Гора Кольцо

Гора Кольцо — уникальное место на скалистом отроге Боргустанского хребта, увековеченное М. Ю. Лермонтовым в повести «Княжна Мери». Природные силы ветра и воды «проковыряли» в мягком песчанике сквозную «дыру», а рядом создали несколько гротов. Сложно поверить, что эти причудливые формы нерукотворные. С горы ⛰️ Кольцо можно полюбоваться открывающимися красивыми 🤩 панорамными видами на город 🏙️ Кисловодск и Джинальский хребет, живописными природными пейзажами. В ясную погоду виден Эльбрус.

Медовые водопады

Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье. От экскурсовода вы узнаете историю 📖 возникновения водопадов и разные легенды, связанные с их названием.

Полюбовавшись видом с обзорной площадки, туристы спускаются по крутой тропе в узкий каньон, скалы которого образует розоватый палеозойский гранит. Проход по сложному рельефу русла облегчают мостики и лестницы с перилами. В ущелье каждый из водопадов разной высоты открывается взору по очереди — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и главный 18-метровый водопад Большой Медовый. А немного в стороне боковой речкой образован еще один небольшой водопад Эчкиваш.

Этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье»

На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни 🥧 — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино 🍷 домик

Далее планируется посещение Чайного домика, где вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.

Замок Коварства и Любви и скала «Замок»

Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» — это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.