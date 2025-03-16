Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Старо-Татарская слобода — часть города, куда переселили татарское население после взятия Казанского ханства Иваном Грозным. Именно здесь лучше всего знакомиться с татарскими традициями, культурой и укладом жизни.



Вы осмотрите изнутри усадьбу зажиточного крестьянина и торговца Хамита Сабитова и купца Муллина по прозвищу «Сахарный король», побываете в мечети и посетите музей татарского быта.