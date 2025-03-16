Старо-Татарская слобода — часть города, куда переселили татарское население после взятия Казанского ханства Иваном Грозным. Именно здесь лучше всего знакомиться с татарскими традициями, культурой и укладом жизни.
Вы осмотрите изнутри усадьбу зажиточного крестьянина и торговца Хамита Сабитова и купца Муллина по прозвищу «Сахарный король», побываете в мечети и посетите музей татарского быта.
Вы осмотрите изнутри усадьбу зажиточного крестьянина и торговца Хамита Сабитова и купца Муллина по прозвищу «Сахарный король», побываете в мечети и посетите музей татарского быта.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсииОзеро Кабан, старинные татарские дома — и не только Мы покажем вам легендарное озеро Кабан и расскажем, как русские и татары устраивали на нём веселые бои до «первой крови». Гуляя по пешеходной улице Каюма Насыри, вы полюбуетесь яркой татарской архитектурой XIX-XX веков и узнаете, кому принадлежали эти дома и как сложились судьбы их хозяев. Кроме того, мы зайдём в старинную усадьбу Хамита Сабитова. Оценим её устройство, выйдем во внутренний двор и представим, как раньше были организованы жизнь и быт местного населения. Музей в усадьбе конца XIX-начала XX веков Прогулявшись по татарскому району, изучив мечети и купеческие усадьбы, мы сделаем остановку в Усадьбе купца Муллина по прозвищу «Сахарный король», сейчас в его когда-то жилом доме располагается музей татарского быта, в котором мы подробно познакомимся с татарскими традициями: мы окунёмся в культуру национального быта татар конца XIX века, все экспонаты можно потрогать руками, костюмы примерить и устроить в них фотосессию. В завершении вас ожидает традиционный татарский травяной чай и чак-чак. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды.
- Программа подойдёт взрослым и детям старше 14-ти лет.
Ежедневно с 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кабан
- Пешеходная улица Каюма Насыри
- Усадьба Хамита Сабитова
- Усадьба купца Муллина
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Посещение музея татарского быта с чаепитием: 550 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старо-Татарская слобода
Завершение: Музей Татарского быта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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