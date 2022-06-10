Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия

Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод

4.4
3 отзыва
Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкессии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой.
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
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Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на вершину Домбая – гору Мусса-Ачитара
Яркий Пятигорск
Яркий Пятигорск
Прогуляемся по улочкам Пятигорска, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей
Аланские храмы
Аланские храмы
Восхитимся жемчужиной византийской архитектуры, признанной величайшим памятником всероссийского значения
Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Увидим самые разнообразные природные ландшафты: горы, ледники, леса, в которых водится множество удивительных животных
Современный Кисловодск
Современный Кисловодск
Продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара
Медовые водопады
Медовые водопады
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края

Программа тура по дням

1 день
Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30.

В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Прогуляемся по парку "Цветник" – излюбленному месту отдыха туристов.

Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой "Орел", грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.

После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день
Пятигорск – курорт Домбай

Начало 09:00.

На пути к Домбаю устроим насыщенную фотосессию на красочном перевале Гумбаши, остановимся у реки Муруджу, чтобы полюбоваться дикой природой.

Недалеко от села Хетагурово, мы поднимемся на святую гору Шоан («Святилище»), — на ней высится древнейший христианский собор Георгия Победоносца.

Это аланский храм первой половины X века, жемчужина византийской архитектуры, признанный величайшим памятником всероссийского значения.

По дороге сделаем остановку и рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России и выстроен в Византийском стиле.

Далее наш путь лежит через Тебердинский государственный заповедник, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.

Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай.

Туристы придумали поговорку: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал»!

Уникальная красота Домбая, воспетая поэтами, — это край синего неба, живительного воздуха, щедрого солнца, хвойных лесов и альпийских лугов, бурных рек и сверкающих водопадов, заснеженных вершин и зеркальных ледников.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск – курорт ДомбайПятигорск – курорт ДомбайПятигорск – курорт ДомбайПятигорск – курорт Домбай
3 день
Домбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – Пятигорск

Начало 09:00.

Подъем по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара.

Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков.

Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов.

Вновь любуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем – музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения.

Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях.

На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу.

Поднимемся к наскальному Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале.

Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища.

Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э.

На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (доп. плата) (при посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца).

19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 320 км.

Домбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – ПятигорскДомбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – ПятигорскДомбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – ПятигорскДомбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – Пятигорск
4 день
Пятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Начало 09:00.

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края.

По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.

Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.

Водопад "Стеклянная струя", Зеркальный пруд и мостик "Дамский каприз" – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка.

Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

17:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам / поездам, позже 19:00.

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – ПятигорскПятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – ПятигорскПятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – ПятигорскПятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах в Пятигорске / Домбае с завтраками.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* – Снежный барс 3*стандарт3999039990272805812555800Шв. Стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00групповой трансфер на ж. д. вокзал Пятигорска и в аэропорт Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае с завтракамиэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара – 1 600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
10 июня 2022
Отдых был просто восторг, пока ещё отходим от перелёта домой. Спасибо вам огромное за такую организацию ❤️
И
15 июня 2022
Хороший тур для тех, кто вообще ничего не знает о регионе и хочет получить общее представление. Природа - супер. В Домбае и в Пятигорске очень красиво. Советую остаться где-то на подольше после/до тура. Лично мне не хватило времени.
Е
6 мая 2022
В целом тур хороший, но Гид нам не понравился, он хорош может как историк, но ни как экскурсовод, организационные вопросы, то же нужно дорабатывать. И не понравилось, что каждый день, в разных гостиницах. Хотя сами гостиницы хорошие Интурист, Бештау, хорошие завтраки👍И очень много времени в пути, устаешь ехать, тяжеловато.

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