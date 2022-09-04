Свияжск — одно из самых древних и живописных мест в окрестностях Казани. Вы осмотрите старинные православные монастыри с великолепными фресками и увидите место впадения Свияги в Волгу. Раскроете, какие важные события происходили на острове, какие знаменитые люди на нем бывали и чем он живет сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Свияжск: прошлое и настоящее

Остров-град Свияжск отражает все слои истории нашей страны. Вы узнаете, как одноименная крепость «приплыла» с Верхней Волги и была собрана за 1 месяц на просторах казанской земли. Погуляете по старинным жилым улицам и получите представление о сегодняшней жизни островитян. Кроме того, увидите место впадения Свияги в Волгу. Раскроете, где находился единственный в России музей археологического дерева, и другие интересные факты.

Главные святыни острова

Вы посетите два православных монастыря 16 века: женский Иоанно-Предтеченский и мужской Успенский. Оцените деревянную церковь Святой Троицы, построенную без единого гвоздя, и осмотрите изнутри собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А также заглянете в Никольскую трапезную церковь, где хранятся мощи святителя Германа. Не обойдем вниманием мы и знаменитый Успенский собор, поражающий древними росписями и фресками.

Организационные детали