Ингушетия — маленькая, но удивительная республика. Здесь есть места, равных которым не найти на всём Северном Кавказе. И я вам их покажу! Вы увидите жемчужины региона — древний город Эгикал, башенные комплексы Эрзи и Вовнушки, храм Тхаба-Ерды. Полюбуетесь невероятными горными пейзажами. И погрузитесь в древнюю историю страны башен и легенд.

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Описание экскурсии

Башня согласия

Самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе — 100 метров. Мы поднимемся на площадку со стеклянными полами и перилами на высоту 85 метров и полюбуемся окрестностями.

Мемориал памяти и славы в Назрани

Крупнейший мемориальный комплекс Ингушетии — вы увидите композиции, посвящённые различным вехам в истории ингушского народа.

Эгикал

Замковый комплекс 12-18 веков расположен на священной для ингушей горе Цей-Лоам, которую по значимости можно сравнить с Олимпом. Форма и высота башен разнообразны, поскольку и предназначение их было совершенно разным. Сочетание величественных построек и восхитительной природы погрузит вас в атмосферу умиротворения.

Вовнушки

Башни расположились на отвесных утесах в ущелье Озди-Чож на высоте 1250 метров. Место для родового комплекса Оздоевых было выбрано не случайно — в древности здесь проходил один из участков Великого шёлкового пути.

Эрзи

Постройки на южной оконечности горы Джарлам возвели в 15-17 веках. Простые по форме, они поражают своей монументальностью и суровым изяществом. В комплекс входят 21 жилая, 9 боевых, 2 полубоевых башен и группа наземных склепов.

Тхаба-Ерды

Один из древнейших христианских храмов на территории современной России. Первое здание на этом месте появилось в 8 веке — оно было разрушено, а в 12 веке тут была построена церковь. Свой современный вид она обрела в 14-16 веках.

Организационные детали