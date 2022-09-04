Свияжск сквозь века

Посетить таинственный остров-град и погрузиться в его историю с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Свияжск — одно из самых древних и живописных мест в окрестностях Казани.

Вы осмотрите старинные православные монастыри с великолепными фресками и увидите место впадения Свияги в Волгу.

Раскроете, какие важные события происходили на острове, какие знаменитые люди на нем бывали и чем он живет сегодня.
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
Свияжск сквозь века
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Описание

Что вас ожидает

Свияжск: прошлое и настоящее

Остров-град Свияжск отражает все слои истории нашей страны. Вы узнаете, как одноименная крепость «приплыла» с Верхней Волги и была собрана за 1 месяц на просторах казанской земли. Погуляете по старинным жилым улицам и получите представление о сегодняшней жизни островитян. Кроме того, увидите место впадения Свияги в Волгу. Раскроете, где находился единственный в России музей археологического дерева, и другие интересные факты.

Главные святыни острова

Вы посетите два православных монастыря 16 века: женский Иоанно-Предтеченский и мужской Успенский. Оцените деревянную церковь Святой Троицы, построенную без единого гвоздя, и осмотрите изнутри собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А также заглянете в Никольскую трапезную церковь, где хранятся мощи святителя Германа. Не обойдем вниманием мы и знаменитый Успенский собор, поражающий древними росписями и фресками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль (до 3-х человек) — 3000 руб., минивэн (до 7 человек) — 5400 руб, Mercedes Benz Sprinter (до 19 человек) — 7500 руб.
  • Входные билеты в Свияжск не включены в стоимость — 100 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
4 сен 2022
Сегодня познакомился с такой замечательной девушкой как Надия. За все время экскурсии Надия рассказывала интересную и познавательную историю Свияжска. Получил колосальное удовольствие общаться с таким увлекательным экскурсоводом. Желаю ей, чтобы дальнейшая её работа приносила удовольствие не только ей, но и туристам, которые будут с ней общаться. Все просто супер!!!! Молодец!!!

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