Остров-град Свияжск отражает все слои истории нашей страны. Вы узнаете, как одноимённая крепость «приплыла» с Верхней Волги и была собрана за 1 месяц на просторах казанской земли. Погуляете по старинным жилым улицам и получите представление о сегодняшней жизни островитян. Кроме того, увидите место впадения Свияги в Волгу. Раскроете, где находился единственный в России музей археологического дерева, и другие интересные факты.
Главные святыни острова
Вы посетите два православных монастыря 16 века: мужской Успенский и женский Иоанно-Предтеческий. Оцените деревянную церковь Святой Троицы, построенную без единого гвоздя, и осмотрите изнутри собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А также заглянете в Никольскую трапезную церковь, где хранятся мощи святителя Германа. Не обойдём вниманием мы и знаменитый Успенский собор, поражающий древними росписями и фресками.
Организационные детали
Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль (до 3 чел.) — 6000 ₽, минивэн (до 7 чел.) — 8000 ₽, Mercedes Benz Sprinter (до 19 чел.) — 14 000 ₽
Входные билеты в Свияжск не включены в стоимость — 170/160 ₽ с чел.
При желании можно продлить программу и посетить самый молодой город России — Иннополис/ Раифский монастырь/ Храм всех религий. Условия обсуждаются отдельно
С вами буду я или другой профессиональный гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Удобное для гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 353 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надия, я представляю дружную команду профессиональных гидов в Казани. С радостью покажем вам самые интересные места нашей удивительной республики и расскажем о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Большое спасибо экскурсоводу Надие за организацию индивидуальной экскурсии в Свияжск и Раифский монастырь. Узнали много интересного не только по теме экскурсии, но и о национальных традициях, истории и кухне. Видно, что обладает обширными знаниями истории своего края. Легкая и обходительная в общении. Мы остались довольны.
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Н
Наталья
Для нашей семьи экскурсия была организована максимально гармонично. Выражаем благодарность Надие за клиентоориентированный подход и приятную, познавательную экскурсию.
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Н
Наталья
Посетили экскурсию 5 января с экскурсоводом Галиной, трансфер осуществлял водитель Рустем. Свияжск прекрасен в любое время года, зимой свои прелести, очень рекомендую посетить! Это место силы, место где можно восстановить читать дальшеуменьшить
энергию буквально за несколько часов. Галина интересно и последовательно рассказала историю Свияжска от начала до наших дней. Рассказ не ограничился только темой экскурсии, по пути к месту экскурсии из Казани и обратно Галина рассказывала исторические факты о Казани и не только. Несмотря на то что общее время экскурсии с дорогой составило пять часов, это время пролетело быстро, увлекательно и не утомительно. В тёплое время года конечно было бы неплохо ещё иметь немного свободного времени для самостоятельной прогулки по острову, очень хочется там побродить наедине с собой. Спасибо за прекрасно проведённое время Галине и Рустему!
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С
Сергей
Были на экскурсии в Свияжске с гидом Надией, очень понравилось, начнём с того, что была отличная чистая машина, аккуратный водитель кадется Назия) Несмотря на то, что экскурсия была на весь читать дальшеуменьшить
день, но мы почти не устали, Надия очень интересный рассказчик и при этом с таким уважением относится к православию и знает так много всего, походили по храмам, попили кофе на песке на вишнёвом соке, и почти не замерзли) Надия очень умело вовремя нам уделяла время и на улице и в храмах. Однозначно рекомендуем. Спасибо!
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Анна
Добрый день! Нам очень очень понравилось! Гид Вадим замечательный, очень интересно рассказывает, мы в абсолютно спокойном темпе прогулялись, по очереди заходили в храмы😅 (ребенок у нас не может спокойно находиться читать дальшеуменьшить
в музейных помещениях на руках/в коляске). И на пароме прокатились, что порадовало тоже. В общем в комфортном темпе все прошло, на все вопросы гид ответил, на ребенка среагировал спокойно (а то по разному бывает) 👍🏻 Спасибо большое!
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Лия
Огромное спасибо Надие за экскурсию и Рустему за поездку! Очень познавательно для взрослых и детей, Надия смогла и наших детей увлечь; они постоянно задавали вопросы, хотя обычно ходят и скучают). Несмотря на неудачную погоду и проливной дождь, экскурсия получилась интересной и увлекательной! Отдельное спасибо Рустему-абы что покатал нас на пароме)
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