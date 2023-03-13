Об экскурсии:

Многие ошибочно считают, что Домбай это одиночная горная вершина. Ничего подобного! Домбай — это небольшой поселок в окружении высоких гор (горного массива). Большинство достопримечательностей имеет природное происхождение. Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов. В ассортимент входит также хрустально чистый воздух, который сам по себе является лечебным.

Что вас ждет:

Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века! После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженное сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты.

И отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся верхами гор, сделаем колоритные фото с яком. Конечно, получим массу положительных эмоций и отправимся в обратный путь!

По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе.