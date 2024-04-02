Архыз - кусочек рая на земле

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Путь до Архыза — один из самых живописных маршрутов в Карачаево-Черкесии.

Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа.

Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и катание на канатной дороге.
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Архыз - кусочек рая на земле
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 500 ₽
Билет26 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Древняя столица аланов
  • Архыз

Описание

Отправляемся в путешествие по живописнейшим, сказочным местам! Наше путешествие начнется с захватывающего дух перевала Гум-Баши. Далее направимся в Шоанинский храм X века. После преодолеем 526 ступеней, чтобы попасть в место, в котором можно увидеть лик Христа. О нем до сих пор практически ничего не известно. Как он появился на высочайшей горе? Есть только догадки и предположения, о которых мы вам расскажем. Далее отправляемся в древнюю столицу аланов, датируемую IX-X веками. Добравшись до Архыза, вы покатаетесь на канатной дороге, наблюдая красоты курорта, подышите свежим горным воздухом и сделаете эффектные фото.

Ежедневно в 7:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Древняя столица аланов
  • Архыз
Что входит
  • "Услуги гида"
  • Транспорт
Что не входит
  • "Курортный сбор на отдельных локациях (до 200 руб.)"
  • Питание
  • "Канатная дорога."
Место начала и завершения?
Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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