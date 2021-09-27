Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!

Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края

5
7 отзывов
На комфортном внедорожнике вы отправитесь на возвышенность, с которой открывается один из самых величественных видов на Эльбрус.

По пути познакомитесь с легендами о плато, загадочными феноменами и культурой местных жителей.

А в качестве бонуса мы пригласим вас посетить одну из трех достопримечательностей: Медовые водопады, Гришкину балку или Долину нарзанов.
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!
Бермамыт — окно в мир скалистых хребтов!

Что вас ожидает

Место, которое останется в душе навсегда

Увидев однажды Бермамыт, его окрестности и виды на Кавказские горы с королем Эльбрусом, люди часто возвращаются сюда вновь. И у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом, оценить панорамы и ощутить энергетику этого места силы. А по пути к плато вы услышите интересную легенду о вожде и его собаках, связанную с Бермамытом. Выясните, что за загадочное явление Брокенского призрака здесь наблюдают. Кроме того, я расскажу о традициях карачаевского народа и раскрою любопытные детали из истории края.

«Продолжение банкета. »

После Бермамыта, по договоренности, можно дополнить программу посещением одной из трех впечатляющих локаций:
— Медовые водопады. Кроме памятника природы здесь также можно посетить зоопарк, испытать острые ощущения на зиплайне, — одном из самых длинных в России! — покататься на лошадях и квадроциклах.
— Гришкина балка. Главная местная достопримечательность — система из карстовых сталактитовых пещер, образованных известняковыми туфами (травертинами), и каскадов водопадов.
— Долина нарзанов. Здесь вы сможете отведать из разных источников целебный нарзан, оценить в местном кафе традиционный шашлык и полюбоваться новыми прекрасными панорамами.

Организационные детали

  • Посещение одного из трех объектов (Медовые водопады/Гришкина балка/Долина нарзанов) включено в стоимость экскурсии
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
  • По вашему желанию мы можем организовать поездку для встречи рассвета (выезд в 02:00) или заката (выезд в 15:00) на Бермамыте
Место начала и завершения
на Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Аслан
Аслан
Здравствуйте! Меня зовут Аслан, я родился и живу в этих местах. Провожу экскурсии со своим родственником. Мы по-настоящему любим свою Родину и хотим, чтобы у каждого путешественника, посетившего наши края, остались лишь положительные впечатления. Поэтому в поездках для нас самое важное — ваш комфорт и пожелания. Будем рады видеть вас в гостях!
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7 реальных отзывов от туристов

Ирина
27 сен 2021
Добрый день. Были в этом регионе впервые. Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать! Потрясающие места!
Наш проводник, водитель, гид и просто отличный человек - Аслан - сделал для нас все невозможное! Отвечал на кучу вопросов, много интересного рассказал, завёз вкусно покушать, позаботился о прокате спальников и мы просто потрясающе провели эти выходные! Обязательно будем советовать друзьям и сами ещё вернёмся!
М
17 сен 2021
Большое спасибо за увлекательнейшее путешествие на плато Бермамыт! Сильный дождь, что лил накануне вечером никак не помешал нашему приключению. Успели и встретить рассвет на плато и покататься в окрестностях. Заехали на Гришкину балку при этом подъехали прям к водопадам и не пришлось долго спускаться пешком вниз и подниматься вверх. А склон там ого-го-го. После балки нас ждал шикарнейший вид с Шапки. Аслан настоящий профессиональный водитель, с лёгкостью преодолевал склоны и лужи, в которые бы я наверное и на танке побоялся бы сунуться.
Ещё раз спасибо за увлекательнейшую экскурсию!
М
22 авг 2021
Четко по времени, хорошая чистая машина, в непогоду спокойно заехали на плато. Гид показал (подвёз до всех мест), с которых открывается потрясающий вид.
А
8 авг 2021
Аслан - очень надежный и опытный водитель, отличный человек и профессионал своего дела. Даже несмотря на то, что мои просьбы были не совсем обычными - встретить на Бермамыте рассвет - Аслан согласился и отработал просто отлично. Однозначно советую его как водителя и гида по локациям вокруг Кисловодска
Константин
6 июля 2021
Отлично съездили на плато Бермамыт с Асланом и Маратом. Нас провезли по всем видовым точкам, покатали ребёнка на лошади и сделали красивые фотки. Кроме этого заехали на Гришкину Балку, Медовые водопады и на гору Шапку с отличными видом на водохранилище. Ребята очень позитивные, нам понравилось, собираемся еще на одну экскурсию с ними.
Н
26 июня 2021
Все было на высшем уровне.
Гид был очень пунктуален и прыбыл точно в назначенное время.
Помог структурировать маршрут и подобрал оптимальное время для посещения плато Бермамыт. Благодаря чему мы приехали на эти живописные пейзажи в полном отсутствии других туристов и смогли вполной мере насладиться первозданной красотой в полном одиночестве.
Также в план экскурсии входило дополнительное посещение медовых водопадов, что было для нас приятным бонусом.
Гид в полной мере продемонстрировал свои водительские навыки, благодаря чему мы быстро добрались до места и смогли больше времени наслаждаться пейзажами.
Всем советую и сам ещё поеду с этим гидом на другие направления.

P.S. Аслан замечательный человек, поездка была огонь.
N
6 июня 2021
Сегодня провели фантастический день в компании гида Аслана! Мы с подругой и двумя детьми 6 и 7 лет были на одной из самых невероятных экскурсий. Банальная поездка на плато превратилась в джип-сафари по горной местности, после того как в горах прошел дождь! Матери на хорошем адреналине, дети в полнейшем восторге, радостные и счастливые! Назвать Аслана формальным словом гид не повернётся язык, это настоящий друг, который заботился о нас всю поездку. Очень внимательный к детям, отзывчивый человек. Фантастические по красоте виды Бермамыта, сложная дорога после дождя на которой Аслан показал себя, как супер профи Кавказского дрифта! После поездки обед в кафе с шашлыком из
свежайшей баранины и конная прогулка. Море позитивных впечатлений! Рекомендую тем, кто любит настоящие приключения.
С удовольствием буду советовать Аслана и эту экскурсию своим друзьям!

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