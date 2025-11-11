Вас ждёт насыщенное путешествие! Из Кисловодска мы отправимся в мир величественных гор, панорамных видов и кристально чистых озёр. Дорога пройдёт через перевал Гумбаши — по пути попробуем нарзан, полюбуемся видами на Эльбрус и посетим древний храм. А затем — треккинг по заповедному лесу к горным водоёмам с бирюзовой водой, от вида которых захватывает дух.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

от 20 000 ₽ за 1–4 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

По пути проедем через перевал Гумбаши и полюбуемся панорамой Эльбруса и Главного Кавказского хребта

и полюбуемся панорамой Эльбруса и Главного Кавказского хребта Попьём из источников целебного нарзана

Посетим древнейший христианский храм 10 века — он до сих пор действует

10 века — он до сих пор действует Заглянем в Теберду, где пообедаем в кафе с национальной кухней (по желанию)

А затем — треккинг

Вас ждёт увлекательный пеший поход к Бадукским озёрам — всего их три. Каскад кристально чистых заповедных водоёмов расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Но не переживайте, справятся даже новички! А мы будем сопровождать вас на протяжении всего пути и покажем самые яркие и интересные места маршрута.

Организационные детали