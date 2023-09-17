ежедневно в 07:00 и 07:15

На нашей экскурсии вас в любое время года ждут умопомрачительные горные виды. Формат дружеский — в группе до 8 человек с гидом-проводником. Вы побываете у зеркального озера Кара-Кёль и у целебных вод реки Уллу-Муруджу. Подниметесь по канатке на вершину Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. Увезёте с собой местные легенды и топовые фото!
Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.
Храм 10 века
На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.
Выше и выше в горы!
Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.
Организационные детали
Формат путешествия
Время выезда может быть изменено, зависит от состава группы
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы
Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел.), также вы можете взять перекус с собой
Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь — 1400 ₽, первая и вторая очереди — 2800 ₽., первая, вторая и третья очереди — 3100 ₽, есть детские и льготные билеты)
Экологический сбор в Домбае — 200 ₽
Посещение Шоанинского храма — 300 ₽
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
ежедневно в 08:00 и 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
1
2
–
1
–
Наталия
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной машине👍 Дмитрий нам много рассказывал про историю мест и не только, эрудирован, приветствовался юмор, читать дальшеуменьшить
шутил, был очень внимателен, гостеприимство присутвовалось во всём 👍нам очень понравилось!!! Обедали и ужинали в проверенных местах, с собой можно брать фрукты, этого достаточно. Еда очень вкусная! Поездка оставила много впечатлений и эмоций!!! Большое спасибо!!! 😊
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Марина
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело быстро и очень позитивно! Рекомендуем!
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Влада
Отличное путешествие на Домбай! Очень интересная экскурсия от нашего гида - Алексея. Всё очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Невероятно живописный маршрут.
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Евгения
Огромное спасибо нашему гиду Данилу. Очень внимательный. Рассказывал много и интересно.
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Ксения
Домбай не состоялся увы, но побывала на экскурсии джилы-су Здорово!
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E
Elena
Отличная экскурсия! Спасибо гиду Тамаре за ее внимательное отношение, прекрасный юмор. Один из лучших дней на курорте!
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