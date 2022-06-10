Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкессии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой.

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края

Продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара

Увидим самые разнообразные природные ландшафты: горы, ледники, леса, в которых водится множество удивительных животных

Прогуляемся по улочкам Пятигорска, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей

Поднимемся на канатной дороге на вершину Домбая – гору Мусса-Ачитара

Программа тура по дням

1 день Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске. Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*. 15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку "Цветник" – излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой "Орел", грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

2 день Пятигорск – курорт Домбай

Начало 09:00. На пути к Домбаю устроим насыщенную фотосессию на красочном перевале Гумбаши, остановимся у реки Муруджу, чтобы полюбоваться дикой природой. Недалеко от села Хетагурово, мы поднимемся на святую гору Шоан («Святилище»), — на ней высится древнейший христианский собор Георгия Победоносца. Это аланский храм первой половины X века, жемчужина византийской архитектуры, признанный величайшим памятником всероссийского значения. По дороге сделаем остановку и рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России и выстроен в Византийском стиле. Далее наш путь лежит через Тебердинский государственный заповедник, воспоминания от которого надолго останутся в памяти. Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных. Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Туристы придумали поговорку: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал»! Уникальная красота Домбая, воспетая поэтами, — это край синего неба, живительного воздуха, щедрого солнца, хвойных лесов и альпийских лугов, бурных рек и сверкающих водопадов, заснеженных вершин и зеркальных ледников. 18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*. Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата). Километраж за день: 250 км.

3 день Домбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – Пятигорск

Начало 09:00. Подъем по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара. Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков. Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов. Вновь любуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем – музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения. Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях. На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу. Поднимемся к наскальному Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале. Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э. На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (доп. плата) (при посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца). 19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*. Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата). Километраж за день: 320 км.

4 день Пятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск