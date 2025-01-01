Описание экскурсии
За один день мы проедем через разные ущелья Кабардино-Балкарии и Крачаево-Черкессии, посетим лазурное озеро Гижгит, поднимемся на Эльбрус по канатной дороге, а все желающие смогут забраться на высоту 5100 метров на ратраках или снегоходах и увидеть двуглавую вершину Эльбруса.
- Что вас ждет?
- Баксанское ущелье и самый высокогорный город в России — Тырныауз. Путь к Эльбрусу проходит по ущелью реки Баксан, которое считается одним из самых живописных на Кавказе. Река берет свое начало в ледниках Эльбруса и Большого Кавказского хребта.
- Поляна нарзанов. Небольшая долина протяженностью около 3 км, где находится несколько минеральных источников, где вы сможете насладиться освежающим нарзаном
- Эльбрус. Самая высокая гора России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Путь проходит через село Терескол и город-призрак Тырныауз. От станции горнолыжного курорта Приэльбрусье поднимаемся до самой верхней остановки Гарабаши (3847 метров).
- По желанию, катание на снегоходах. Для тех, кто готов покорить Эльбрус, за дополнительную плату ратраки или снегоходы отвезут на высоту 4100 или 5100 метров. Здесь открывается потрясающий вид на двуглавую вершину.
- Озеро Гижгит. Визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое всех удивляет своей красотой и историей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение гида-водителя и все переезды по программе
- Трансфер от и до места проживания в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
- Помощь и консультация нашей команды в подготовке к путешествию
Что не входит в цену
- Питание в проверенных кафе с местной кухней (оплачивается отдельно на месте, примерно 600-800 руб. /чел)
- Подъем по канатной дороге: 2300 руб/чел (в высокий сезон 2700 руб/чел)
- Подъем на снегоходах или ратраках: стоимость зависит от высоты подъема (от 3000 руб/чел до 10 000 руб/чел)
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алик — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — гид с более чем 10-летним опытом, с которым вы точно не соскучитесь! Со мной всегда интересно, весело, надежно и безопасно. Я создаю активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после которых
Входит в следующие категории Кисловодска
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