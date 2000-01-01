Эта пешеходная экскурсия ⛳ для тех, кто любит, не торопясь побродить по городу, заглянуть в уютные старинные дворики, полюбоваться украшением фасадов старинных домов. Каждый дом здесь хранит свою удивительную историю 📖, биографию людей, которые когда-то там проживали.

Подробнее о маршруте и достопримечательностях

Начнем мы нашу прогулку 👣 с одной из красивейших улиц города — Кремлевской. Здесь Вы увидите Спасскую башню, здание Мэрии Казани, Национальный музей 🖼 Республики Татарстан, памятник национальному герою и поэту Мусе Джалилю. Продвигаясь по улице, Вы сможете полюбоваться великолепными старинными особняками — Александровским и Чернояровским пассажами, домом Зиночки Ушковой.

В программу экскурсии 🧭 входит посещение красивейшего Петропавловского собора и осмотр старинного девяти-ярусного иконостаса. В завершении улицы Кремлевской находится Университетский городок одного из старейших вузов России. Вы узнаете историю 📖 основания Казанского Императорского Университета, какие великие люди получали знания 🎓 в его стенах, осмотрите весь ансамбль городка.

Далее по улице Университетской Вы попадаете на улицу Баумана. В эпоху Казанского ханства она называлась Ногайской дорогой, а мы называем ее Казанским Арбатом. Здесь также как и на Московском Арбате можно увидеть художников, рисующих портреты, уличных музыкантов, поющих на разный манер.

Вдоль улицы расположены многочисленные магазинчики и лотки, торгующие различной сувенирной продукцией и татарскими сладостями Чак-чак, где можно приобрести на память Казанского кота, памятник которому был недавно установлен рядом, также как и бронзовая карета Екатерины II. Чего только стоит посмотреть на шедевр кирпичного узорочья Богоявленскую колокольню, подняться на смотровую площадку, с которой виден весь центр города.

В завершение экскурсии 🧭 мы посетим Никольский собор, который хранит в себе древние иконы. Закончится наша экскурсия ⛳ возле одной из станций Казанского метро 🚇 — Кремлевской.