Отправиться в горную Ингушетию, увидеть древние башенные комплексы и услышать эхо веков
Ингушетия — маленькая, но удивительная республика. Здесь есть места, равных которым не найти на всём Северном Кавказе.
И я вам их покажу! Вы увидите жемчужины региона — древний город Эгикал, башенные комплексы Эрзи и Вовнушки, храм Тхаба-Ерды. Полюбуетесь невероятными горными пейзажами. И погрузитесь в древнюю историю страны башен и легенд.
Самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе — 100 метров. Мы поднимемся на площадку со стеклянными полами и перилами на высоту 85 метров и полюбуемся окрестностями.
Мемориал памяти и славы в Назрани
Крупнейший мемориальный комплекс Ингушетии — вы увидите композиции, посвящённые различным вехам в истории ингушского народа.
Эгикал
Замковый комплекс 12-18 веков расположен на священной для ингушей горе Цей-Лоам, которую по значимости можно сравнить с Олимпом. Форма и высота башен разнообразны, поскольку и предназначение их было совершенно разным. Сочетание величественных построек и восхитительной природы погрузит вас в атмосферу умиротворения.
Вовнушки
Башни расположились на отвесных утесах в ущелье Озди-Чож на высоте 1250 метров. Место для родового комплекса Оздоевых было выбрано не случайно — в древности здесь проходил один из участков Великого шёлкового пути.
Эрзи
Постройки на южной оконечности горы Джарлам возвели в 15-17 веках. Простые по форме, они поражают своей монументальностью и суровым изяществом. В комплекс входят 21 жилая, 9 боевых, 2 полубоевых башен и группа наземных склепов.
Тхаба-Ерды
Один из древнейших христианских храмов на территории современной России. Первое здание на этом месте появилось в 8 веке — оно было разрушено, а в 12 веке тут была построена церковь. Свой современный вид она обрела в 14-16 веках.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
Время в пути до Ингушетии — около 3,5 часов в одну сторону
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 711 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня — интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными читать дальше
людьми трансформировалась в профессиональную сферу.
Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях.
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