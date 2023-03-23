ежедневно в 07:00 и 07:15

Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе

Пейзажи, которые попадут в самое сердце

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На нашей экскурсии вас в любое время года ждут умопомрачительные горные виды. Формат дружеский — в группе до 8 человек с гидом-проводником. Вы побываете у зеркального озера Кара-Кёль и у целебных вод реки Уллу-Муруджу. Подниметесь по канатке на вершину Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. Увезете с собой местные легенды и топовые фото!
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Теплое озеро Кара-Кёль и «серебряная река»

Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.

Храм Х века

На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.

Выше и выше в горы!

Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также вы можете взять перекус с собой
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (500-1300 руб.)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
  • Стоимость инд. тура — 22 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника

ежедневно в 07:00 и 07:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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