Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт

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Вы готовы подняться на высоту 2500 метров — туда, где воздух чист, а перед глазами открываются захватывающие панорамы? Тогда давайте отправимся в путешествие на плато Бермамыт, чтобы полюбоваться природными красотами и увидеть могучий Эльбрус. Насладитесь красками Кавказских гор, пройдитесь по лугам и загляните в бездонные ущелья!
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
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Что вас ожидает:

  • Плато Бермамыт
  • Пики Машука и Бештау
  • Скалы Амфитеатр и Монахи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады — 60-100 руб. /чел. (оплачивается на въезде на водопады)
  • Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Всю информацию обсуждаем после бронирования индивидуально с каждым
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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