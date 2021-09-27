Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Место, которое останется в душе навсегда

Увидев однажды Бермамыт, его окрестности и виды на Кавказские горы с королем Эльбрусом, люди часто возвращаются сюда вновь. И у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом, оценить панорамы и ощутить энергетику этого места силы. А по пути к плато вы услышите интересную легенду о вожде и его собаках, связанную с Бермамытом. Выясните, что за загадочное явление Брокенского призрака здесь наблюдают. Кроме того, я расскажу о традициях карачаевского народа и раскрою любопытные детали из истории края.

«Продолжение банкета. »

После Бермамыта, по договоренности, можно дополнить программу посещением одной из трех впечатляющих локаций:

— Медовые водопады. Кроме памятника природы здесь также можно посетить зоопарк, испытать острые ощущения на зиплайне, — одном из самых длинных в России! — покататься на лошадях и квадроциклах.

— Гришкина балка. Главная местная достопримечательность — система из карстовых сталактитовых пещер, образованных известняковыми туфами (травертинами), и каскадов водопадов.

— Долина нарзанов. Здесь вы сможете отведать из разных источников целебный нарзан, оценить в местном кафе традиционный шашлык и полюбоваться новыми прекрасными панорамами.

Организационные детали