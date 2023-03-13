Завораживающая красота Домбая

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Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
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Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм 9 века
  • Озеро Кара-кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара (канатная дорога)
  • Река Уллу-Муруджу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии:

Многие ошибочно считают, что Домбай это одиночная горная вершина. Ничего подобного! Домбай — это небольшой поселок в окружении высоких гор (горного массива). Большинство достопримечательностей имеет природное происхождение. Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов. В ассортимент входит также хрустально чистый воздух, который сам по себе является лечебным.

Что вас ждет:

Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века! После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженное сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты.
И отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся верхами гор, сделаем колоритные фото с яком. Конечно, получим массу положительных эмоций и отправимся в обратный путь!
По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе.

ежедневно 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит
  • Канатная дорога 3 уровня (~ 1200-1600 руб.)
  • Обед (~ 450руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Канатная дорога открытая и при подъеме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться
  • Быть в удобной обуви, иметь с собой теплую одежду, головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду.
  • Передвигаться по маршруту вы будете на комфортабельном внедорожнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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