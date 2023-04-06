Чем так притягивает Домбай? Домбай — популярный российский курорт, в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Поездка в Домбай — хорошая идея для автомобильного путешествия. Вам наверняка понравится этот путь среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.

Тут располагается перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Христианская святыняТакже перед Вами предстанет самый известный собор, относящийся к аланской епархии, — Шоанинский храм. Это — христианский форпост на горе Шоана, оставленный современным жителям их древними предками. Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой. Тысячелетняя история собора неспроста началась именно в этом месте: здесь проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.

Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников. Важная информация: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).