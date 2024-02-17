Вас ждет авто-пешеходная экскурсия на остров-град Свияжск — островок веры и красоты природы.
Развлечения и уникальные музеи, история и память, отдых для души и глаз — все это ждет вас на острове Свияжск!
Развлечения и уникальные музеи, история и память, отдых для души и глаз — все это ждет вас на острове Свияжск!
Ближайшие даты:
17
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18
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19
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Описание
Что вас ждетВы увидите красоту Свияжска с его белокаменными стенами древних монастырей и полюбуетесь необозримыми просторами, окружающими его со всех сторон. Здесь можно услышать голос многовековой истории, которая звучит на каждой улице или переулочке, в каждом храме или городском строении. На небольшой территории Свияжска расположено множество достопримечательностей — от мужского монастыря и Рождественской площади до Конного двора. Рассматривая местные монастыри и этнографические комплексы, вы словно окажетесь в далеком Средневековье!
09:00, 10:00, 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Обед
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Кремлевская, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00, 10:00, 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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