Путь до Архыза — один из самых живописных маршрутов в Карачаево-Черкесии. Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа. Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и катание на канатной дороге.

Описание

Отправляемся в путешествие по живописнейшим, сказочным местам! Наше путешествие начнется с захватывающего дух перевала Гум-Баши. Далее направимся в Шоанинский храм X века. После преодолеем 526 ступеней, чтобы попасть в место, в котором можно увидеть лик Христа. О нем до сих пор практически ничего не известно. Как он появился на высочайшей горе? Есть только догадки и предположения, о которых мы вам расскажем. Далее отправляемся в древнюю столицу аланов, датируемую IX-X веками. Добравшись до Архыза, вы покатаетесь на канатной дороге, наблюдая красоты курорта, подышите свежим горным воздухом и сделаете эффектные фото.