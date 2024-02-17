Свияжск - остров чистой красоты

Индивидуальная экскурсия в Казани
Вас ждет авто-пешеходная экскурсия на остров-град Свияжск — островок веры и красоты природы.

Развлечения и уникальные музеи, история и память, отдых для души и глаз — все это ждет вас на острове Свияжск!
Свияжск - остров чистой красоты
Свияжск - остров чистой красоты
Свияжск - остров чистой красоты
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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даты

Описание

Что вас ждет

Вы увидите красоту Свияжска с его белокаменными стенами древних монастырей и полюбуетесь необозримыми просторами, окружающими его со всех сторон. Здесь можно услышать голос многовековой истории, которая звучит на каждой улице или переулочке, в каждом храме или городском строении. На небольшой территории Свияжска расположено множество достопримечательностей — от мужского монастыря и Рождественской площади до Конного двора. Рассматривая местные монастыри и этнографические комплексы, вы словно окажетесь в далеком Средневековье!

09:00, 10:00, 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Кремлевская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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