Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30.
В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.
Прогуляемся по парку "Цветник" – излюбленному месту отдыха туристов.
Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой "Орел", грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.
Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.
После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.
Начало 09:00.
На пути к Домбаю устроим насыщенную фотосессию на красочном перевале Гумбаши, остановимся у реки Муруджу, чтобы полюбоваться дикой природой.
Недалеко от села Хетагурово, мы поднимемся на святую гору Шоан («Святилище»), — на ней высится древнейший христианский собор Георгия Победоносца.
Это аланский храм первой половины X века, жемчужина византийской архитектуры, признанный величайшим памятником всероссийского значения.
По дороге сделаем остановку и рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России и выстроен в Византийском стиле.
Далее наш путь лежит через Тебердинский государственный заповедник, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.
Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.
Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай.
Туристы придумали поговорку: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал»!
Уникальная красота Домбая, воспетая поэтами, — это край синего неба, живительного воздуха, щедрого солнца, хвойных лесов и альпийских лугов, бурных рек и сверкающих водопадов, заснеженных вершин и зеркальных ледников.
18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Километраж за день: 250 км.
Начало 09:00.
Подъем по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара.
Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков.
Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов.
Вновь любуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем – музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения.
Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях.
На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу.
Поднимемся к наскальному Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале.
Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища.
Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э.
На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (доп. плата) (при посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца).
19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Километраж за день: 320 км.
Начало 09:00.
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края.
По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.
После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.
Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.
Водопад "Стеклянная струя", Зеркальный пруд и мостик "Дамский каприз" – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка.
Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
17:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам / поездам, позже 19:00.
Продолжительность: 8 часов, 145 км.
Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах в Пятигорске / Домбае с завтраками.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Бештау 3* – Снежный барс 3*
|стандарт
|39990
|39990
|27280
|58125
|55800
|Шв. Стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».