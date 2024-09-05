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Экскурсии к горе Тихтенген из Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Тихтенген» в Кисловодске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Джиппинг
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Ущелье Гара-ауз — мы побываем возле ледника Шаурту, расположенного на вулкане Тихтенген-тау»
Завтра в 06:00
9 июл в 06:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Чегемское ущелье, Абай-Су и гора Тихтенген
13 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Чегемское ущелье, Абай-Су и гора Тихтенген
Начало: Ваш адрес
«Гора Тихтенген Вы сможете посетить гору Тихтенген с нарзанами у ее подножия, лично попробовать целебную минеральную воду, полюбоваться реликтовыми деревьями и укрепить здоровье, вдыхая невероятно чистый местный воздух»
Расписание: вторник, четверг, суббота, воскресенье по набору группы
Завтра в 07:00
10 июл в 07:00
25 000 ₽ за человека
Из Кисловодска - к горе Тихтенген
На машине
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - к горе Тихтенген
Прогуляться по ущельям и открыть секреты древней вершины
Начало: По месту проживания в Кисловодске
«В верховьях ущелья — вид на гору Тихтенген, «успокоившуюся вершину» по-карачаево-балкарски»
Расписание: во вторник и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
12 июл в 07:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    5 сентября 2024
    Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
    Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут выглядит примерно так: чегемский
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    водопад - ледник- город мертвых. Еще нас отвезли к небольшому водопаду. В других местах не останавливались вообще, даже для фото. Будьте готовы, что дорога сложная и долгая. Мы были с детьми. Заранее спрашивала можно ли, нам организаторы ответили, что можно, но до ледника мы не дойдём-сложно. Я решила, что до куда сможем до туда и дойдём, если дети устанут- развернемся обратно. Про то, что до места надо 6 часов ехать в одну сторону нас даже не предупредили, только про сложный пеший маршрут. А теперь представьте. Мы наконец-то приезжаем в Чегем. Идем к леднику, и минут через 20 мы доходим до моста, где наш гид заявляет нам, что организатор сказал довести нас только до моста. Серьезно? Почти за 20 тысяч и почти 6 часов дороги проехать, чтоб погулять 1 час по лесу у подножья гор? К счастью гид пошел нам на встречу и пошел с нами дальше. До ледника конечно мы идти не пробовали и не уговаривали (спасибо, что хотя бы не до моста). Но виды нетронутой природы конечно стоят того. Гид нам так и сказал, что в этой экскурсии главное ледник. Так что особо не рассчитывайте, на насыщенную программу. Но захватывающие дух виды вы точно здесь найдете.

    Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрутНесмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут
  • К
    Клименко
    20 августа 2024
    Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
    В отличии от многих предлагаемых экскурсий это настоящее путешествие в горы. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике, но для осмотра заявленных
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    красот необходимо к ним добраться самостоятельно. С маленькими детьми это будет проблематично, что стоит учитывать. Однако сам маршрут необычайно красив. Сопровождающий нас Дмитрий учитывал наши пожелания и на протяжении всей поездки рассказал много интересного. На наш взгляд это одно из самых интересных впечатлений!

  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
    Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о местах, истории и природе.
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    Впечатлило ущелье. Сами водопады конечно уже попсовое место и ради только них ехать не стоит. Но у нас в программе был еще чудесный ледник, вид на который открывался невероятный. Приехав к стоянке мы пошли в сторону ледника, но не рассчитали свои силы и вернулись с половины пути. Детям было сложновато, да и вообще тропа для подготовленных туристов, это лучше иметь ввиду. На источник уже не пошли, так как сильно вымотались на обратном пути от ледника. Дальше мы отправились к Эл тюбю в город мёртвых. Красивое место со своей интересной энергетикой. Затем посетили парадром, очень красивое и атмосферное место. Там де покушали и отправились домой. В целом всё понравилось, немного сумбурно вышло у нас с маршрутом, наверное нужно сначала было пойти в сторону нарзана и только потом к леднику. Но как есть. Получили впечатления, красивые фото, спасибо!

    Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал оВпечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тихтенген»

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  1. Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
  2. Экскурсия в Чегемское ущелье, Абай-Су и гора Тихтенген
  3. Из Кисловодска - к горе Тихтенген
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Джилы-су
  6. Гижгит
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Медовые водопады
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Тихтенген" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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