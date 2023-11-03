Вы готовы подняться на высоту 2500 метров — туда, где воздух чист, а перед глазами открываются захватывающие панорамы? Тогда давайте отправимся в путешествие на плато Бермамыт, чтобы полюбоваться природными красотами и увидеть могучий Эльбрус. Насладитесь красками Кавказских гор, пройдитесь по лугам и загляните в бездонные ущелья!

Описание