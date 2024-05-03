1 день

Дневная и вечерняя обзорные экскурсии по Казани

Прибытие в гостиницу:

самостоятельно;

индивидуальный трансфер: с вокзала / из аэропорта (от 1000 / 1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) — туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52) — туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б) — туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) — туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) — туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:15 Обед в кафе города.

15:30 Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории столицы Татарстана.

Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».