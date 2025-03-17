Стражи гор и времени: знакомство со страной башен

Отправиться в горную Ингушетию, увидеть древние башенные комплексы и услышать эхо веков
Ингушетия — маленькая, но удивительная республика. Здесь есть места, равных которым не найти на всём Северном Кавказе.

И я вам их покажу! Вы увидите жемчужины региона — древний город Эгикал, башенные комплексы Эрзи и Вовнушки, храм Тхаба-Ерды. Полюбуетесь невероятными горными пейзажами. И погрузитесь в древнюю историю страны башен и легенд.
Стражи гор и времени: знакомство со страной башен
Стражи гор и времени: знакомство со страной башен
Стражи гор и времени: знакомство со страной башен
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Башня согласия

Самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе — 100 метров. Мы поднимемся на площадку со стеклянными полами и перилами на высоту 85 метров и полюбуемся окрестностями.

Мемориал памяти и славы в Назрани

Крупнейший мемориальный комплекс Ингушетии — вы увидите композиции, посвящённые различным вехам в истории ингушского народа.

Эгикал

Замковый комплекс 12-18 веков расположен на священной для ингушей горе Цей-Лоам, которую по значимости можно сравнить с Олимпом. Форма и высота башен разнообразны, поскольку и предназначение их было совершенно разным. Сочетание величественных построек и восхитительной природы погрузит вас в атмосферу умиротворения.

Вовнушки

Башни расположились на отвесных утесах в ущелье Озди-Чож на высоте 1250 метров. Место для родового комплекса Оздоевых было выбрано не случайно — в древности здесь проходил один из участков Великого шёлкового пути.

Эрзи

Постройки на южной оконечности горы Джарлам возвели в 15-17 веках. Простые по форме, они поражают своей монументальностью и суровым изяществом. В комплекс входят 21 жилая, 9 боевых, 2 полубоевых башен и группа наземных склепов.

Тхаба-Ерды

Один из древнейших христианских храмов на территории современной России. Первое здание на этом месте появилось в 8 веке — оно было разрушено, а в 12 веке тут была построена церковь. Свой современный вид она обрела в 14-16 веках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
  • Время в пути до Ингушетии — около 3,5 часов в одну сторону
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Ответы на вопросы

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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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