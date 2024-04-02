Путь до Архыза — один из самых живописных маршрутов в Карачаево-Черкесии.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа.
Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и катание на канатной дороге.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, посетим древний Шоанинский храм и поднимемся по ступеням к Лику Христа.
Также нас ждут горные реки и величественные вершины, памятники старины и катание на канатной дороге.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 500 ₽
|Билет
|26 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Древняя столица аланов
- Архыз
Описание
Отправляемся в путешествие по живописнейшим, сказочным местам! Наше путешествие начнется с захватывающего дух перевала Гум-Баши. Далее направимся в Шоанинский храм X века. После преодолеем 526 ступеней, чтобы попасть в место, в котором можно увидеть лик Христа. О нем до сих пор практически ничего не известно. Как он появился на высочайшей горе? Есть только догадки и предположения, о которых мы вам расскажем. Далее отправляемся в древнюю столицу аланов, датируемую IX-X веками. Добравшись до Архыза, вы покатаетесь на канатной дороге, наблюдая красоты курорта, подышите свежим горным воздухом и сделаете эффектные фото.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Древняя столица аланов
- Архыз
Что входит
- "Услуги гида"
- Транспорт
Что не входит
- "Курортный сбор на отдельных локациях (до 200 руб.)"
- Питание
- "Канатная дорога."
Место начала и завершения?
Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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