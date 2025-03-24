Поездка в горы на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом.
Два в одном: и впечатляющий джип-тур в горы, и профессиональная фотосессия в красивейшей «фотостудии», созданной самой природой.
Вы будете созерцать первозданную красоту и мощь творения природы, а еще получите множество потрясающих снимков на этом фоне с вами в главной роли.
Два в одном: и впечатляющий джип-тур в горы, и профессиональная фотосессия в красивейшей «фотостудии», созданной самой природой.
Вы будете созерцать первозданную красоту и мощь творения природы, а еще получите множество потрясающих снимков на этом фоне с вами в главной роли.
Описание фото-прогулки
Сегодня, у каждого из нас, есть возможность запечатлеть все вокруг на свой телефон. Но только представьте, насколько было бы потрясающе ощущать красоту гор непосредственно своими глазами, поглощать ее каждой клеточкой своего тела вместо того, чтобы только пытаться зафиксировать ее на экране и удивляться, почему такое великолепие не передается в полной мере. Я сохраню ваши искренние эмоции и смогу передать мощь и очарование творения природы. Мы проедем по одной из самых живописных дорог России и мира, рельефно сложной, но идеально ровной асфальтированной дороге — дороге в урочище Джилы-Су. В поездке мы посетим 4-5 уникальных зрелищных, но абсолютно безопасных локаций для фотосъёмок, где создадим разнообразные и запоминающиеся кадры в лучших традициях современного визуального контента. На нашем пути будут:
- обсерватория ГАИШ МГУ и плато Шаджатмаз — здесь открывается потрясающий вид на Эльбрус и Большой Кавказский хребет;
- горы Аватар, похожие на парящие скалы из одноименного фильма;
- обзорные площадки, с которых можно рассмотреть окрестности с разных сторон и под разными углами;
да и сама дорога с серпантинами и перевалами — потрясающее приключение и отличная фотозона, где можно бегать, прыгать и лежать. Наш тур пройдет в режиме «я в моменте…» — мы никуда не спешим, но везде успеем. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной едой и приятно пообщаться. Я с удовольствием поделюсь с вами достоверными историческими фактами и увлекательными легендами региона. После тура вы получите профессиональные репортажные снимки всей нашей экспедиции и ваши индивидуальные портретные фото. Важная информация:.
да и сама дорога с серпантинами и перевалами — потрясающее приключение и отличная фотозона, где можно бегать, прыгать и лежать. Наш тур пройдет в режиме «я в моменте…» — мы никуда не спешим, но везде успеем. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной едой и приятно пообщаться. Я с удовольствием поделюсь с вами достоверными историческими фактами и увлекательными легендами региона. После тура вы получите профессиональные репортажные снимки всей нашей экспедиции и ваши индивидуальные портретные фото. Важная информация:.
• да и сама дорога с серпантинами и перевалами — потрясающее приключение и отличная фотозона, где можно бегать, прыгать и лежать. Наш тур пройдет в режиме «я в моменте…» — мы никуда не спешим, но везде успеем. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной едой и приятно пообщаться. Я с удовольствием поделюсь с вами достоверными историческими фактами и увлекательными легендами региона. После тура вы получите профессиональные репортажные снимки всей нашей экспедиции и ваши индивидуальные портретные фото. Важная информация:
- В горах очень переменчивая и более агрессивная погода: летом может быть по-зимнему холодно, а зимой — по-летнему жарко. Спланируйте ваш гардероб так, чтобы иметь возможность что-то дополнительно надеть или снять при необходимости.
- Спланируйте свой образ с учетом того, что так вы будете на ваших потрясающих фотографиях. Можете продумать незначительное изменение вашего образа для более разнообразных снимков.
- Обязательно возьмите солнечные очки и воспользуйтесь солнцезащитным кремом.
- В поездке вам могут потребоваться наличные деньги — обедать мы будем далеко в горах, где может не быть связи и возможности оплатить картой.
Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обсерватория ГАИШ МГУ
- Плато Шаджатмаз
- Горы Аватар
- Обзорные площадки
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги фотографа
- Услуги гида
- Вода/чай/кофе/снеки
Что не входит в цену
- Питание на маршруте
- Личные расходы
- Трансфер в Кисловодск (если вы размещаетесь в другом городе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Назначается исходя из размещения участников группы
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Рекомендую продумать ваш образ, учитывая два важных условия:
- 1. Вы в этом образе будете на ваших потрясающих фотографиях. Можете продумать незначительное изменение вашего образа для более разнообразных снимков
- 2. В горах очень переменчивая и более агрессивная погода - летом может быть по-зимнему холодно, а зимой по-летнему жарко. Спланируйте ваш гардероб так, чтобы иметь возможность что-то дополнительно надеть или снять при необходимости
- Обязательно возьмите солнечные очки и воспользуйтесь солнцезащитным кремом
- В поездке вам могут потребоваться наличные деньги - обедать мы будем далеко в горах, где может не быть связи и возможности оплатить картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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