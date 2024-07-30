1 день

Прибытие, интерактивная программа, новогодняя обзорная экскурсия по Казани

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал — гостиница (стоимость услуги – 1500 руб., приобретается заранее).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

С 12:00 до 13:00 Выезд на экскурсионную программу.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Получение уточненных экскурсионных программ

13:00 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар».

14:00 Новогодняя обзорная экскурсия по Казани.

Красавица-Казань совершенно преображается в пору новогодних праздников. Зима накладывает свой отпечаток на лик города и наполняет его волшебством, раскрашивая сотнями гирлянд, неоновых всполохов и ярмарочных гуляний.

Вы познакомитесь с историческим центром Казани. В ходе экскурсии предусмотрено посещение Богородицкого мужского монастыря, где хранится Святыня России — Казанская икона Божией Матери, знакомство с районом Старо-татарской слободы, осмотр мечети Марджани, прогулка по Новогодней «Туган авылым» («Татарская деревня»), осмотр комплекса Университета и рассказ о Суконной слободе.

17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

Новогодний банкет в гостинице или ресторане города (по желанию, оплачивается дополнительно).

Отели и рестораны города порадуют своих гостей Новогодней шоу-программой, конкурсы, разыгрывание призов, веселые аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Шеф-повара порадуют вас новогодним меню. Окунитесь в волшебство Новогодней ночи!