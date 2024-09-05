Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Ущелье Гара-ауз — мы побываем возле ледника Шаурту, расположенного на вулкане Тихтенген-тау»
Завтра в 06:00
9 июл в 06:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Чегемское ущелье, Абай-Су и гора Тихтенген
Начало: Ваш адрес
«Гора Тихтенген Вы сможете посетить гору Тихтенген с нарзанами у ее подножия, лично попробовать целебную минеральную воду, полюбоваться реликтовыми деревьями и укрепить здоровье, вдыхая невероятно чистый местный воздух»
Расписание: вторник, четверг, суббота, воскресенье по набору группы
Завтра в 07:00
10 июл в 07:00
25 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - к горе Тихтенген
Прогуляться по ущельям и открыть секреты древней вершины
Начало: По месту проживания в Кисловодске
«В верховьях ущелья — вид на гору Тихтенген, «успокоившуюся вершину» по-карачаево-балкарски»
Расписание: во вторник и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
12 июл в 07:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 сентября 2024Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут выглядит примерно так: чегемский
- ККлименко20 августа 2024В отличии от многих предлагаемых экскурсий это настоящее путешествие в горы. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике, но для осмотра заявленных
- ААнна17 июля 2024Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о местах, истории и природе.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тихтенген»
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