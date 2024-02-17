Вас ждет авто-пешеходная экскурсия на остров-град Свияжск — островок веры и красоты природы. Развлечения и уникальные музеи, история и память, отдых для души и глаз — все это ждет вас на острове Свияжск!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

если вас не более 2 чел. (но есть вариант до 7 чел.)

Описание