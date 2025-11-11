Вас ждёт насыщенное путешествие! Из Кисловодска мы отправимся в мир величественных гор, панорамных видов и кристально чистых озёр.
Дорога пройдёт через перевал Гумбаши — по пути попробуем нарзан, полюбуемся видами на Эльбрус и посетим древний храм.
А затем — треккинг по заповедному лесу к горным водоёмам с бирюзовой водой, от вида которых захватывает дух.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- По пути проедем через перевал Гумбаши и полюбуемся панорамой Эльбруса и Главного Кавказского хребта
- Попьём из источников целебного нарзана
- Посетим древнейший христианский храм 10 века — он до сих пор действует
- Заглянем в Теберду, где пообедаем в кафе с национальной кухней (по желанию)
А затем — треккинг
Вас ждёт увлекательный пеший поход к Бадукским озёрам — всего их три. Каскад кристально чистых заповедных водоёмов расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Но не переживайте, справятся даже новички! А мы будем сопровождать вас на протяжении всего пути и покажем самые яркие и интересные места маршрута.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных подготовленных внедорожниках УАЗ Patriot
- Дополнительно оплачивается обед по меню и сбор в национальном парке — 300 ₽ за чел.
- Подъём на озёра — порядка 4 км в одну сторону с постоянным набором высоты, перепад высот — около 700 м
- С вами буду я или другой проверенный сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1015 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.Задать вопрос
Входит в следующие категории Кисловодска
