Остров-град Свияжск отражает все слои истории нашей страны. Вы узнаете, как одноименная крепость «приплыла» с Верхней Волги и была собрана за 1 месяц на просторах казанской земли. Погуляете по старинным жилым улицам и получите представление о сегодняшней жизни островитян. Кроме того, увидите место впадения Свияги в Волгу. Раскроете, где находился единственный в России музей археологического дерева, и другие интересные факты.
Вы посетите два православных монастыря 16 века: женский Иоанно-Предтеченский и мужской Успенский. Оцените деревянную церковь Святой Троицы, построенную без единого гвоздя, и осмотрите изнутри собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А также заглянете в Никольскую трапезную церковь, где хранятся мощи святителя Германа. Не обойдем вниманием мы и знаменитый Успенский собор, поражающий древними росписями и фресками.