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Медовые водопады, гора Кольцо и замок Коварства и Любви

5
1 отзыв
Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Это самая романтическая экскурсия ⛳ по ближайшим окрестностям Кисловодска.

Гора Кольцо, Медовые водопады и Замок 🏰 Коварства и Любви — уникальные природные памятники.

Вам представится прекрасная возможность приятно провести время, познакомиться с удивительными местами и стать хранителями множества окутывающих их тайн, услышать связанные с Медовыми водопадами, горой Кольцо и скалой «Замок» легенды и поверья.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

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Медовые водопады, гора Кольцо и замок Коварства и Любви

Что вы увидите

  • гора «Кольцо»
  • «Медовые водопады»
  • Этнографический музей
  • Чайный Домик
  • Замок Коварства и любви
  • скала Замок
Гора Кольцо
Гора Кольцо — уникальное место на скалистом отроге Боргустанского хребта, увековеченное М. Ю. Лермонтовым в повести «Княжна Мери». Природные силы ветра и воды «проковыряли» в мягком песчанике сквозную «дыру», а рядом создали несколько гротов. Сложно поверить, что эти причудливые формы нерукотворные. С горы ⛰️ Кольцо можно полюбоваться открывающимися красивыми 🤩 панорамными видами на город 🏙️ Кисловодск и Джинальский хребет, живописными природными пейзажами. В ясную погоду виден Эльбрус.
Медовые водопады
Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье. От экскурсовода вы узнаете историю 📖 возникновения водопадов и разные легенды, связанные с их названием.
Полюбовавшись видом с обзорной площадки, туристы спускаются по крутой тропе в узкий каньон, скалы которого образует розоватый палеозойский гранит. Проход по сложному рельефу русла облегчают мостики и лестницы с перилами. В ущелье каждый из водопадов разной высоты открывается взору по очереди — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и главный 18-метровый водопад Большой Медовый. А немного в стороне боковой речкой образован еще один небольшой водопад Эчкиваш.
Этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье»
На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни 🥧 — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино 🍷 домик
Далее планируется посещение Чайного домика, где вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.
Замок Коварства и Любви и скала «Замок»
Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» — это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор (60 руб - взрослым, 30 руб - детям)
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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1 отзыв оставили туристы

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