмотр старинного девяти-ярусного иконостаса. В завершении улицы Кремлевской находится Университетский городок одного из старейших вузов России. Вы узнаете историю 📖 основания Казанского Императорского Университета, какие великие люди получали знания 🎓 в его стенах, осмотрите весь ансамбль городка.
Далее по улице Университетской Вы попадаете на улицу Баумана. В эпоху Казанского ханства она называлась Ногайской дорогой, а мы называем ее Казанским Арбатом. Здесь также как и на Московском Арбате можно увидеть художников, рисующих портреты, уличных музыкантов, поющих на разный манер.
Вдоль улицы расположены многочисленные магазинчики и лотки, торгующие различной сувенирной продукцией и татарскими сладостями Чак-чак, где можно приобрести на память Казанского кота, памятник которому был недавно установлен рядом, также как и бронзовая карета Екатерины II. Чего только стоит посмотреть на шедевр кирпичного узорочья Богоявленскую колокольню, подняться на смотровую площадку, с которой виден весь центр города.
В завершение экскурсии 🧭 мы посетим Никольский собор, который хранит в себе древние иконы. Закончится наша экскурсия ⛳ возле одной из станций Казанского метро 🚇 — Кремлевской.
+Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Кремлёвская улица, 1, Казань
Место завершения
🏁 Станция метро Кремлевская
Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана
Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана
Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана
Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана
Старинные улицы Казани — Кремлевская и Баумана

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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