ежедневно в 07:00 и 07:15

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Путешествие из Кисловодска в Домбай

Пейзажи, которые попадут в самое сердце
На нашей экскурсии вас в любое время года ждут умопомрачительные горные виды. Формат дружеский — в группе до 8 человек с гидом-проводником. Вы побываете у зеркального озера Кара-Кёль и у целебных вод реки Уллу-Муруджу. Подниметесь по канатке на вершину Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. Увезёте с собой местные легенды и топовые фото!
4.8
10 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Домбай
Путешествие из Кисловодска в Домбай
Путешествие из Кисловодска в Домбай

Описание экскурсии

Тёплое озеро Кара-Кёль и «серебряная река»

Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоемы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.

Храм 10 века

На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.

Выше и выше в горы!

Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Время выезда может быть изменено, зависит от состава группы
  • Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел.), также вы можете взять перекус с собой
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь — 1400 ₽, первая и вторая очереди — 2800 ₽., первая, вторая и третья очереди — 3100 ₽, есть детские и льготные билеты)
  • Экологический сбор в Домбае — 200 ₽
  • Посещение Шоанинского храма — 300 ₽

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.

ежедневно в 08:00 и 08:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
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гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
Наталия
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной машине👍 Дмитрий нам много рассказывал про историю мест и не только, эрудирован, приветствовался юмор,
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шутил, был очень внимателен, гостеприимство присутвовалось во всём 👍нам очень понравилось!!! Обедали и ужинали в проверенных местах, с собой можно брать фрукты, этого достаточно. Еда очень вкусная! Поездка оставила много впечатлений и эмоций!!! Большое спасибо!!! 😊

Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной
Путешествие очень понравилось! Впервые оказались здесь вообще. Приехал наш гид Дмитрий, он же водитель на комфортабельной
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Марина
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело быстро и очень позитивно! Рекомендуем!
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
Поездка состоялась, гид Станислав приехал в назначенное время, коммуникабельный, вежливый человек. Экскурсией остались довольны, время пролетело
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Влада
Отличное путешествие на Домбай! Очень интересная экскурсия от нашего гида - Алексея. Всё очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Невероятно живописный маршрут.
Отличное путешествие на Домбай! Очень интересная экскурсия от нашего гида - Алексея. Всё очень интересно рассказывал,
Отличное путешествие на Домбай! Очень интересная экскурсия от нашего гида - Алексея. Всё очень интересно рассказывал,
Отличное путешествие на Домбай! Очень интересная экскурсия от нашего гида - Алексея. Всё очень интересно рассказывал,
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Евгения
Огромное спасибо нашему гиду Данилу.
Очень внимательный. Рассказывал много и интересно.
Огромное спасибо нашему гиду Данилу.
Огромное спасибо нашему гиду Данилу.
Огромное спасибо нашему гиду Данилу.
Огромное спасибо нашему гиду Данилу.
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Ксения
Домбай не состоялся увы, но побывала на экскурсии джилы-су Здорово!
Домбай не состоялся увы, но побывала на экскурсии джилы-су Здорово!
Домбай не состоялся увы, но побывала на экскурсии джилы-су Здорово!
Домбай не состоялся увы, но побывала на экскурсии джилы-су Здорово!
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E
Отличная экскурсия! Спасибо гиду Тамаре за ее внимательное отношение, прекрасный юмор. Один из лучших дней на курорте!
Отличная экскурсия! Спасибо гиду Тамаре за ее внимательное отношение, прекрасный юмор. Один из лучших дней на курорте!
Отличная экскурсия! Спасибо гиду Тамаре за ее внимательное отношение, прекрасный юмор. Один из лучших дней на курорте!
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